Reuters и Deutsche Welle делают то же самое, что и Sputnik

Австрийская газета Kurier опубликовала на своем сайте статью, "поселив" МИА "Россия сегодня" (в том числе RT и Sputnik) в Питере и назвав штаб-квартирой "российской пропаганды". Немецкий Sputnik ответил фельетоном.

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В онлайн-версии одной из крупнейших австрийских газет на днях была опубликована статья о "российских фейковых новостях". При этом, правда, она сама полна фейков. Так, например, мы, Sputnik, были "поселены" в ней в Санкт-Петербургe. И, конечно же, мы с утра до ночи занимаемся пропагандой.

Вы, наверняка, знаете, что есть такие люди, у которых по любому вопросу есть собственное мнение – даже если они не имеют об этом ни малейшего понятия. В частной жизни это просто нервирует, в то время как в общественном пространстве это крайне неблагоразумно.

На днях журналист крупной австрийской газеты Kurier взялся писать на тему СМИ и пропаганды в Восточной Европе. Автор, магистр (!) Конрад Крамар, характеризуется в профиле на сайте издания следующим образом: "Он объездил все США, побывав всюду – от черных гетто в Лос-Анджелесе до престижных районов Бостона, изучив "от" и "до" элитарные американские университеты и военные базы. Для журналиста-международника Конрада Крамара США по-прежнему остаются страной, в которой он оставил свое сердце…"

Теперь же эксперту по гетто Крамару поручено писать о Восточной Европе. Это как если бы мне поручили писать на тему астрофизики.

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Так как же обходиться с "фейковыми новостями" о так называемых фейковых новостях? Игнорировать? Раздражаться? Защищаться?

Перед судом всегда встает вопрос умысла

В данном случае я снисходительно допущу, что автор лишь некомпетентен. Он, безусловно, ничего не может поделать и со своими трансатлантическими очками, через которые виден привычный старый образ врага. Однако публикация такой статьи в одной из крупнейших газет Австрии выглядит более чем сомнительной.

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С другой стороны, речь идет всего лишь о маленькой халтурной статейке в онлайн-версии газеты. Sputnik снова и снова вынужден защищаться от обвинений в пропаганде. Как правило, все сводится к огульным обвинениям, когда не приводится конкретных примеров – за исключением, конечно же, дела "девочки Лизы", давно "побитого молью", которое вот уже почти два года из раза в раз извлекают из старых сундуков как единственный пример. Это просто удивительно, если учесть, что на немецком сайте Sputnik ежедневно публикуются десятки новых статей. Да и о самом деле "девочки Лизы" мы писали абсолютно правдиво. То нас обвиняют в поддержке "Альтернативы для Германии" (АдГ), то обзывают "пропагандистскими троллями". Я уже и раньше подробно высказывал свою точку зрения по теме "Sputnik и пропаганда".

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Что касается господина Крамара, то он "телепортировал" медиа-холдинг, то есть "материнскую компанию" Sputnik (каковой, к примеру, является издательство Springer для журнала Spiegel) из Москвы, где он в действительности располагается, в Санкт-Петербург.

И название "Россия сегодня" он тоже пишет с ошибками

Так что в представлении господина Крамара злобная пропаганда производится в городе на Неве. А как же тогда наша редакция Sputnik Deutschland, которая находится в городе на реке Шпрее? Ведь путем элементарного сбора информации автор мог бы выяснить, что у Sputnik есть редакции в 30 с лишним странах мира.

Только представьте себе, какой поднялся бы крик, обзови мы и информационное агентство Reuters производителем фейк-ньюс или канал Deutsche Welle источником пропаганды! При этом мы делаем тоже самое, что и они — будучи информационным агентством и СМИ за рубежом.

В статья в Kurier речь о структуре ЕС, созданной для борьбы с "фейковыми новостями". East Stratcom Task Force была создана два года назад с целью выявления российской пропаганды и противодействия ей. Команда из 14 человек работает в Брюсселе и ежедневно шерстит "пророссийские" СМИ в Европе. Обнаруженные "фейковые новости", которые потом упоминаются в еженедельном бюллетене, как правило, публикуются сомнительными, маргинальными сайтами, и от них зачастую действительно волосы встают дыбом.

Я на протяжении уже нескольких месяцев жду, когда же в отчете Task Force к позорному столбу пригвоздят Sputnik Deutschland, но тщетно. С какой охотой Task Force, равно как и журналист Kurier, свалить бы российские информационные агентства в одну кучу с производителями "фейковых новостей", чтобы обвинить всё русское во всём дурном. Так, например, читатель под ником Eis Tea в своем комментарии к статье в Kurier посоветовал автору следующее:

"Свалить всех в один котел и хорошенько перемешать, чтобы потом спокойно разжигать рознь и больше не "париться" о тех, кому нужна помощь".

Вот только не получается. Что ж, посмотрим, как долго ЕС еще позволит себе содержать этот отдел, который пока не нашел никаких "грехов", не говоря уже о том, чтобы как-то им противодействовать.

© Sputnik/ Нина Зотина Фраттини: политика антироссийских санкций ошибочна для Европы и США

Возможно, в следующий раз господину Крамару стоит проконсультироваться на тему пропаганды в Соединенных Штатах. Ведь именно США изобрели пропаганду и являются чемпионом мира в этой дисциплине. За океаном существует бесчисленное множество всевозможных мозговых центров и неправительственных организаций, орудующих по всему миру и оказывающих влияние, в том числе через СМИ, на политику других стран. И это не говоря уже об американских спецслужбах. ЦРУ и Пентагон участвуют даже в написании сценариев для голливудских боевиков, которые, как известно, смотрят во всем мире. Верхушки всех "ведущих" немецких СМИ прошли "трансатлантическое" обучение. К этому влиянию не относятся критически. Их информационную продукцию потребляет большинство населения страны, и они оказывают серьёзное влияние на общественное мнение. А для борьбы с сомнительными "сторонниками России" ЕС создала целый Task-Force. Палить пушками по воробьям.

Если господин Крамар захочет для разнообразия расширить свой кругозор в восточном направлении, то он вполне может посетить нас или, по крайней мере, связаться с нами разок по телефону, чтобы внести ясность, прежде чем начать стучать по клавишам.

Источник: Sputnik Германия

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