Себастьян Курц – политический вундеркинд или студент-недоучка

В воскресенье в Австрии состоялись выборы в нижнюю палату парламента республики — Национальный совет. Победу в электоральной гонке с 31,4% голосов одержала консервативная правоцентристская партия во главе с Курцем. Второе место заняла Австрийская партия свободы с 27,4%. Крайне правых возглавляет Хайнц-Кристиан Штрахе, который в ходе избирательной кампании не стеснялся обвинять Курца в политическом плагиате.

Впервые в своей истории австрийские социал-демократы оказались на третьем месте с 26,7% голосов. Лидер соцдемов Кристиан Керн поспешил заявить, что партия будет отстаивать ценности австрийского общества и противостоять растущему правому уклону в политике.

В ходе выборной кампании Курц заявлял, что не исключает политического альянса с Партией свободы. В настоящий момент это наиболее вероятный вариант коалиции, которая сформирует новое правительство с самым лидером не только в истории Австрии, но и всего Евросоюза.

Кто такой Себастьян Курц и каков его путь к политическому Олимпу