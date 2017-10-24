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Пятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом у задния ООН в НЬю-Йорке

Миссия ООН — следить, чтобы никто из стран не надел себе "корону"

© Sputnik/ Сергей Гунеев
Колумнисты
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Павел Шипилин
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Колумнист Павел Шипилин разбирался, чем занимается Организация Объединенных Наций, а также какое место она занимает в системе мировой власти

24 октября 1945 года вступил в силу после ратификации Устав Организации Объединенных Наций. С тех пор эта дата отмечается как День ООН.

В последние годы, когда мир стали все чаще сотрясать политические кризисы, разные страны то и дело заводят разговор о реформе ООН и ее Совета Безопасности.

Здание ООН, архивное фото
© Sputnik/ РИА Новости
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К сожалению, политики и политологи порой не могут разобраться, чем, собственно, занимается эта единственная в своем роде, самая авторитетная международная Организация.

Кто-то преувеличивает ее роль, считая ООН чуть ли не всемирным правительством, и сетует на то, что оно часто бездействует, даже когда в мире творятся явные несправедливости. Кто-то, наоборот, преуменьшает, пренебрежительно называя деятельность Организации пустой говорильней, которую лучше закрыть как не приносящую пользу.

Давайте разберемся, чем же все-таки занимается Организация Объединенных Наций и какой реформы от нее требуют.

Никаким всемирным правительством ООН, конечно, не является. Организация создавалась странами — победительницами Второй мировой войны главным образом для того, чтобы путем переговоров предотвращать разрушительные глобальные конфликты.

"Мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе… решили объединить наши усилия для достижения этих целей", — так начинается преамбула к Уставу ООН.

Другими словами, это место, где представители всех стран-членов на постоянной основе взаимодействуют друг с другом, спорят, ищут компромиссы по самым серьезным вопросам международной безопасности. За всю предыдущую историю человечества такой постоянно действующей площадки никогда не было. И, надо признать, работает она довольно эффективно, во всяком случае, свою главную задачу — предотвратить третью мировую войну — ООН выполняет вот уже 72 года.

Здание ООН в Нью-Йорке, архивное фото
© Sputnik/ Эдуард Песов
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Однако то и дело раздаются голоса критиков, которые не удовлетворены существующим положением вещей и требуют перемен. Вот самые заметные выступления.

2004 год. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что его страна достойна стать постоянным членом Совета Безопасности. Впрочем, заявления индийских лидеров на эту тему звучат с 1970-х годов.

2012 год. Президент Франции Николя Саркози попросил членства в Совбезе для Индии, Германии и Японии. По его мнению, хотя бы одна страна от африканского континента должна быть постоянным членом Совета Безопасности ООН.

2013 год. Постоянного членства в СБ ООН для арабских стран потребовала Саудовская Аравия.

2015 год. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече государств G4, в которую входят Германия, Бразилия, Индия и Япония, посчитала нужным сказать, что не только эти четыре страны, но и "многие другие не согласны со структурой и рабочими методами Совбеза". Страны, входящие в G4, поддерживают усилия друг друга, направленные на принятие в постоянные члены Совбеза ООН. По их мнению, в составе этого института также должно отразиться возрастающее значение Африки и Азии.

2016 год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Эту систему нужно реформировать. В СБ ООН входят Россия, Великобритания, Франция, США, Китай. Там нет представителей Африки. Они тоже должны быть представлены в этой структуре. Нет и представителей Южной Америки. С религиозной точки зрения в этой пятерке нет ни одной мусульманской страны, нет и представителей буддистов".

Председатель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий
© Sputnik/ Александр Натрускин
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Надо сказать, периодически рекомендуют расширить число постоянных членов Совета Безопасности и Россия, и США. Например, в прошлом году в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди прозвучало следующее: "Россия заявила о своей поддержке кандидатуры Индии на место постоянного члена в реформированном и расширенном Совете Безопасности ООН".

Хотя, представляется, что это не более чем игра — в Вашингтоне и Москве прекрасно знают, что геополитические конкуренты обязательно воспользуются правом вето, если возникнет угроза их авторитету.

В последнее время возникли опасения, что США, которые перестали контролировать ООН, пытаются создать параллельную структуру. Вашингтону тесно в рамках сурового международного права, запрещающего вмешиваться в дела суверенных государств, он хочет принимать решения самостоятельно, без риска получить вето на свои действия.

В обход ООН, не добиваясь компромиссных резолюций, НАТО три месяца бомбило Сербию и Ливию, а США вторглись в Ирак и Афганистан.

Но однополярный мир канул в лету, одна страна не может быть и полицейским, и прокурором, адвокатом, и судьей. Она обязательно ошибется и лишь подорвет доверие к самой себе со стороны мирового сообщества.

ООН создавалась как раз для того, чтобы ни у кого не возникало искушения надеть себе на голову корону исключительной нации, самой справедливой и непогрешимой.

Возможно ли расширение состава постоянных членов Совбеза? Только в одном случае: если страны, претендующие на это почетное, но вместе с тем весьма ответственное место, победят в третьей мировой войне. Тогда они напишут устав новой международной организации и станут постоянными членами ее Совета Безопасности. Иначе — никак. Так что лучше — не надо.

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.

Источник: Sputnik Узбекистан

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Теги:
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