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Первый пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный

Российский спутник-перехватчик отвечает на космические угрозы Запада

© Sputnik/ Сергей Мамонтов
Колумнисты
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Александр Хроленко
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Новые возможности Космических войск способны произвести отрезвляющий эффект на военно-политическое руководство ряда недружественных стран

На фоне испытательного запуска 26 октября сразу четырех межконтинентальных баллистических ракет Стратегических ядерных сил России с участием президента Владимира Путина информация о параллельном испытании военного спутника-инспектора выглядела скромно. Однако два этих события тесно взаимосвязаны и, пожалуй, равнозначны.

Космические войска России успешно проверили в деле маневрирующий спутник-инспектор, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам для разнообразных исследований. Причем "инспектор" может действовать и в роли орбитального истребителя чужих разведывательных или ударных космических аппаратов.

Новые возможности Космических войск способны произвести отрезвляющий эффект на военно-политическое руководство ряда недружественных стран. В случае широкомасштабного военного конфликта высокой интенсивности спутники-инспекторы способны обеспечить неотвратимый удар ядерной триады РФ, лишить противника связи, навигации, средств космической разведки и ПРО. Научно-технические разработки российских специалистов позволяют решать на орбите задачи любой сложности. 

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Сегодня на орбите находится около 1380 спутников, из которых 149 – американские аппараты военного и двойного назначения. Для сравнения: у России таких 75, у Китая – 35, у Израиля – девять, у Франции – восемь, у Британии и Германии – семь. США отказались подписывать соглашение о демилитаризации космоса, а министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня в очередной раз констатировал обострение обстановки на границе России и стран НАТО. Космический "инспектор" появился своевременно.

Испытательный полет

Маневрирующий спутник отстыковался от запущенной 23 июня 2017 года космической платформы "Космос-2519", в автономном полете поменял орбиту, вернулся к платформе и произвел ее осмотр. В ходе испытаний протестированы наземные и орбитальные средства связи, методики баллистических расчетов и новое программное обеспечение. По оценкам специалистов, новый спутник‐инспектор РФ опередил наработки ближайших конкурентов.

Военно-космическими разработками занимаются все уважающие себя государства. Околоземное пространство становится все более милитаризованным.

По данным российских военных разведчиков, аналогичные проекты реализуют США и КНР. Так, в июле 2013 года западные СМИ сообщили, что Китай испытал три небольших спутника. Предположительно, испытания проходили в рамках секретной программы разработки противоспутниковой системы. Один из трех аппаратов был оснащен манипулятором. 

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Американский экспериментальный орбитальный самолет X-37B Orbital Test Vehicle-4 два года находился в космосе с секретной миссией. Пентагон сообщил, что космоплан весом около 5 тонн предназначен для работы на высотах от 200 до 750 километров, способен быстро менять орбиты и маневрировать, выполнять разведывательные задачи, доставлять в космос небольшие грузы. Специалисты называют мини-шаттл X-37B космическим перехватчиком. То есть американская программа создания ударных вооружений на орбите благополучно пережила Рональда Рейгана, и "звездные войны" остаются реальностью XXI века.

Космические технологии порождают новые способы ведения боевых действий. И Стратегическое командование вооруженных сил США заявляет о необходимости подготовки военнослужащих к боевым действиям в космосе. Соединенные Штаты готовятся уничтожать ядерные ракеты в околоземном пространстве. Американский журнал The Trumpet подробно рассказывает об особенностях новой космической стратегии (Space Mission Force).

Отвечая на вызовы времени, даже миролюбивые страны, включая Россию и Китай, вынуждены разрабатывать космическое оружие.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" заявляла о намерении создать новый спутник-инспектор в 2010 году, и слово с делом не разошлось.

История проекта

Спутники-истребители начали создавать еще во времена противостояния США и СССР. 

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Первый российский маневрирующий аппарат "Полет-1" вышел на околоземную орбиту в 1963 году, а перехват в космосе спутником спутника впервые успешно выполнен 1 ноября 1968 года. Американский аналитический журнал The National Interest подтверждает успешность советских разработок: Москва в 1973-1976 годах отправила на околоземную орбиту три военные космические станции "Алмаз". В дальнейшем состоялись десятки испытаний истребителей спутников, последнее – в июне 1982 года – отличалось массированными запусками наземных и морских баллистических ракет, противоракет, военных спутников и космического перехватчика.

Ударное оружие для ведения боевых действий в космосе и из космоса создавали в НПО "Энергия". До начала 1980-х на одной конструктивной платформе были разработаны два боевых космических аппарата (КА) с лазерным и ракетным типами вооружения. Лазерное вооружение создавалось для боевой работы по спутникам на средневысотных и геостационарных орбитах. Для поражения стартующих баллистических ракет и их головных блоков на пассивном участке полета для комплекса "Каскад" разработали проект ракеты-перехватчика космического базирования. 

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Планировалось создание орбитальной группировки в составе ракетных КА 17Ф111 "Каскад" и лазерных КА 17Ф19 "Скиф".

Для уничтожения стратегических наземных целей создавали тяжелую космическую станцию в составе базовой станции 17К ДОС и автономных модулей типа орбитального корабля "Буран" с боевыми блоками (до 20 единиц в ударном модуле). По команде модули могли отделиться от станции, занять позицию в космическом пространстве для револьверного старта высокоточных боевых блоков.

Для противодействия американской Стратегической оборонной инициативе (СОИ) российские специалисты рассматривали варианты минирования околоземного пространства. Исследовали эффективность орбитальных бризантных облаков, очищающих от космических аппаратов околоземное пространство до высоты 3 тысячи километров.

Вероятно, история повторяется на новом технологическом уровне.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
космическое оружие, космос, Китай, США, Россия
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