Президент без права подписи

В Молдове 17 октября Конституционный суд принял решение, согласно которому отныне в случае отказа главы государства повторно назначать министра, спикер национального парламента или председатель правительства смогут выполнять эти обязанности. То есть в парламентской республике, где полномочия президента и без того ограничены, для него, по сути вводятся новые сдержки и противовесы.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Декрет о назначении министра обороны Молдовы подписан

Обладая большинством в высшем законодательном органе власти страны, противники главы государства, в состоянии инициировать процедуры импичмента в том случае, если политические расхождения между ними будут набирать обороты.

Нестабильность в нон-стоп режиме

Формально-юридически решение высшей судебной инстанции Молдовы завершило спор между президентом республики Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом по поводу назначения министра обороны. С декабря прошлого года эта должность оставалась вакантной. Наверное, эта история и ограничилась бы рамками внутримолдавской повестки дня, если бы не одно принципиально важное обстоятельство.

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Президент республики Игорь Додон одержал победу на всенародных выборах под лозунгами нормализации отношений с Москвой и отказа от одностороннего прозападного вектора внешней политики, в то время, как его оппоненты из правительства и парламента выступают за более тесные связи с ЕС и НАТО, а также активизацию сотрудничества с Украиной в деле сдерживания "приднестровского сепаратизма".

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Но на сегодняшний день явных признаков прекращения конфронтации между Россией и Западом не видно. Многие политики и эксперты рассматривают ситуацию на Днестре и противоречия в отношениях Кишинева и Москвы как некое продолжение украинского кризиса. Делаются громкие заявления на эту тему, появляется немало предположений по поводу якобы планирующейся "мультипликации крымского сценария" или "разморозки" конфликта по донбасскому формату в Приднестровье. Все это подогревает внутриполитические споры, участники которых идентифицируют себя не только с той или иной партией или влиятельной персоной, но и с различными силами "большой европейской игры".

По справедливому замечанию российского эксперта Андрея Девяткова, "проблема здесь не просто в расхождении мнений, а в том, что все эти панические заявления погружают молдавскую политику в нескончаемый режим чрезвычайной ситуации". Как результат, нестабильность во внутренней политике фактически оказывается зарифмованной с внешнеполитической турбулентностью.

Избирателям предлагают определиться не только и даже не столько с выбором социально-экономических моделей развития страны, сколько сочувствуют ли они "европейским ценностям" или пророссийскому вектору. При этом внутренний прогресс ставится в прямую зависимость от поддержки Бухареста, Брюсселя или Москвы, что, в свою очередь, укрепляет потребительские настроения.

В самом деле, зачем думать о собственном самосовершенствовании, искать варианты разрешения конфликта, когда поддержка со стороны влиятельного внешнего игрока может гарантировать процветание и безопасность. Выбери лишь, на кого поставить.

Кто кого легитимнее

На этом фоне и разворачивается конфликт между различными ветвями молдавской власти. Можно ли рассматривать октябрьское решение Конституционного суда как неожиданность? Думается, ответ на этот вопрос будет отрицательным. Противоречия между президентом (политиком с большими амбициями, но малыми полномочиями) и парламентским большинством (имеющим не меньшие амбиции, но больший объем конституционных прерогатив) заложены самим политико-правовым устройством республики. С одной стороны, парламентская модель, в которой формирование правительства зависит от большинства, представленного в высшем законодательном органе власти. С другой стороны, президент, который впервые за двадцать лет был избран всенародно, а не голосами депутатов. Таким образом, его легитимность никоим образом не уступает уровню легитимности "народных избранников".

Впрочем, было бы верхом упрощенчества свести все имеющиеся молдавские коллизии к противостоянию "пророссийского" политика Додона и его "проевропейских оппонентов".

Стоило бы иметь в виду, что сам лидер Партии социалистов не единожды соглашался на компромиссы, которые впоследствии создавали для него, и что намного более важно, для его сторонников труднопреодолимые препятствия.

Речь, в частности, о поддержке прошлогоднего решения Конституционного суда о всеобщих президентских выборах вместо возможной досрочной парламентской кампании, при том, что объем полномочий главы государства принципиально не расширялся.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Чуря: у Додона пока мало шансов установить президентскую республику

Не правильнее было бы в этой ситуации дождаться полного провала проевропейской коалиции, чтобы затем, оседлав народный протест, выиграть выборы в высший законодательный орган власти республики? Риторический вопрос.

В это же ряду согласие Додона на переход к смешанной избирательной системе, открывающей дорогу в парламент не столько партиям, сколько имеющим неформальное влияние олигархам. Причем далеко не факт, что тем, кто выражает пророссийские настроения. Скорее, имеются свидетельства иного рода.

Говоря о приднестровском урегулировании, стоит иметь в виду, что по данному вопросу между социалистами и сторонниками "европейского выбора" нет принципиальных стратегических разночтений, они расходятся, скорее, по тактике.

Начинаем готовиться к выборам?

В этом контексте, попытки подлинного, а не имитационного обновления молдавской политической жизни крайне ограничены.

И что важно, отнюдь не только происками противников сближения Кишинева и Москвы, но и ошибками сторонников этой линии, не говоря уже об их хронической разобщенности и неспособности к выстраиванию общей стратегической и тактической линии. Ставка на правильную риторику далеко не всегда оказывается действенной.

Таким образом, решение Конституционного суда во многом стало закономерным этапом внутриполитических процессов в Республике Молдова.

Оно не открыло новых истин, а лишь подчеркнуло имеющиеся проблемы и вызовы. В рамках имеющихся сдержек и противовесов президенту не удастся ослабить своих оппонентов в правительстве и парламенте. Следовательно, значение главного соревнования – четырехлетия парламентской избирательной кампании только возрастает. И по мере приближения этого события наверняка будут активизироваться не только молдавские политические силы, но и внешние игроки.

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