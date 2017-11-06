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Конституция РМ

Кому выгодно, чтобы в Конституции Молдовы был румынский язык

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Колумнист Sputnik попытался понять, скольким категориям политических игроков выгодно переименование государственного языка Республики Молдова с молдавского на румынский

Как сказал классик, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Но, если звезды гасят, кому-то это нужно не меньше — такова общемировая практика. И звезда молдавского языка вот-вот рискует погаснуть благодаря недавнему решению Конституционного суда и стремлению некоторых политических сил изменить Конституцию таким образом, чтобы официальным языком Республики Молдова стал румынский.

Думитру Пулбере
© Sputnik / NICU GONCEAR
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Предсказанный шаг

Когда три года назад КС объявил примат Декларации о независимости над Конституцией только с той целью, чтобы обозначить — есть румынский язык, но нет и не было молдавского, многие подумали, что это просто локальная демонстрация силы, и ее продолжения никогда не будет. Но скептики и сторонники политических "многоходовок" были неумолимы — это ружье должно когда-нибудь выстрелить. На пару лет бдительность граждан усыпили, но вот сейчас эта карта, припрятанная в рукаве, снова понадобилась, и ее открыли.

Желающих много

Давайте поймем, кому же сегодня выгодно, чтобы молдавский язык больше не значился в Конституции, а память о нем в итоге окончательно стерлась.

Конституция РМ
© Sputnik / RODION PROCA
Нужно ли менять Конституцию при реинтеграции Молдовы

Рогозин высказался по решению КС о государственном языке в Молдове >>>

1. Инициаторам запроса в Конституционный суд — депутатам от либеральной и либерально-демократической партий. Представители обоих политформирований понимают, что их пребывание в парламенте под этими флагами закончится после предстоящих выборов. Эти политики хотят запомниться хоть чем-то, по крайней мере, для своих избирателей. Быть занесенными на скрижали отечественной истории благодаря реальным заслугам им не грозит — вот и решили они испытать удачу Герострата.

2. Ряду судей КС, которые являются гражданами Румынии и в какой-то степени исполнили своим решением присягу, данную соседней стране при получении паспорта. В эту же категорию можно занести всех ключевых политиков и чиновников, у которых второе гражданство — румынское.

3. Всем прорумынским силам Молдовы, — какими бы разрозненными они ни были, — как парламентским, так и внепарламентским. Кто-то из них за деньги, а кто-то по велению сердца радеет за присоединение Молдовы к Румынии. А приближение 100-летия аннексии Бессарабии Бухарестом выглядит для решения об упразднении молдавского языка вполне символичным.

Думитру Пулбере
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Додон — парламенту: народ выйдет на улицы для защиты молдавского языка >>>

4. Политическим силам в Румынии — как сторонникам унионизма, так и тем, кто относится равнодушно к этой гипотетической перспективе. Первые в этом случае будут праздновать очередное торжество "просвещенного румынизма" над "примитивным молдовенизмом" и наращивать электорат. Вторые просто отметят престиж своей страны, чей язык наконец-то стал официальным еще в одной стране, кроме Румынии, а также "утрут нос" своим этническим молдаванам, живущим между восточными Карпатами и Прутом.

5. Правящему большинству в Молдове — судя по всему, они считают, что это станет существенным ударом по политике президента-государственника Игоря Додона. Додон выступает против евро-ориентированного правительства и стремится восстановить политические и экономические отношения с Россией, которая исторически поддерживает идею самобытности Молдовы и молдаван.

6. "Западным партнерам" — Евросоюзу, США и НАТО. Хоть они "сидят высоко и далеко" от Молдовы, и языковой вопрос в нашей стране для них вопрос не десятый, а сотый, но любой способ поддеть Россию им — на руку (См. пункт 5). Противостояние Запада и России длится давно, поэтому привязывать его к какому-либо локальному сиюминутному контексту не представляется разумным.

конституционный суд curtea constituțională
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Кому выгодно изменить название государственного языка в Молдове >>>

7. И, как ни странно, — оппозиционерам-государственникам нашей страны. Те из них, кто сегодня по тем или иным причинам теряет электорат, возможно, предполагают поднять граждан на очередные акции протеста на этот раз уже против упразднения молдавского языка.

Разумные способы решения проблемы

Президент Молдовы Игорь Додон предлагает решить вопрос о названии официального языка страны на референдуме. В принципе, вполне трезвая, обусловленная демократическими реалиями инициатива. Да, придется в этом случае потратить немалую сумму из госбюджета, но что поделать, раз противники молдавской государственности не дают гражданам покоя!

Село
© Sputnik / NICU GONCEAR
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Здесь существует два экспертных мнения. Одни считают, что в случае референдума по этому вопросу голосовать должны все граждане Молдовы вне зависимости от того, говорят ли они по-молдавски или нет. Другие же убеждены в том, что, раз речь идет о языке титульной нации страны, то учитывать нужно только голоса тех, кто может свободно изъясняться на государственном языке. Таких в Молдове большинство, но это не все местные жители.

Цифры говорят сами за себя

Есть и те, кто предлагает обойтись без референдума, призывая обратиться к результатам переписи населения 2014 года. Тогда 56,7% жителей Молдовы заявили, что их родной язык — молдавский, а 23,5% — румынский. Комментарии в плане цифр, думаю, излишни. Однако, если учесть рьяное стремление некоторых политиков "узаконить" румынский язык в качестве государственного, то… не ровен час и результаты переписи населения, в которую вложена немалая часть госбюджета, посчитают недействительными. Смогли же как-то обойти принцип верховенства Конституции, поставив политический документ, Декларацию о независимости, как говорится, впереди паровоза.

Осталеп: закон о функционировании языков в Молдове не исполняется >>>

Воистину современная Молдова по праву заслужила звание страны с непредсказуемым прошлым. Правда, известный сатирик когда-то выразился так по поводу другого государства, но, видимо, у многих стран и народов судьбы предельно схожи.

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Теги:
унионизм, румынский язык, Конституция, молдавский язык, унионисты, КС, Молдова, Румыния, Россия
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