11:55 03 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Лев Рыжков

"Скрюченный домишко": ретро-детектив с актуальным смыслом

© Photo: из личного архива автора
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Лев Рыжков
Тема:
Новинки кино 2017 (13)
32 0 0

В прокат выходит новейшая британская экранизация одного из не самых известных романов Агаты Кристи - колумнист Sputnik посмотрел детективную новинку сезона и поразмышлял о том, чем полезны старые истории на новый лад

Пороки высшего общества

Агата Кристи прожила почти 90 лет и написала более шестидесяти романов. Самый знаменитый из них на постсоветском пространстве, безусловно, "Десять негритят". Неплохо знакомы мы и с постоянными героями британской писательницы – дотошной пенсионеркой мисс Марпл и вальяжным бельгийцем Эркюлем Пуаро.

А вот "Скрюченный домишко" — не самый известный роман. Он рассказывает о серии загадочных отравлений в аристократическом особняке. Казалось бы, какой смысл стряхивать пыль со старой книги и реанимировать ее всей мощью современного кинематографа? Давайте разберемся.

Фильм сделан на родине писательницы, в Великобритании. И во время просмотра у автора этих строк сложилось совершенно четкое впечатление, что для британских кинематографистов ставить Агату Кристи – все равно, что для российских театралов делать постановки Чехова. Это своего рода шанс для актеров показать себя, свое умение вживаться в образ и играть на полутонах.

Харви Кейтель и Жозефин де ла Буме в фильме Мадам
© StudioCanal
"Мадам": история Золушки-гастарбайтерши

Играют, в общем-то, все актеры замечательно. Смотришь: говорит артист одно, а глаза – хитрющие, что-то задумал! И мимика богатая, хорошо срежиссированная. И каждый из них – яркая, по-своему, индивидуальность.

Только вот одна проблема – положительных героев как-то и нет! Мы попадаем в резиденцию олигарха, которого отравили. А убийца, несомненно, член семьи. Кто-то из этих, ждущих дележа наследства, миллионеров. Каждый из них по-своему гнусен, каждый желал смерти покойному.

В этой части, конечно, я бы с создателями поспорил. Если сравнить этих туманных альбионцев с обитателями, скажем, Барвихи, то англичане против них, как сборная России против чемпионов мира. И все пороки представителей высшего британского общества постсоветских бизнес-воротил только рассмешат.
Но, тем не менее, если сделать скидку на старину, проникнуться происходящим можно. Дом, где живут эти богатеи, кто-то из героев сравнивает с дворцом семейства Борджиа. И, в принципе, небезосновательно.

Расследование этого убийства достается молодому частному сыщику. Тот, в исполнении артиста Макса Айронса, похож на юного, еще без ботокса и подтяжек, Тома Круза. Только играет лучше, живее. Не зубы с мускулатурой демонстрирует, а палитру актерского мастерства.

Путешествие во времени

Фильм богато декорирован, присутствуют исторические костюмы по моде конца 50-х – начала 60-х годов. И поневоле напрашивается сравнение со свежайшим образцом российского костюмного кино. А именно с "Матильдой" Алексея Учителя.

И вот кажется, что российский актер (ну, и немецкий тоже), стоит ему одеться по моде прошлого, немедленно деревенеет, чуть ли не застывает бессмысленным истуканом. И членораздельной речи от него не дождешься.

А у британцев – почему-то совсем не то. И герои живые, и типажи яркие. А почему? Нет ответа. Может, больше дорожат своим прошлым? Лучше его знают?
Вообще, погружение в эпоху – очень колоритное. Это и костюмы, и старинные автомобильчики, и телефонные автоматы (мобильной связи, представьте, не существовало), и музыка. Она-то как раз чудо как хороша и аутентична. Тут и поп-хиты конца пятидесятых, и ранний рок-н-ролл. И как замечательно герои "зажигают" на одном из первых рок-концертов.

Французский режиссер Люк Бессон и российская топ-модель и актриса Саша Лусс
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Люк Бессон: если в тебе нет доброты, ты вряд ли сможешь увидеть красоту

Есть, конечно, и нелепости. Но опять же на наш, постсоветский, взгляд. Например, герой – частный сыщик – заявляет красотке Софии, которая его когда-то бросила после бурного романа в Каире: "Ты меня бросила потому, что я был юным нищим дипломатом!"  Я, честно скажу, нищего дипломата представить не смог. Поэтому хохотал в голос. Хотя во времена Агаты Кристи такие, наверное, все-таки бывали.

Смыслы и символы

В общем фильм будет увлекателен для тех, кто ценит актерскую игру и жанр детектива. Убийцу, сразу скажу, угадать невозможно. Заподозрить успеваешь всех без исключения. А подлинного злодея – в самую распоследнюю очередь.

Но вернемся к вопросу, которым мы озадачились в самом начале? Зачем сняли с полки этот ретро-детектив? Зачем сдули пыль и запустили съемочный процесс? Что-то же заставило создателей это сделать?

Кадр из фильма Темная башня
© Photo: Sony Pictures Entertainment
"Темная башня": легкие победы картонных героев

Думается, что роман Агаты Кристи стал поводом для достаточно злободневного высказывания о судьбах европейской цивилизации. Действительно, погрязли и британские острова, и европейский континент в удовлетворении потребностей, в потакании слабостям. Собственно, нет таких людей, из-за которых стоило бы пожалеть эту "стоянку человека". Никто из нас не пошел бы с героями фильма в разведку. Даже коммунальную кухню делить бы не захотел.

И финальная сцена фильма, когда бабушка с внучкой падают на автомобиле с высоты (простите за небольшой спойлер), несет в себе большой смысл. А ну, как эта душераздирающая сцена символизирует гибель прошлого за компанию с будущим? Явно на что-то такое намекает режиссер Жиль Паке-Бреннер. Так что тут есть о чем задуматься.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Новинки кино 2017 (13)

По теме

"Роковое искушение": злободневность под кринолинами
Постсоветский кинематограф в поисках идентичности
Теги:
критика, кино, авторское кино, Лев Рыжков
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Митинг против полного перевода билингвальных школ на латышский язык
    Языковой протест

    Штаб защиты русских школ заявил новую акцию протеста — шествие за сохранение русского образования в Латвии.

  • Пентагон, архивное фото
    Невидимая война

    Что готовят народам бывшего СССР биологические лаборатории Пентагона, и насколько жестко готова реагировать Москва?

  • Эстонская ИД-карта
    Конец личности

    Правительство Эстонии останавливает действие сертификатов электронных удостоверений личности из-за риска кражи персональных данных.

  • Рабочий на стройке
    Кто ты, белорус?

    В преддверии Всемирного дня мужчин Нацстатком Беларуси опубликовал портрет типичного представителя сильной половины населения республики.

  • Энергетика. Подстанция Марнеули-500
    Энергетический транзит

    Армения, Иран, Грузия и Россия наладят энергетический коридор Север-Юг, который позволит осуществлять транзит электричества в четырехстороннем формате.

  • Евгений Дога
    Ласковый и нежный…

    Композитор, народный артист СССР Евгений Дога в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как впервые сыграл на мандолине и написал первую музыку к фильму.

  • Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа налево) во время церемонии фотографирования перед началом встречи в Тегеране
    Тегеран-17

    Для чего встречались в Тегеране лидеры России, Ирана и Азербайдажна уже во второй раз в подобном формате, рассказал политолог Геворг Миразаян.

  • сыродел Вараздат Еганян
    Сырных дел мастер

    Физик, посвятивший 25 лет жизни производству сыров, рассказал, как правильно есть этот кисломолочный продукт и пить вино.

  • Кредитные карты, архивное фото
    "Полет" нормальный

    Казахстанский системообразующий банк "Казком" опроверг слухи о банкротстве и ограничениях на снятие наличности.

  • Люди на акции протеста в центре Таласа. Архивное фото
    Митинг-live

    Жители города Талас в Кыргызстане вновь собираются на митинг: они требуют извинений от действующего президента. Sputnik узнал за что.

  • Учения ОДКБ Боевое братство-2017
    Учения армады

    В учениях ОДКБ в Таджикистане примут участие порядка пяти тысяч военных и большое количество боевой техники.

  • Мигранты во время экзаменационного тестирования
    Дистанционный русский

    Институт им. Пушкина разработал систему дистанционного тестирования по русскому языку с выдачей сертификата, который подтвердит владение языком как иностранным.

  • Российские саперы нашли и обезвредили в Южной Осетии 15 мин
    Миноискатели

    В Южной Осетии инженеры российской военной базы приступили к очистке трех тысяч гектаров земли от неразорвавшихся снарядов.

  • Митинг против полного перевода билингвальных школ на латышский язык
    Языковой протест

    Штаб защиты русских школ заявил новую акцию протеста — шествие за сохранение русского образования в Латвии.

  • Пентагон, архивное фото
    Невидимая война

    Что готовят народам бывшего СССР биологические лаборатории Пентагона, и насколько жестко готова реагировать Москва?

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Модель на показе коллекции E.Lau в рамках China Fashion Week в Пекине
Самые яркие фото недели по версии Sputnik
Эксперимент продемонстрировал главный минус iPhone X
Эксперимент продемонстрировал главный минус iPhone X
Гражданство РФ в упрощенном порядке
Кто и как может получить российский паспорт

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться