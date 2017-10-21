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Учения НАТО, архивное фото

НАТО подшофе, или Как пьяные "северные атланты" защищают Прибалтику

© Sputnik/ Давид Хизанишвили
Колумнисты
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Дмитрий Март
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Страны Балтии становятся не только основным военным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса

"А оно нам НАТО?" — все чаще говорят жители Литвы, Латвии и Эстонии, которые в ужасе от очередных проделок вояк из Североатлантического блока. В странах Балтии свято верят, что НАТО — это гарант стабильности и независимости. Однако прибалтийские республики стали полноправными членами этой организации только в 2004 году, то есть спустя почти четырнадцать лет после объявления о своем выходе из состава СССР. Нетрудно подсчитать, что с тех пор прошло уже 13 лет. Срок немаленький. Так чем же занимались все это время доблестные натовские войска? Вы, наверное, думаете, что боевой и политической подготовкой? Именно так обычно говорили в советские времена. Увы. Судя по всему, "северные атланты" явно страдают от безделья. 

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А чем мужикам заняться, когда халявных денег много, а делать нечего? Правильно, самый лучший вариант — принять горячительного на грудь. Да как можно больше. Уже давно притчей во языцех стало совершенно неадекватное поведение пятнистых иностранцев в погонах в гостях у трех прибалтийских сестричек, как называют Литву, Латвию и Эстонию. Местные СМИ с тревогой говорят о "постоянных нарушениях в странах Балтии национальных законодательств, связанных с пьянством военнослужащих НАТО". Буквально на днях немецкие бравые парни из миссии НАТО в состоянии жесточайшего алкогольного опьянения устроили драку в питейном заведении в литовском городе Рукла. Одного вояку прямиком из бара потом госпитализировали с травмами в госпиталь. О печальном ЧП стало известно лишь 14 октября — спустя целую неделю. Все это время постыдный инцидент пытались скрыть.

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Но, как известно, все тайное рано или поздно становится явным. В Литве каждый год фиксируется по несколько случаев, связанных с неподобающим поведением пьяных натовцев. Например, 30 января прошлого года в полшестого утра в городе Шяуляй на улице Витауто был остановлен автомобиль "Фольксваген Гольф", которым управлял некий нетрезвый мужчина. В крови водителя было констатировано 1,75 промилле. Оказалось, что это гражданин США, капитан миссии воздушной полиции в странах Балтии. В общем, весьма ответственное лицо, прикрывающее небо целых трех стран. А в начале нынешнего года полиция Клайпеды задержала сразу пятерых натовцев, которые вступили в драку с правоохранителями у одного из ночных клубов. Воинственные "северные атланты", понятное дело, тоже были в стельку пьяны. 

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Они вели себя чрезвычайно развязно и крайне агрессивно. Чтобы их утихомирить, литовским стражам порядкам даже пришлось применить мощные электрошокеры. Однако дело и тут спустили на тормозах. Типичная отмазка здесь такая: мол, военнослужащий (е) НАТО был (и) в нетрезвом виде во внеслужебное время и без униформы". Именно такую формулировку обычно выдает пресс-служба министерства обороны Литвы, оправдывая очередные действия военнослужащих дружественных стран. Вот и получается: если ты натовец и без формы, то тебе уже все можно. Вышестоящее командование все спишет. Хотя, согласно литовскому законодательству, тому пьяному шоферу грозил арест либо штраф аж до 19 тысяч евро. Но недаром говорят, что отсутствие наказания провоцирует на новые преступления.

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Поистине вопиющий случай произошел 27 февраля прошлого года в литовском курортном городе Друскининкай. Полицию вызвали возмущенные сотрудники парка водных аттракционов Aqua. Оказалось, пьяный американский вояка выломал защитную стенку. Причем не где-нибудь, а в зоне матери и ребенка. Ущерб составил не одну сотню евро. К счастью, дети и родители не пострадали. Причем дебошир был вовсе не один. В парке активно отдыхали 20 натовцев. Они прибыли на трех микроавтобусах. Однако, как известно, пьяному и море по колено, особенно такое мелкое, как Балтийское. Чего уж тут говорить о парке водных развлечений. Как вы думаете, чем закончилась та история? Ничем. Ведь натовцы пьянствовали не на военном полигоне. 

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Точно такую же формулировку услышали и негодующие жители латвийского города Вентспилс, которые были в шоке от поведения натовцев в местных барах. На сторону горожан даже встал мэр Айварс Лембергс. "Будучи пьяными, они мочились в общественных местах и на витрины, их рвало, они распивали алкогольные напитки в общественных местах, что запрещено", — откровенно написал г-н Лембергс на своей страничке в социальной сети. Более того, он направил генсеку НАТО гневную жалобу на военнослужащих Североатлантического альянса. По словам градоначальника, натовские военные вели себя, "как  "свиньи-оккупанты, которые не признают латвийских законов". К сожалению, и тут все было пущено на тормозах.

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Не отстают от своих региональных братьев по оружию и натовцы в Эстонии. Впрочем, в этой прибалтийской республике пьяные дебоши доблестных "северных атлантов" объясняют — вы не поверите! — происками Москвы. "А что, если пьяные драки натовских военных — это провокация Москвы?" Да-да, именно так дословно в начале года заявил официальный руководитель департамента информации Сил национальной обороны Эстонии Микк Маран. Тут, конечно, вполне применима известная поговорка о человеке, который старается все свалить с пьяной головы на здоровую. В любом случае, лично мне становится не по себе при мысли о том, кто сегодня защищает Прибалтику. А вдруг эти пьяные дивизии вырвутся из-под контроля своего командования? Ведь в их руках оружие. Причем с каждым годом его становится все больше. Страшно подумать, чем все это может закончиться!

Так, может, пора открывать специальные натовские вытрезвители, пока не поздно?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
вытрезвитель, развязный, агрессивно, нетрезвый, дебош, пьянство, НАТО, Эстоония, Балтия, Литва, Латвия
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