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Вита Рузвельт

Дом культуры изнасилования, или Вселенский моральный партком?

Колумнисты
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Еще в начале октября передовицы американских газет публиковали рассказы женщин о сексуальных домогательствах со стороны влиятельного и гениального голливудского продюсера Харви Вайнштейна

Масса публикаций. Большинство жертв молчали годами и только сейчас нашли в себе силы заявить о произошедшем. Вайнштейн запугивал их, угрожал, откупался. Как сейчас выяснилось — все об этом знали, но тогда Деймоны а Аффлеки целовали Харви руки на вручениях "Оскаров", а сейчас, наконец, все раскрылось, актрисы свидетельствуют, заведены уголовные дела и пропал калабуховский дом "Криминального чтива".

Вайнштейна не любить легко. То есть, как раз, очень трудно, потому что культурное наследие, им созданное, практически неоценимо. Это ряд великолепных фильмов, он продюсировал даже хоббитов ("Убить Билла", "Криминальное чтиво", "Король говорит", "Бесславные ублюдки", "Джанго", "Город грехов" и масса других знаменитых киноработ, — все это сделал Вайнштейн).

Однако как-то легко и сразу веришь, что такой вот опухший порочный Харви хрипло звал ничего не подозревающих лебедей актрис в свою продюсерскую койку, а потом еще и мерзко запугивал. Вид у него подходящий.

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© Sputnik/ Спутник Узбекистан
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Поделом ему, что всё вскрылось.

С Хоффманом и Спейси уже труднее

На секунду вернемся к Харви — вообще, первейший вывод, который лично мне приходит в голову после  этой увлекательной волны признаний в домогательствах — никогда и никого не домогайтесь! Нет, серьезно. Особенно, если вы наделены какой-либо властью, очень тщательно подходите к этому вопросу. Потому что, конечно, в мире полно легкодоступных женщин, которые имеют право добиваться подвижек в карьере через постель. Но, во-первых, ни одна легкодоступная не обязана без желания спать с вами, а уж если вы ошиблись, и это женщина приличная, кинокритик или библиотекарь — то совсем некрасиво.

Рано или поздно ваша жертва отметит вас хэшегом на фейсбуке, вас уволят из прогрессивной компании, Википедия перепишет вашу страницу, и правильно сделает. Нет в мире ничего отвратительнее, когда один человек хватает другого за трусы, если второй не хочет.

В общем, Спейси и Хоффман. Волна докатилась и до них, любимых многими. Скромняги и очаровашки, оказывается, тоже в глубокие восьмидесятые кого-то домогались. Спейси — юношу, Хоффман — 17-летнююю ассистентку. Хорошо, что оба сразу дико извиняются. Говорят, не помним, но если такое и правда было — это богомерзко. Нам жаль, мы очень виноваты.

Спейси еще капитулировал через запоздалый каминг-аут (как будто кто-то не знал!), а Хоффман факта домогания не подтверждает, но сожалеет.

Я сама люблю Хоффмана с детства, почти как Харатьяна, и мне трудно представить, что какая-то женщина пренебрегла возможностью вступить с ним в чувственную связь. В условиях шальных восьмидесятых и бушующего Голливуда — тем более. Все были пьяные, никто ничего не помнит.

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© REUTERS/ Zohra Bensemra
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Начинаешь думать, нет ли тут перегибов, может, наветы, нездоровая мода, флешмобы, тренды. Здоровый образ жизни, новый половой консерватизм, хипстеры.
А с другой стороны — на Спейси вашего показали потом еще четыре человека: Тони Монтана (режиссер), Роберто Ковазос (актер) и еще два англичанина инкогнито.
Великобританию вообще зацепило сильно. Там эти все перверсии спокон веков, только чопорно и по-английски, знаем мы по сериалам. На днях поехал в отставку министр обороны Великобритании из-за того, что трогал за коленку журналистку 15 лет назад.

Буквально сегодня — депутата от Лейбористской партии Келвина Хопкинса отстранили от работы в британском парламенте из-за подозрений в сексуальных домогательствах, сообщает газета The Telegraph.

Было ли это на самом деле, может доказать только суд и программа Малахова. Конечно, прежде всего, необходимо учитывать — были другие времена… И мы тут знавали всякие времена, сейчас будет плохой пример — даже на нашей памяти были годы, когда артист Моисеев в костюме Чебурашки не мог кусать банан на экране, а бывали времена, когда мог. И может, через 15 лет травмированные бананом создадут хештэг и осудят нас, а мы им будем мямлить: «такие были времена, смута, кредиты, угар», и никак не сможем оправдаться. Но это будет потом, общественная травма созревает не сразу.

Факт, культура изнасилования у нас, конечно, в полный рост, и непонятно, как он нее избавляться. Вот, в примеру, актриса Любовь Толкалина, одна из самых симметричных женщин на земле, тоже сначала не поняла. Доложила прессе, не подумав: "Домогательства — это прекрасно!". Перечитала фейсбук, все поняла, и трижды, по христианской традиции, оправдывалась. Нет, говорит, ничего хуже сексуальных домогательств, прошу прощения у жертв.

Не стоит путать флирт и домогательства. Одно дело, если тебе просто говорят, что ты красивая, целиком или там по частям. Но нет ничего смешного, когда к тебе пристают и манипулируют, когда обещают навредить, если ты не будешь сотрудничать, хватают руками и лезут ртом. Никто не хочет такого для себя и своих близких, можно глорифицировать разврат, а вот насилие — нельзя. Короче, черт ногу сломит.

Ныне отстраненный лейбористский депутат просто писал журналистке: "Любой хороший молодой человек был бы счастлив, если бы у него была такая девушка и возлюбленная, как вы. Я уверен, что в скором времени такой найдется. Был бы я молод (…), но это не так. Всегда буду вашим другом, если вам когда-нибудь понадобится помощь друга, у вас есть мой номер".

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© RIA Novosti. Ruslan Krivobok
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Называл ее хорошенькой. Но ей 27, а ему 76, и от этого факта дедушка действительно сделался неприятным в глазах общественности. В Лейбористской партии подтвердили, что ведут расследование по этому делу.

То есть, что пресловутые домогательства существуют повсеместно во властных и влиятельных структурах, сомневаться не приходится. Но так или иначе, времена меняются. Всякому маньяку нужно быть осторожным. Вот у молодежи сейчас повальная мода слать друг другу непристойные фотографии. На всяких форумах по знакомствам  прислать такую фотографию — это как "добрый день". У всех смартфоны с камерами, все шлют друг другу фоточки.

Вы шлите, шлите, конечно. Но помните! Вселенский партком следит и за вами.

Жаль, конечно, что "Карточный домик" со Спейси так и не продлили.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
секс, скандал, изнасилование, Вита Рузвельт, Вайнштейн
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