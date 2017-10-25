Что наша жизнь: сколько должен каждый молдаванин государству

Население Молдовы не очень-то верит бравурным заявлениям властей об успехах в экономике. Хорошо подготовленные отчеты руководителей государства не вселяют оптимизма. Хотя цифры и правда впечатляющие… Ведь в бюджете на данный момент денег больше, чем планировалось. Но за счет чего произошел этот рост? С начала года в бюджет поступило больше налогов и сборов.

Это подтверждают слова министра финансов Молдовы Октавиана Армашу, который заявил, если говорить о налогах и сборах, то в госбюджете наблюдается рост на два миллиарда 149,6 миллиона леев по сравнению с тем, что было запланировано на 2017 год. В тоже время зарегистрировано сокращение поступлений в части грантов на 1,6 миллиарда леев. В страну пока еще не поступила макрофинансовая помощь и другие денежные субсидии из-за бугра. Стоит отметить, что и эти, пока еще не пришедшие деньги, были взяты в расчет при составлении госбюджета на текущий год. Правда, руководство страны успокаивает — деньги будут, но позже — в следующем году. А пока бюджетные дыры залатали за счет населения страны. Недурно, не правда ли?

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Ну, а как иначе, скажет какой-нибудь диванный эксперт. Надо поступать, как в Европе, или где-то там, где хорошо и нас нет, где налоги высокие. Но ведь и уровень жизни там другой, правда ведь? В этой ситуации мне вспомнилась такая зарисовка, которая до ужаса похожа на положение дел в нашей стране:

"- Казна пуста, государыня, на какие деньги устроим банкет?

— Собери еще налогов.

— Но,… народ голодает.

— Уболтай их".

Госдолг растет, настроение падает

Общий государственный долг республики увеличился за год на треть. Согласно данным отчета министерства финансов республики, в сентябре этого года страна накопила долгов до 51,2 миллиарда леев. Это больше, чем в прошлом году, когда этот показатель едва превышал 37 миллиардов леев. В структуре госдолга чуть больше половины приходится на внешние государственные займы.

Страна существенно нарастила внутренний госдолг. В сентябре этого года его показатель достиг отметки в 21,91 миллиарда леев, а в прошлом году — 8,5 миллиарда леев. Что касается внешнего долга, то он составил 29,29 миллиарда леев, немногим превысив показатели предыдущего года.

При этом в начале 2017 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Молдовы с "негативного" до "стабильного" В3. Долговые обязательства с рейтингом "B" рассматриваются как спекулятивные и подвержены высокому кредитному риску.

Сколько должен государству каждый гражданин Молдовы?

Эксперты подсчитали, какую сумму должен уплатить каждый гражданин Молдовы, если распределить общую сумму госдолга на все население страны. Так, по данным портала Budgetstories, если в 2007 году каждый житель Молдовы должен был оплатить государству примерно четыре тысячи 209 леев (чуть больше 240 долларов), то уже в 2016 эта сумма увеличилась в четыре раза. Так, если распределить на каждого гражданина республики государственный долг, то он должен выплатить 16 тысяч 713 леев (примерно 965 долларов). Дальше — больше…

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Если учесть, что общая сумма госдолга в 2017 году значительно увеличилась в сравнении с прошлым годом, то, понятно, что и населению придется платить больше. Неужели долговая яма становится вечной?

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