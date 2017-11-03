Матч "Локомотив - Шериф" как зеркало постсоветского футбола

Колумнист Sputnik попытался разобраться, почему матч Лиги Европы между российским и молдавским клубами стал отражением футбольных проблем в странах бывшего СССР

Победа тираспольчан в Москве – это, безусловно, самый крупный успех "Шерифа" на европейской арене. Команда использовала практически все голевые моменты, а рационального ответа у "Локомотива" не нашлось.

"Шериф" победил абсолютно заслуженно.

Однако этот успех – все-таки не следствие планомерной работы по повышению уровня футбола. Если вспомнить эту европейскую кампанию "Шерифа", то можно легко увидеть, как "Шериф" беззубо сыграл против равного по рангу "Карабаха" из Азербайджана.

Наигранные схемы не работали, лидеры команды не блистали. В результате тираспольчане упустили шанс продолжить борьбу в главном европейском турнире – Лиге Чемпионов.

А вот в матче с "Локомотивом" "звезды" "Шерифа" оказались в нужное время в нужном месте.

Голы тираспольчан состоялись после того, как "Локомотив" потерял мотивацию после своего первого шедеврального гола с острого угла в исполнении Джефферсона Фарфана. Москвичи посчитали дело сделанным – а зря.

Меня еще удивляет и то, что недооценка соперника – это бич российского футбола на протяжении последних 20 лет.

"Локомотив" уже проигрывал в европейских турнирах скромным "Работничкам" из Македонии, "Спартак" — словацкому "Кошице", ЦСКА – норвежскому "Мольде".

Идут годы – но проблема остается. Футболисты почему-то считают ниже своего достоинства настраивать себя на матчи с командами классом ниже. И последний матч с "Шерифом" стал очередными "граблями", на которые наступил "Локомотив".

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И еще один печальный момент. Ни в "Локомотиве", ни в "Шерифе" нет достаточного количества доморощенных игроков, которые позволяли бы командам оттачивать свой фирменный стиль.

Без самобытной футбольной школы командам из бывшего СССР никогда не стать "Аяксом", "Барселоной" и "Баварией". Матч в Черкизово – это еще один "звонок" по поводу того, что легионеры средней руки в постсоветских командах – это "калифы на час".

Однако, как говорил знаменитый российский тренер Валерий Газзаев, "Самое красивое в футболе" — это счет на табло. У "Шерифа", безусловно, есть повод для радости. Но в тоже время команде стоит всерьез задуматься о серьезной работе по воспитанию "своих" игроков.

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