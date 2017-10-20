Куришь? Не будем оперировать

Истории про нелюдей от медицины всегда интересны, а у этой есть еще и неожиданная концовка. Но начнем все-таки с начала, а не с конца

Есть в Великобритании медицинский центр в Ист-Райдинге, который только что "прославился" постановлением: там будут отказывать в операциях (не экстренных) пациентам, у которых лишний вес — и тем, которые курят. Прежде всего почему-то речь идет об операциях по протезированию бедра или колена. Сначала пациентов заставят пройти курс похудения или посадят на программу по прекращению курения, на полгода, потом подумают.

© Sputnik/ Александр Кряжев Новые методы борьбы с курением будут введены с 1 января

И начался, к счастью, дикий скандал. Скандал этот, может быть, лишний раз заставит и у нас задуматься людей о том, до чего доигрались медики — борцы с курением. Они если не уничтожили, то серьезно исказили смысл существования своей профессии, подорвали ее престиж.

Для начала ист-райдингцев осудил Королевский хирургический колледж (играющий в Британии роль национальной ассоциации хирургов). Глава такового Клэр Маркс говорит: это неправильный подход, да попросту шокирующий. Лечить пациента надо потому, что он в лечении нуждается. То есть без всяких поправок на вес или на то, курит ли он.

Дальше заговорил интернациональный интернет-форум борцов с борцами с курением. Один из участников справедливо заметил: ну, хорошо, хирурги отказались принадлежать к "полиции стиля жизни". Но как насчет Колледжа терапевтов и всей Британской медицинской ассоциации? Судя по тому, какие там настроения, они тем или иным большинством могли бы поддержать нелюдей из Ист-Райдинга. И — опубликовал групповое фото всего ключевого персонала упомянутого медицинского центра.

Да-да, этот метод гласности работает. Запрещает врач умирающему пациенту сигарету — кто-то публикует или его имя и адрес, или вот фото. Своих героев надо знать в лицо.

Дальше форум оживился: один из участников опубликовал… текст клятвы Гиппократа. То есть тот набор норм и принципов, которыми уже не первое столетие руководствуется каждый медик. И вот что там, среди прочего, говорится: "Я не позволю, чтобы соображения возраста, болезни или инвалидности, веры, этнического происхождения, пола, гражданства, политической ориентации, расы, сексуальной принадлежности, социального статуса или любого другого фактора могли бы встать между моим долгом и моим пациентом".

© Sputnik/ Ramil Sitdikov И снова о борьбе с курением: к нам идет чампикс

Это не все. "Я не буду использовать мои медицинские знания для попрания прав человека и гражданских свобод, даже под угрозой…"

Но Гиппократ борцам с курением побоку.

То есть, повторим, антитабачные фанатики в рядах британских или прочих медиков — это те, кто подрывает сам смысл, основу существования медицинской профессии. То, что вырабатывалось веками в нескольких цивилизациях. И это серьезно. Я не раз называл антитабачную кампанию в ее нынешнем, "американском" виде преступной. И вот вам хорошая иллюстрация к тому, почему она преступна. Она расчеловечивает человека (врача) ради очередной "светлой цели" — насильно избавить других людей от чего-то там, что активистам кажется злом.

А вот теперь обещанные неожиданности. Давайте все же посмотрим на логику фанатиков. Они это подают так: какой смысл лечить человека, если он сам наносит вред своему здоровью? Ну, насчет смысла в целом мы выше уже сказали: человека лечат потому, что он приходит к врачу. Этого достаточно.

Но давайте конкретно, насчет пересадки суставов. Вот люди с лишним весом. Понятно, что они много едят, представьте, мясо и прочую вредную еду, не стали пока вегетарианцами, и лишний вес повышает нагрузку на сустав. А раз так, зачем его менять: звериная логика, но все же логика. Но курение и суставы? Какая здесь связь?

А есть она, эта связь. И еще какая. И для кого-то более чем неожиданная. Я говорил о том, что среди участников нашего форума много профессиональных медиков, в том числе исследователей. И вот один такой прислал ссылку на прекрасный материал. В нем говорится: в 2011 году в люто антитабачной Австралии было проведено научное исследование. Работал Джордж Мнацаганян из университета Аделаиды, который анализировал истории болезни 11 тысяч пациентов.

Результат исследования: у тех, кто курил 48 лет или больше, на 42-51% меньше необходимость в полной пересадке коленного или бедренного сустава, чем у тех, кто вообще никогда не курил.

© Sputnik/ Rodion PROCA Дело-табак: как борьба с курением пройдется по ресторанному бизнесу

Было бы 5 или 10%, можно было бы отмахнуться. Но от 50% отмахнуться невозможно. Это попросту сенсация.

Известно, что курение "положительно связано"… ну, в общем, у тех, кто курит, значительно снижается риск болезней Паркинсона или Альцгеймера — старая история. Известно также, что если вам нужна пересадка легкого, то лучше брать легкое курильщика: резко повышаются шансы на то, что легкое не будет отторгаться (я об этом писал еще года три назад).

Заметим, что эти и прочие факты антитабачные фанатики обходят за километр. Ну, не публиковать же их на уличных плакатах якобы "социальной рекламы", хотя на плакатах в данном случае будет лишь правда. А то, что помещают туда антитабачные силы, очень часто оказывается чистым враньем или лишь одной из нескольких позиций в споре.

Что же это за таинственная связь между курением и здоровьем суставов? Может быть, дело просто в том, что табак хорошо регулирует вес, и дело опять возвращается к проблеме нагрузки на сустав? Но тогда британская инициатива насчет отказа в операции выглядит уж совсем по-идиотски. Бросающие, как известно, быстро набирают вес. Или все гораздо сложнее? Вот бы что исследовать.

Но, как вы можете догадаться, у исследований, которые говорят о пользе табака (пусть и в смеси с вредом), сложная судьба. То есть они есть. Но чтобы о них говорили (или помещали результаты на плакатах) — это уж извините. Сами их выкапывайте из недр, если умеете.

Так ведь мы же умеем.

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