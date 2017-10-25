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Конституция РМ

Как евроинтегрировать Конституцию и победить в ЧМ по футболу

© Sputnik / RODION PROCA
Колумнисты
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Нику Гончар
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Парламентская инициатива о внесении в Конституцию Молдовы статьи об европейской интеграции настолько всех удивила, что колумнист Sputnik Молдова не сразу нашелся, что сказать по этому поводу. Да и не только он один. Недоумение испытали и многие местные обозреватели

Всеобщее замешательство можно понять. Многие еще помнят времена, когда Конституция в молдавской политической реальности считалась чем-то важным, незыблемым и даже, не побоюсь этого слова, основополагающим. Поправки в Конституцию вносились с таким же трепетом и осторожностью, с какими хирург вносит "поправки" в человеческий организм. "Не навреди", и вообще, считалось, что с Конституцией играть нельзя. А тут вдруг…

Чтобы все было гармонично

Подготовка к голосованию за эту инициативу в парламенте идет полным ходом, а тем временем независимые эксперты резонно отмечают, что Конституция — это всё же вещь фундаментальная, не в пример любому политическому вектору. Так можно далеко зайти, знаете ли. Если уж вы "заносите" европейскую интеграцию в Конституцию, рывком, словно рояль на второй этаж, то почему бы не закрепить в Конституции, например, еще и ключевые позиции меморандума с МВФ?

Конституционный суд
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
У правительства Молдовы возникли вопросы к Конституционному суду

Или скажем, почему не вписать в Конституцию основные параметры бюджета? Полезная вещь, чтобы кабинет министров не расслаблялся. Кстати, министров тоже можно перечислить в Конституции, поименно. Людям приятно будет, а что? Сложно вам, что ли? Да и газопровод Унгены-Яссы у правительства Филипа еще не построен. Надо его, того… Конституционно! Закрепить, чтобы не обвалился.

Или, допустим, упомянуть в отдельной конституционной статье наказ сборной команде Республики Молдова достойно выступить в отборочном турнире Чемпионата мира по футболу в 2022 году. На наш взгляд, это будет ценно, и звучит красиво. Где-нибудь между статьей 56 "Преданность стране" и статьей 57 "Защита Родины", вставить статью: "Победа в Чемпионате мира по футболу", очень даже мило и гармонично выйдет. Еще можно вписать в статью пункт о необходимости выйти в полуфинал. Не в финал, нет. Мы понимаем, что выход сборной Молдовы в финал ЧМ — это несколько слишком даже для самой буйной фантазии.

Нет, ну а что?

Мы живем в удивительное время, когда всем телом устремившаяся в Европу молдавская власть сделала открытие: Конституция — это не Основной закон и не свод фундаментальных правил, а политический инструмент для выполнения конъюнктурных, текущих задач.

Впервые это понимание забрезжило во время "президентского" политического кризиса в 2010-2012 годах, когда оказалось, что выбирать президента Молдовы в парламенте можно практически бесконечно, что бы там ни было написано в Конституции.

Народ негодовал, потому что любому нормальному человеку было ясно: не бывает бесконечных выборов. Однако власть, ничуть не смущаясь, скармливала прессе одно "толкование" пунктов Конституции за другим. Избрание на пост главы государства Николае Тимофти стало возможным именно благодаря этим "толкованиям" Конституции — сравнительно робким и невинным на фоне того, что творится сейчас.

Кстати, о необходимости вписать европейскую интеграцию в Конституцию первой заявила вовсе не Демпартия, а именно Николае Тимофти, в июле 2016 года. Тогда это заявление прошло практически незамеченным. Слова "тишайшего" президента никто всерьез не воспринял, и как выяснилось, напрасно. Похоже, это был не экспромт, а "вброс" с целью проверить, как общественность воспримет эти идеи.

Лиха беда начало: после удачной "интерпретации" и избрания Тимофти Конституцию ломали через колено не раз и не два. Судьи Конституционного суда вкалывали, как шахтеры в забое, выдавая на-гора все новые "интерпретации" и "толкования".

Есть ли дело европейским чиновникам до проблем нашей страны>>>

Многие считают, что последний гвоздь в гроб Конституции как Основного закона, в котором изложены базовые цели и принципы существования государства, был забит в декабре 2013 года. Тогда Конституционный суд (КС) под председательством Александра Тэнасе сделал невероятную вещь. Выполняя поставленную задачу — найти обоснование, чтобы изменить название официального языка с "молдавского" на "румынский", — КС объявил, что Конституция более не является высшим законом, потому что там, где есть расхождения, над нею доминирует другой документ — Декларация Независимости.

А судьи, кто?

Удар был нанесен мастерски, по несущим колоннам, "под корешок". Понимаете, ведь долгие годы в политическом классе Молдовы существовал консенсус: название официального языка закреплено Конституцией, и только парламент, конституционным большинством, может это название изменить. И вдруг сложные парламентские механизмы, вся система сдержек и противовесов вмиг полетела в мусорное ведро.

Флаги ЕС на фоне здания Европейской комиссии в Брюсселе.
EMMANUEL DUNAND
Конституционна ли европейская интеграция Молдовы
В тот день Конституция была низведена с положения Основного закона до статуса документа, который может "крутить" в любую сторону даже не парламент, а всего-навсего несколько граждан, служащих в органе под названием "Конституционный суд". Остроты ситуации добавил тот факт, что как сообщала пресса, судьи КС, в большинстве своем, являются гражданами Румынии, иностранного государства.

Конституция оказалась инструментом, с помощью которого обществу навязывают непопулярные, неприемлемые решения. При этом все до одного демократические механизмы принятия решений оказываются ненужными. Постановление КС теперь способно заменить собой любой закон, любое постановление парламента.

Все барьеры сметены, стал возможен любой, самый фантастический каприз власти. Возвести в закон "европейскую интеграцию" (в кавычках, потому что уже никто в Молдове не знает, что это такое)? Никаких проблем. Заявить об объединении с Румынией? Да пожалуйста, КС за пару минут выдаст обоснование! Заявить, что Молдова на самом деле ВСЕГДА была частью Румынии? Никаких затруднений. Вписать в Конституцию, что Молдова находится на Марсе? Сделаем. Они туда прилетят, а мы им — документик. Пожалуйте платить аренду за наши марсианские угодья.

Парламентская инициатива о "конституционном статусе" европейской интеграции ужасна еще и потому, что никакого решения парламента, в нынешних реалиях, для этого не требуется.

Все это фикция, туман, темна вода во облацех. На самом деле достаточно постановления Конституционного суда, который, выведет "конституционность" евроинтеграции, скажем, из положений Декларации независимости. Легко.

Станет не до смеха

То есть, все дело со сбором подписей депутатов, образованием парламентских комиссий, и так далее, начинает выглядеть как ширма, театральное представление, если не сказать — фарс. Как предвыборное шоу (ведь до парламентских выборов 2018 года осталось совсем недолго), которое, судя по всему, имеет две задачи. Первая — повыше подпрыгнуть, демонстрируя свою лояльность Западу ("Смотрите, мы свои, буржуинские! И флаг повесили, и даже Конституцию поменяли!").

Drapeau de l'UE
© Sputnik/ European Parliament
Мнение: сближаясь с ЕС, Молдова постепенно утрачивает суверенитет
Вторая — создать еще один рычаг для давления на "пророссийскую оппозицию". По удивительному совпадению, почти одновременно с инициативой по "евроинтегрированию Конституции" появилась другая инициатива, которую 17 октября предложила группа депутатов от Европейской народной партии во главе с Юрием Лянкэ — об уголовном наказании за невыполнение решений Конституционного Суда. А это, на минуточку, до трёх лет лишения свободы.

То есть, не особенно даже напрягая воображение, мы можем себе представить, как на выборах 2018 года оппозиционную партию, которая сомневается в "евпропейской интеграции" (в том виде, в котором ее продвигает правительство Филипа) снимают с выборов за "нарушение Конституции", а ее лидеров отдают под суд, угрожая тюремными сроками. Что в этом "европейского", трудно сказать. Это, скорее, напоминает диктатуру, и если европейские дипломаты не остановят не в меру ретивых последователей, то стыд им и позор.

Чтобы представить всю серьезность последствий этой парламентской акции, которую многие воспринимают просто как показуху для европейской публики, можно вдобавок представить, сколько проблем "евроинтегрированная" Конституция создаст для процесса приднестровского урегулирования.

Остается только гадать, о чем думали авторы законопроекта, предлагая включить в Конституцию статью о европейской интеграции (что предполагает и ответственность за ее нарушение), которая явно неприемлема для Приднестровья, где власти заявляют о четкой пророссийской ориентации. Зачем вообще приплетать геополитический вектор к Конституции страны, в которой имеет место быть замороженный конфликт?

Почему внимание граждан Молдовы стараются сфокусировать на ложных целях>>>

Впрочем, приемлемость такой статьи и для остальных граждан Молдовы представляется весьма сомнительной. По данным последних социологических опросов, популярность евроинтеграции страны катастрофически снижается. Если десятилетие назад европейский курс поддерживали около половины граждан, то сейчас (и это после заключения соглашения об Ассоциации с ЕС) число сторонников евроинтеграции упало до 37-39 процентов.

В общем, в отношении "конституционной" европейской интеграции всякий здравомыслящий человек сейчас испытывает когнитивный диссонанс. С одной стороны, выглядит все это смешно. С другой стороны, если поправки примут, то станет не до смеха.

Но если их все-таки примут, предлагаю всерьез подумать о статье "Победа на Чемпионате мира по футболу".

Чего уж там мелочиться…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Еще по теме: Происходящее в Молдове можно определить кратко: конституционный кризис

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Теги:
конституция, евроинтеграция, Молдова
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