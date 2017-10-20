15:55 20 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Дмитрий Косырев

Куришь? Не будем оперировать

Колумнисты
Получить короткую ссылку
Дмитрий Косырев
178 0 0

Истории про нелюдей от медицины всегда интересны, а у этой есть еще и неожиданная концовка. Но начнем все-таки с начала, а не с конца

Есть в Великобритании медицинский центр в Ист-Райдинге, который только что "прославился" постановлением: там будут отказывать в операциях (не экстренных) пациентам, у которых лишний вес — и тем, которые курят. Прежде всего почему-то речь идет об операциях по протезированию бедра или колена. Сначала пациентов заставят пройти курс похудения или посадят на программу по прекращению курения, на полгода, потом подумают.

Курение в общественных местах
© Sputnik/ Александр Кряжев
Новые методы борьбы с курением будут введены с 1 января

И начался, к счастью, дикий скандал. Скандал этот, может быть, лишний раз заставит и у нас задуматься людей о том, до чего доигрались медики — борцы с курением. Они если не уничтожили, то серьезно исказили смысл существования своей профессии, подорвали ее престиж.
Для начала ист-райдингцев осудил Королевский хирургический колледж (играющий в Британии роль национальной ассоциации хирургов). Глава такового Клэр Маркс говорит: это неправильный подход, да попросту шокирующий. Лечить пациента надо потому, что он в лечении нуждается. То есть без всяких поправок на вес или на то, курит ли он.

Дальше заговорил интернациональный интернет-форум борцов с борцами с курением. Один из участников справедливо заметил: ну, хорошо, хирурги отказались принадлежать к "полиции стиля жизни". Но как насчет Колледжа терапевтов и всей Британской медицинской ассоциации? Судя по тому, какие там настроения, они тем или иным большинством могли бы поддержать нелюдей из Ист-Райдинга. И — опубликовал групповое фото всего ключевого персонала упомянутого медицинского центра.

Да-да, этот метод гласности работает. Запрещает врач умирающему пациенту сигарету — кто-то публикует или его имя и адрес, или вот фото. Своих героев надо знать в лицо.

Дальше форум оживился: один из участников опубликовал… текст клятвы Гиппократа. То есть тот набор норм и принципов, которыми уже не первое столетие руководствуется каждый медик. И вот что там, среди прочего, говорится: "Я не позволю, чтобы соображения возраста, болезни или инвалидности, веры, этнического происхождения, пола, гражданства, политической ориентации, расы, сексуальной принадлежности, социального статуса или любого другого фактора могли бы встать между моим долгом и моим пациентом".

Дмитрий Косырев
© Sputnik/ Ramil Sitdikov
И снова о борьбе с курением: к нам идет чампикс

Это не все. "Я не буду использовать мои медицинские знания для попрания прав человека и гражданских свобод, даже под угрозой…"
Но Гиппократ борцам с курением побоку.

То есть, повторим, антитабачные фанатики в рядах британских или прочих медиков — это те, кто подрывает сам смысл, основу существования медицинской профессии. То, что вырабатывалось веками в нескольких цивилизациях. И это серьезно. Я не раз называл антитабачную кампанию в ее нынешнем, "американском" виде преступной. И вот вам хорошая иллюстрация к тому, почему она преступна. Она расчеловечивает человека (врача) ради очередной "светлой цели" — насильно избавить других людей от чего-то там, что активистам кажется злом.

А вот теперь обещанные неожиданности. Давайте все же посмотрим на логику фанатиков. Они это подают так: какой смысл лечить человека, если он сам наносит вред своему здоровью? Ну, насчет смысла в целом мы выше уже сказали: человека лечат потому, что он приходит к врачу. Этого достаточно.

Но давайте конкретно, насчет пересадки суставов. Вот люди с лишним весом. Понятно, что они много едят, представьте, мясо и прочую вредную еду, не стали пока вегетарианцами, и лишний вес повышает нагрузку на сустав. А раз так, зачем его менять: звериная логика, но все же логика. Но курение и суставы? Какая здесь связь?

А есть она, эта связь. И еще какая. И для кого-то более чем неожиданная. Я говорил о том, что среди участников нашего форума много профессиональных медиков, в том числе исследователей. И вот один такой прислал ссылку на прекрасный материал. В нем говорится: в 2011 году в люто антитабачной Австралии было проведено научное исследование. Работал Джордж Мнацаганян из университета Аделаиды, который анализировал истории болезни 11 тысяч пациентов.

Результат исследования: у тех, кто курил 48 лет или больше, на 42-51% меньше необходимость в полной пересадке коленного или бедренного сустава, чем у тех, кто вообще никогда не курил.

Anti fumat
© Sputnik/ Rodion PROCA
Дело-табак: как борьба с курением пройдется по ресторанному бизнесу

Было бы 5 или 10%, можно было бы отмахнуться. Но от 50% отмахнуться невозможно. Это попросту сенсация.
Известно, что курение "положительно связано"… ну, в общем, у тех, кто курит, значительно снижается риск болезней Паркинсона или Альцгеймера — старая история. Известно также, что если вам нужна пересадка легкого, то лучше брать легкое курильщика: резко повышаются шансы на то, что легкое не будет отторгаться (я об этом писал еще года три назад).

Заметим, что эти и прочие факты антитабачные фанатики обходят за километр. Ну, не публиковать же их на уличных плакатах якобы "социальной рекламы", хотя на плакатах в данном случае будет лишь правда. А то, что помещают туда антитабачные силы, очень часто оказывается чистым враньем или лишь одной из нескольких позиций в споре.

Что же это за таинственная связь между курением и здоровьем суставов? Может быть, дело просто в том, что табак хорошо регулирует вес, и дело опять возвращается к проблеме нагрузки на сустав? Но тогда британская инициатива насчет отказа в операции выглядит уж совсем по-идиотски. Бросающие, как известно, быстро набирают вес. Или все гораздо сложнее? Вот бы что исследовать.

Но, как вы можете догадаться, у исследований, которые говорят о пользе табака (пусть и в смеси с вредом), сложная судьба. То есть они есть. Но чтобы о них говорили (или помещали результаты на плакатах) — это уж извините. Сами их выкапывайте из недр, если умеете.
Так ведь мы же умеем.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Робот против курения, или Как в Германии борются с вредной привычкой
Пассивное курение - фикция. Наука это в очередной раз доказала
Дело-табак: как борьба с курением пройдется по ресторанному бизнесу
Антитабачный закон: за курение в ресторанах уже "бьют леем"
Теги:
курение, Дмитрий Косырев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ученики на уроке, иллюстративное фото
    Родная речь

    В свете перевода образования на латышский язык, Ассоциация защиты русских школ Латвии намерена предложить властям альтернативный вариант скандального закона.

  • Нацизм 21 века
    Именем пособника

    Еврейская община Литвы возмущена предложением некоторых граждан Шауляя переименовать городскую школу в честь пособника нацистов.

  • Нет педофилии!
    Порно всех возрастов

    В Эстонии в ноябре вступит в силу оправдательный приговор в отношении писателя Каура Кендера, обвиненного в изготовлении детской порнографии.

  • Доллары, архивное фото
    Торг уместен

    В первом квартале 2018 года физлица в Беларуси получат прямой, без посредников, доступ к участию в валютных биржевых торгах.

  • Сотрудники полиции в регионе Шида Картли
    Отстрелялись

    Четыре человека получили ранения в результате стрельбы у офиса правящей партии "Грузинская мечта" в одном из сел Грузии.

  • Вианор Тужба: на ФИФА давят из-за места проведения ЧМ 2018 года.
    Мы все больны футболом!

    Федерация футбола Абхазии очередной раз обратилась в ФИФА, чтобы в организации рассмотрели возможность включения сборной Абхазии в ее состав.

  • Фуры на очереди на КПП Ак-Тилек на кыргызско-казахской границе
    "Аварийная" остановка

    Эксперты рекомендуют водителям грузовиков воздержаться от поездок в Казахстан до полного разрешения проблем на кыргызско-казахской границе.

  • Молоток судьи, архивное фото
    Вера не велит

    Военный суд в Таджикистане приговорил призванного в армию последователя секты "Свидетели Иеговы" к шести месяцам заключения за отказ носить военную форму.

  • Сборщики хлопка
    "Золотые" руки

    В Узбекистане за один месяц дважды выросла цена на ручной сбор хлопка – теперь рабочие будут получать порядка десяти центов за килограмм.

  • Переднеазиатский леопард
    По следам последнего барса

    В национальный музей Южной Осетии поступило письмо с просьбой о содействии в восстановлении популяции кавказского барса.

  • Ученики на уроке, иллюстративное фото
    Родная речь

    В свете перевода образования на латышский язык, Ассоциация защиты русских школ Латвии намерена предложить властям альтернативный вариант скандального закона.

  • Нацизм 21 века
    Именем пособника

    Еврейская община Литвы возмущена предложением некоторых граждан Шауляя переименовать городскую школу в честь пособника нацистов.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кратерное озеро вулкана Малый Семячек на Камчатке
В путешествие: 25 удивительных мест России
Владимир Путин о RT, Sputnik и про женщину-президента
Владимир Путин о RT, Sputnik и про женщину-президента
Трансжиры
Трансжиры в продуктах - почему это вредно

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться