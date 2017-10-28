Штрафы "здесь и сейчас" - удар по взяткам или способ их узаконить?

Колумнист Sputnik рассуждает о том, к чему приведет новшество, согласно которому теперь штрафы за нарушения можно будет уплатить прямо на месте их совершения

Опубликованный в "Официальном мониторе" приказ Министерства внутренних дел, предусматривающий упрощение формы взыскания штрафа на месте установления правонарушения, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. И тому есть несколько причин.

Нарушил — заплатил штраф

Штрафовать в Молдове станет проще и веселее! Наверное, так бойко отрапортовали чиновники, когда решили в МВД упростить форму взыскания штрафа аккурат на месте совершения правонарушения.

Теперь упрощенная квитанция включена в Перечень типовых форм первичных документов. Предполагается строгая отчетность таких документов, которые, естественно, для контроля будут содержать серию и номер.

Учет этих квитанций будет вестись в соответствии с Инструкцией о порядке такого учета, выдачи, хранения и использования типовых форм первичных документов строгой отчетности. В то же время деятельность по взысканию штрафов на месте возможна будет без применения контрольно-кассовых аппаратов, а лицо, признавшее совершение правонарушения, сможет оплатить штраф на месте.

Деньги в обмен на подпись

А вот тут начинается самое интересное.

Любой здравомыслящий человек понимает, что там, где нет кассового аппарата, там возможны самые различные вариации обхождения законов. В том числе и "теневые доходы" тех, кто будет непосредственно заниматься изыманием штрафов.

В новых квитанциях информации будет не много, регулировщики дорожного движения укажут лишь дату, месяц, год и место совершения правонарушения, а также имя человека, его совершившего.

© Sputnik/ Руслан Кривобок Кишинев и пробки: как вызвать такси и выжить

Документ будет подписан обеими сторонами. Один экземпляр передается правонарушителю.

Какая цель у этой инициативы — ударить по взяткам или их узаконить. Вопрос, конечно, любопытный. Однако ответ дать на него сможет лишь время и практика. Как, впрочем, всегда и везде.

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