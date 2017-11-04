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Алкоголь

Кишиневский лайфхак наоборот – кому вообще никогда нельзя помогать

© Sputnik/ Grigoriy Vasilenko
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Колумнист Sputnik, делится личным опытом на тему, кому в нашем обществе помогать не стоит

Крайне сложная социально-экономическая ситуация в Молдове диктует жителям страны свои правила выживания по средствам и жизни по совести. Но бывают случаи, когда совесть заставляет человека протягивать руку помощи, а реальное положение вещей демонстрирует полную несостоятельность и ненужность такого участия в чьей-то судьбе.

Николай Костыркин
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Приведу пример из собственного недавнего опыта, свидетельствующий о том, как, с кем и при каких обстоятельствах не нужно поступать. В одном из кишиневских дворов я повстречал бездомного мужчину. Назовем его, например, Андрей. Так вот, у Андрея ампутированы передние части обеих стоп, а совсем недавно у него исчезла инвалидная коляска, на которой он мог хоть как-то передвигаться. После разговора с мужчиной я решил хоть как-то помочь ему устроиться, ведь, холода близко.

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Воспользовавшись как раз наступившим в это время отпуском, а отправился в ближайший полицейский участок, чтобы сообщить о бездомном человеке, которого необходимо отвезти в центр временного размещения. В опорном пункте мне ответили, что знают об этом бездомном и даже вызывали ему скорую помощь для медицинского осмотра в больнице. Как выяснилось позже, из больницы мужчина, не дождавшись врачей, решил сбежать. Также сотрудники органов правопорядка посоветовали мне обратиться в Центр временного размещения лиц без места жительства, расположенный на улице Халтей.

Николай Костыркин
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Представитель руководства Центра, услышав мой рассказ, заявил, что по таким вопросам нужно обраться в местный отдел социального обеспечения, где решают, кого из бездомных куда размещать. В райсобесе (по привычке назовем его по-старому) мой сигнал приняли и пообещали, что сотрудники отдела подойдут к мужчине и установят его личность и место последней прописки, чтобы знать, в какой центр пребывания бездомных его отправить.

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В ходе разбирательства выяснилось, что последнее место прописки Андрея — в Страшенском районе, и теперь надо готовить необходимые документы для его отправки, а пока что он должен перекантоваться несколько дней в кишиневском Центре на улице Халтей.

Я ликовал! Наконец-то хоть какие-то вопросы в этой стране можно решить! В "день икс" я в очередной раз купил Андрею поесть, принес ему немного денег, снова позвонил в райсобес и ненадолго отошел по делам. Вскоре на мобильный мне позвонила глава отдела соцобеспечения и попросила поскорее вернуться на место, где находился мужчина. Там она, уже ожидая, показала мне дело этого мужчины, которого райсобес "ведет" уже года три. На мой вопрос, почему ничего до сих пор не было предпринято ради помощи несчастному, женщина сообщила, что его периодически возят в больницу, один раз даже восстановили удостоверение личности, которое они потом снова потерял, а также почти что регулярно отправляют в Центр размещения бездомных. Но вот незадача — в Центре действует "сухой закон", а Андрей, оказывается, не дурак выпить.

Николай Костыркин
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Я поворачиваюсь к Андрею и понимаю, что за короткое время моего отсутствия он… успел прилично "залить за воротник", причем до такой степени, что теперь на все мои просьбы поехать с представителями райсобеса в Центр размещения бездомных отвечал лишь одно: "Оставьте меня в покое, никуда я не поеду!".

Если верить главе райсобеса, он уже неоднократно сбегал из Центра, где запрещают пить. А везти его снова, чтобы потом нести ответственность за возможный несчастный случай (рядом с Центром — железнодорожные пути) никто не хотел.

И, если честно, я верю тому, что сказала эта женщина. Потому что я листал дело бездомного Андрея, видел его абсолютно неадекватную реакцию и полное безразличие к попыткам ему помочь.

Николай Костыркин
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Может быть, мои выводы из этой истории прозвучат для кого-то крайне цинично, но в нашем обществе действительно есть те, кому помогать бесполезно. По крайней мере, в рамках действующего правового поля. Ведь центры пребывания бездомных — не режимные объекты, оттуда в любой момент можно уйти. Вот и уходят те, кто считает, что запрет на алкоголь является нарушением их "личной свободы", которую они, видимо, считают главным в свое жизни, принося на этот алтарь все — семью, работу, даже крышу над головой и собственное здоровье.

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Конечно же, эта ситуация ни в коей мере не касается многих и многих людей с ограниченными возможностями, борющимися со своим недугом и желающими хотя бы ненамного приблизиться к положению полноценных во всех отношениях членов общества. Таких граждан немало в нашей стране и, кстати, до сих пор ни государство, ни различные НПО, не смогли подсчитать их точное количество хотя бы с погрешностью на 500 человек.

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Едва ли не каждый день мы узнаем о случаях, когда люди в нашей стране остаются на улице и без средств к существованию, кому не хватает на жизнь нищенской зарплаты, пенсии, пособия. Немало среди них достойных, заслуженных лиц — деятелей науки, ветеранов военных конфликтов и труда, многодетных родителей.

Малочисленные правозащитники сбиваются с ног, стремясь помочь как можно большему количеству таких людей. Более ответственные чиновники ломают голову над тем, чтобы изыскать необходимые средства на материальную помощь.

И большинство из тех, кому требуется помощь, остаются, как говорится, по гроб жизни благодарны тем крохам, которые им перепадают. И уж всем им хватает ума не отказываться от протянутой руки помощи. Но вот, как видите, бывают и исключения. Будьте внимательны, дорогие сограждане — старайтесь как можно быстрее понять, кто стоит перед вами, чтобы потом не было обидно за потраченное время, силы и нервы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Теги:
социальное обеспечение, неимущие, алкоголики, помощь, Кишинев
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