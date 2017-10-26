Не террористическая угроза: Европу уничтожает агрессия европейцев

В последнее время в Европе агрессия стала наблюдаться едва ли не повсеместно, причем европейцы вымещают свое раздражение не только на близких, но и на незнакомых людях.

В наш весьма динамичный век человека, подверженного вспышкам агрессии, можно встретить где угодно. Особенно таким порывам, по мнению психологов, подвержены люди, проживающие в больших городах.

Отсутствие личного пространства, большие скопления людей, нехватка времени, пробки, финансовый кризис, проблемы на работе – все это способно пошатнуть психику даже вполне здорового человека.

Все это волей-неволей приводит к тому, что человек, находясь в состоянии раздражения и постоянного стресса, начинает вымещать агрессию на самых близких.

Психологи советуют при встрече с таким человеком не отвечать на его агрессию тем же, а по возможности уходить. Таким образом, по их мнению, возрастают шансы избежать развития конфликта, который порой может закончиться фатально.

Однако в последнее время во всем мире, и в частности в Европе, которая прежде казалась оплотом стабильности, агрессия стала наблюдаться едва ли не повсеместно. Причем подверженные вспышкам агрессии европейцы вымещают свое раздражение даже не на своих близких, а на абсолютно незнакомых людях.

Так, за минувшие выходные в трех разных точках Европы были совершены акты агрессии. И это только те, что были достаточно громкими и привлекшими к себе внимание прессы. Сколько же их происходит в целом по Европе, да и по всему Западу, остается только гадать.

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В частности, в Мюнхене восемь человек были ранены в результате нападения на людей на улицах города мужчины с ножом. В мюнхенской полиции сообщили, что преступник, предположительно, передвигался по городу на велосипеде. Позднее он был задержан, им оказался 33-летний немец. Полиция исключила в данной ситуации религиозные и политические мотивы, а также террористический след.

Несколькими часами позже в британском городе Нанитон, графство Уорикшир, мужчина с ружьем захватил заложников в развлекательном центре. Позже мужчина был арестован, а люди освобождены. По мнению полиции, этот акт также не был связан с терроризмом.

Практически в эти же часы в коммуне Флумс в Швейцарии несколько человек пострадали в результате нападения на них 17-летнего латыша с топором.

И это только за прошедшие выходные.

О том, почему Европу захватила подобная волна агрессии, приводящая порой к весьма печальным последствиям, Sputnik поинтересовался у экспертов.

По словам российского политолога Дмитрия Верхотурова, в происходящем есть несколько граней. Самое поверхностное объяснение, которое часто высказывается — это влияние СМИ и потока сообщений о нападениях и убийствах, сказал он.

"Действительно, давно известно, что такие сообщения часто вызывают волну похожих случаев", — отметил эксперт.

При этом собеседник Sputnik указал и на объяснение чуть менее поверхностное, но тоже весьма распространенное — психические отклонения.

Скорее всего, по словам политолога, у всех нападавших такие отклонения найдут (собственно, уже по стилю нападений можно судить, что речь идет о лицах с психопатическим расстройством, особенно в случае мюнхенского нападавшего).

"Однако, на мой взгляд, множество подобных случаев в разных странах, очень схожих между собой, говорит о том, что есть некий фактор, толкающий лиц, стоящих уже и так на грани помешательства, к нападениям", — считает он.

По мнению Верхотурова, этим фактором может быть общая нервозная обстановка, связанная с угрозой масштабной войны (некоторые зоны напряженности, такие как Корея, потенциально могут быть запалом к мировой войне), перед которой многие люди оказываются бессильными и нигде не могут получить помощи.

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В свою очередь, эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов считает, что агрессия в Европе является прямым следствием общей неопределенности, в которой пребывает население Старого Света.

По его словам, неумелые действия политиков вызывают напряжение и психологическую усталость. Такая нервозность, заметил он, переходящая впоследствии в прямую агрессию, может быть спровоцирована в частности тем же наплывом иммигрантов, и получением ими социальных прав зачастую если не больших, то практически таких же, как у коренного населения.

Сходного мнения в этом вопросе придерживается и израильский политолог Юрий Бочаров. По его словам, в настоящее время Европа представляет собой вавилонскую башню, когда господь за гордыню людей заставил их говорить на разных языках.

"Все смешалось и разрушилось. Вот и в Европе все ментальности и все уклады перемешаны – ментальности рабовладельца, феодала, капиталиста и социалиста", — сказал он.

Все вдруг оказались в одной эпохе, да еще и в одной квартире, подчеркнул собеседник Sputnik.

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Источник: Sputnik Азербайджан