15:32 24 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Сергей Маркедонов

Президент без права подписи

© Sputnik/ Сергей Пятаков
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Сергей Маркедонов
Тема:
Кто займет пост министра обороны Молдовы (26)
29410

В Молдове обозначилась новая политическая интрига

В Молдове 17 октября Конституционный суд принял решение, согласно которому отныне в случае отказа главы государства повторно назначать министра, спикер национального парламента или председатель правительства смогут выполнять эти обязанности. То есть в парламентской республике, где полномочия президента и без того ограничены, для него, по сути вводятся новые сдержки и противовесы.

Министерство Обороны РМ
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Декрет о назначении министра обороны Молдовы подписан

Обладая большинством в высшем законодательном органе власти страны, противники главы государства, в состоянии инициировать процедуры импичмента в том случае, если политические расхождения между ними будут набирать обороты.

Нестабильность в нон-стоп режиме

Формально-юридически решение высшей судебной инстанции Молдовы завершило спор между президентом республики Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом по поводу назначения министра обороны. С декабря прошлого года эта должность оставалась вакантной. Наверное, эта история и ограничилась бы рамками внутримолдавской повестки дня, если бы не одно принципиально важное обстоятельство.

Песков: РФ не вмешивается в дела Молдовы>>>

Президент республики Игорь Додон одержал победу на всенародных выборах под лозунгами нормализации отношений с Москвой и отказа от одностороннего прозападного вектора внешней политики, в то время, как его оппоненты из правительства и парламента выступают за более тесные связи с ЕС и НАТО, а также активизацию сотрудничества с Украиной в деле сдерживания "приднестровского сепаратизма".

В ООН отложили обсуждение вывода миротворцев из Приднестровья>>>

Но на сегодняшний день явных признаков прекращения конфронтации между Россией и Западом не видно. Многие политики и эксперты рассматривают ситуацию на Днестре и противоречия в отношениях Кишинева и Москвы как некое продолжение украинского кризиса. Делаются громкие заявления на эту тему, появляется немало предположений по поводу якобы планирующейся "мультипликации крымского сценария" или "разморозки" конфликта по донбасскому формату в Приднестровье. Все это подогревает внутриполитические споры, участники которых идентифицируют себя не только с той или иной партией или влиятельной персоной, но и с различными силами "большой европейской игры".

По справедливому замечанию российского эксперта Андрея Девяткова, "проблема здесь не просто в расхождении мнений, а в том, что все эти панические заявления погружают молдавскую политику в нескончаемый режим чрезвычайной ситуации". Как результат, нестабильность во внутренней политике фактически оказывается зарифмованной с внешнеполитической турбулентностью.

Избирателям предлагают определиться не только и даже не столько с выбором социально-экономических моделей развития страны, сколько сочувствуют ли они "европейским ценностям" или пророссийскому вектору. При этом внутренний прогресс ставится в прямую зависимость от поддержки Бухареста, Брюсселя или Москвы, что, в свою очередь, укрепляет потребительские настроения.

Нужны ли мы НАТО
© Sputnik/
Молдова и геополитика: нужны ли мы НАТО

В самом деле, зачем думать о собственном самосовершенствовании, искать варианты разрешения конфликта, когда поддержка со стороны влиятельного внешнего игрока может гарантировать процветание и безопасность. Выбери лишь, на кого поставить.

Кто кого легитимнее

На этом фоне и разворачивается конфликт между различными ветвями молдавской власти. Можно ли рассматривать октябрьское решение Конституционного суда как неожиданность? Думается, ответ на этот вопрос будет отрицательным. Противоречия между президентом (политиком с большими амбициями, но малыми полномочиями) и парламентским большинством (имеющим не меньшие амбиции, но больший объем конституционных прерогатив) заложены самим политико-правовым устройством республики. С одной стороны, парламентская модель, в которой формирование правительства зависит от большинства, представленного в высшем законодательном органе власти. С другой стороны, президент, который впервые за двадцать лет был избран всенародно, а не голосами депутатов. Таким образом, его легитимность никоим образом не уступает уровню легитимности "народных избранников".

Впрочем, было бы верхом упрощенчества свести все имеющиеся молдавские коллизии к противостоянию "пророссийского" политика Додона и его "проевропейских оппонентов".

Стоило бы иметь в виду, что сам лидер Партии социалистов не единожды соглашался на компромиссы, которые впоследствии создавали для него, и что намного более важно, для его сторонников труднопреодолимые препятствия.

Речь, в частности, о поддержке прошлогоднего решения Конституционного суда о всеобщих президентских выборах вместо возможной досрочной парламентской кампании, при том, что объем полномочий главы государства принципиально не расширялся.

Корнелиу Чуря
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Чуря: у Додона пока мало шансов установить президентскую республику

Не правильнее было бы в этой ситуации дождаться полного провала проевропейской коалиции, чтобы затем, оседлав народный протест, выиграть выборы в высший законодательный орган власти республики? Риторический вопрос.

В это же ряду согласие Додона на переход к смешанной избирательной системе, открывающей дорогу в парламент не столько партиям, сколько имеющим неформальное влияние олигархам. Причем далеко не факт, что тем, кто выражает пророссийские настроения. Скорее, имеются свидетельства иного рода.

Говоря о приднестровском урегулировании, стоит иметь в виду, что по данному вопросу между социалистами и сторонниками "европейского выбора" нет принципиальных стратегических разночтений, они расходятся, скорее, по тактике.

Начинаем готовиться к выборам?

В этом контексте, попытки подлинного, а не имитационного обновления молдавской политической жизни крайне ограничены.

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдовы И. Додоном
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Путин - Додону: мы ценим ваши усилия по нормализации отношений

И что важно, отнюдь не только происками противников сближения Кишинева и Москвы, но и ошибками сторонников этой линии, не говоря уже об их хронической разобщенности и неспособности к выстраиванию общей стратегической и тактической линии. Ставка на правильную риторику далеко не всегда оказывается действенной.

Таким образом, решение Конституционного суда во многом стало закономерным этапом внутриполитических процессов в Республике Молдова.

Оно не открыло новых истин, а лишь подчеркнуло имеющиеся проблемы и вызовы. В рамках имеющихся сдержек и противовесов президенту не удастся ослабить своих оппонентов в правительстве и парламенте. Следовательно, значение главного соревнования – четырехлетия парламентской избирательной кампании только возрастает. И по мере приближения этого события наверняка будут активизироваться не только молдавские политические силы, но и внешние игроки.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Кто займет пост министра обороны Молдовы (26)

По теме

Чуря: у Додона пока мало шансов установить президентскую республику
Додон прокомментировал решение Конституционного суда
Почему правящая коалиция не сможет отправить в отставку Игоря Додона
Додон обозначил, у кого в Молдове не может быть двойного гражданства
Теги:
право, подпись, президент, Сергей Маркедонов, Молдова, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международные учения Summer Shield XIV
    Хлеб-соль для НАТО

    Военные учения Baltic Host 2017 с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии. Цель – проверить процедуры приема сил альянса в Балтии.

  • Въезд в посольство России в Литве
    Гнусный поступок

    Российское посольство в Литве считает установку поясняющих табличек рядом с местами захоронения солдат Красной армии гнусным поступком.

  • Первая мировая война, иллюстративное фото
    Открестились

    В Эстонии с кладбища, где захоронены русские солдаты, погибшие в Первую мировую, пропал крест. Местные власти заявляют, что им ничего не известно.

  • Село Гашгачай Гахского района
    Туристический ликбез

    Чего не хватает туристической отрасли Азербайджана, и почему путешественники зачастую выбирают соседнюю Грузию?

  • 102-я российская военная база в Гюмри
    Смертельная ошибка

    Военнослужащий-контрактник российской базы, дислоцированной в армянском городе Гюмри, застрелился после случайного убийства сослуживца.

  • Директор филиала МГУ Александр Сидорович
    Силовое поле

    С переходом казахского языка на латиницу силовое поле русского языка и его возможности влияния на Казахстан не меняются, считает директор республиканского филиала МГУ.

  • Дмитрий Тасоев
    Парламентские страсти

    Парламент Южной Осетии не рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов после его критики в адрес нового спикера.

  • Международные учения Summer Shield XIV
    Хлеб-соль для НАТО

    Военные учения Baltic Host 2017 с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии. Цель – проверить процедуры приема сил альянса в Балтии.

  • Въезд в посольство России в Литве
    Гнусный поступок

    Российское посольство в Литве считает установку поясняющих табличек рядом с местами захоронения солдат Красной армии гнусным поступком.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака с женой Леонитой Лекай на церемонии награждения премией The Best по версии ФИФА в Великобритании
"Горячие" жены известных футболистов
Около 650 человек на инвалидных колясках попытались установить мировой рекорд
Рекордный замах: около 650 человек в колясках занимались физкультурой
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться