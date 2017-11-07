Что посоветовать власти в Молдове на 100-летие Октябрьской революции?

Седьмого ноября 2017 года исполнилось 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Колумнист Sputnik испытал по этому поводу смешанные чувства, которыми и делится с читателями.

Когда 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции казался таким же далеким будущим, как фотонные ракеты, бороздящие пространства Вселенной, школьников учили правильно писать эти четыре слова. ("Дети, запоминаем! "Великая Октябрьская" — с прописной буквы, "социалистическая революция" — со строчной!").

Давно уже нет праздничных демонстраций, нет и праздника, что пахнет краской и кумачом транспарантов, одеколоном, осенью, выходным днем и немножко – вином.

Но сегодня, 7 ноября 2017 года, у нас 100-летие Великой Октябрьской (дети, запоминаем!) социалистической революции. А кто бы, и что ни говорил, но Октябрьская революция – это наша история, а вне истории мы быть не можем, как и вне времени. Глупо делать вид, что ничего не было, когда было ого-го сколько всего.

Кстати об истории. В 2017 и 2018 годах страны СНГ (да наверное, и всего бывшего соцлагеря в Восточной Европе) охватил настоящий бум, связанный со вскрытием "капсул времени". Массовая мода на послания сквозь время возникла в 1967 году, когда праздновался золотой юбилей со дня выстрела "Авроры", и мода эта бушевала вплоть до 1968 года. Знаете, как это бывает — в каком-нибудь уральском городе заложили первую капсулу, доложили в ЦК КПСС, там понравилось, и понеслось, подхватили почин…

В Москве была даже производственная линия по изготовлению типовых контейнеров, которые потом замуровывали в подходящие стены на центральных площадях, под гром оркестров и пионерские салюты.

Как раз накануне вековой годовщины в Тирасполе вскрыли очередную капсулу времени, заложенную в 1967 году. Предыдущий такой контейнер с посланием потомкам открыли в мае 2017 года, в Молдавском госуниверситете в Кишиневе, и две эти "временных посылки" неосязаемо объединили берега Днестра вокруг знаменательной вековой даты.

Ну, то есть как… Объединили, да не всех. Например, в Молдове народ и власть в этом вопросе разделились на два абсолютно чуждых лагеря, откуда они с неприязнью поглядывают друг на друга.

Премьеру надо на руках вынести Ленина с ВНДХ

Прозападная молдавская власть юбилея Октябрьской революции в упор не замечает. Революция-то — русская, что февральская, что октябрьская. Да еще привела к созданию СССР, Союза нерушимого республик свободных, который сплотила навеки великая Русь. А с Россией у проевропейского правительства отношения не очень. Потому что если не ругать Россию, то кто ж вам на Западе денег даст?

Если бы можно было не просто игнорировать столетие Октябрьской революции, а как-нибудь его обругать, то правительство Молдовы непременно это сделало бы. Мешает отсутствие лояльных людей с хорошим образованием. Обругивать 9 Мая, День Победы, у них получается с легкостью, по древней, как бивень мамонта, методичке. А вот что сказать по поводу Октябрьской революции, они понятия не имеют. Потому что лояльные правительству историки в основном доказывают, что молдаване — это румыны. В остальных областях исторической науки там жуткий дефицит и кадров, и идей, и знаний.

Наверное, в этом власти даже повезло. Потому что, с точки зрения исторической справедливости, правительство Филипа должно памятник Ленину на руках вынести с территории бывшей ВНДХ и водрузить на место камня Гимпу. Ведь именно Октябрьской революции (а также грустно взирающему на окраины Комсомольского озера гранитному Ильичу) мы обязаны тем, что Молдавия из окраины империи превратилась в независимое государство с собственными Конституцией, гербом и флагом. Фактически, вождю большевиков Владимиру Ульянову (Ленину) премьер-министр Филип должен сказать спасибо за свою престижную должность.

© Sputnik/ Yuryi Abramochkin Как отмечали день Октябрьской революции в СССР 15

Кстати, к Румынии это тоже относится. Не бахнуло бы башенное орудие "Авроры" по Зимнему дворцу, не возникло бы на территории Румынии и социалистическое государство. Да, мы в курсе, что потом Чаушеску плохо кончил, но кто знает, как сложилась бы в противном случае послевоенная судьба Румынии? Как выглядел бы Парижский мирный договор 1947 года, не будь у СССР планов на развитие братских отношений с Бухарестом, и чья была бы сегодня Северная Трансильвания?

Как молдавским властям избежать революции?

И конечно, официальному Кишиневу страшно не нравится само слово "революция". Его звучание лишает правителей Молдовы комфорта и хорошего аппетита.

Про-правительственные политологи, выступая на ТВ, любят повторять, что революция – это плохо, это разрушительно и пусть больше никогда не будет никаких революций. Однако в этих заклинаниях содержится большая доза лицемерия. Потому что к концу XX века большинство историков согласились, что революция – это не случайное стечение обстоятельств, которое можно переждать, и не государственный переворот, который можно подавить. Ее невозможно назначить или отменить.

Революция — это стихийное движение миллионов людей, которых власть довела до крайности и не сделала ничего, чтобы народ от этого края отодвинуть. Поэтому рецепт недопущения революций очень прост: не надо людей доводить. Власть, которая не прислушивается к этому простому совету, обычно заканчивает тем, что пишет мемуары в эмиграции.

"Не допускать" революции — это примерно то же, что руками удерживать здание во время землетрясения, закат солнца вручную.

Быть нацией математиков, а не гастарбайтеров

В общем, нелюбовь власти к этому юбилею понятна. У народа все наоборот. Люди относятся к Октябрьской революции без особых эмоций, но скорее позитивно. Это не из-за глубокого овладения диалектикой Гегеля, да и полные собрания сочинений Ленина давно погибли в макулатурных ларьках. Просто Советская Молдавия по сравнению с нынешним плачевным состоянием страны уже представляется не просто цветущим, а прямо-таки райским садом.

По данным опроса Sputnik.Мнения, 69% опрошенных жителей Молдовы считают, что жизнь до развала в СССР была лучше, чем сейчас. Речь тут не о ностальгии. Опрос представляет репрезентативную выборку по возрасту, а в 2017 году даже 30-летние уже не имеют никакого самостоятельного опыта жизни в Молдавской ССР.

Некоторым это покажется парадоксом, но молодежь поглядывает на фотографии и кинопленки о Кишиневе 80-х со сдержанной симпатией, как на артефакты исчезнувшей цивилизации, что находилась на более высоком уровне развития.

Это естественно, потому что молодому человеку импонирует идея быть частью общества, состоящего из математиков, инженеров и агрономов, а не из бесправных гастарбайтеров. Один только тракторный завод чего стоит, вечная ему память. А "Мезон"? А система орошения стоимостью в миллионы долларов, которую полностью сдали в металлолом? А улица Космонавтов? Не осталось у нас в Кишиневе космонавтов, вообще никаких, даже на табличке.

Как вы, потомки, уже полетели к звездам?

И сейчас самое время вернуться к "капсулам времени", которые были открыты в наших краях в 2017 году.

© Sputnik/ Октябрьская революция в архивных фотографиях 16

Прочтем несколько строк из послания жителей Кишинева 1967 года, которое было открыто пятьдесят лет спустя, в стенах Молдавского госуниверситета. Возможно, это позволит нам понять, почему события 1917 года в Петрограде дали старт настолько мощным процессам, что они изменили всю историю человечества.

"…Мы воздвигли новые университетские блоки, оснащая их новейшими для нашего времени устройствами. Первая атомная электростанция, первый атомный ледокол, атомная подводная лодка, первый реактивный самолет, первая кибермашина — все это создано в наше время. Первый космонавт и тоже наш современник — Юрий Гагарин".

А вот это – из послания потомкам тираспольчан 1967 года.

"Вы, наверное, уничтожили всех болезнетворных микробов и вирусов, известных на Земле, а теперь живете долго, не старея и не болея. Но мы вам протягивали руки, когда разгадывали тайну рака, когда преодолевали барьер несовместимости тканей".

И снова, из кишиневского послания:

"Дорогие друзья, товарищи, дочки и сыновья! Историю не повернуть назад, человек движется вперед. Все, что делаем мы, продолжайте вы. Наше вам напутствие: укрепляйте и улучшайте общество, умножайте богатство и силу нашей великой Родины, развивайте науку, технологии, культуру, боритесь за прогресс и счастье человечества. В ваши сильные руки мы передаем эстафету поколений и на 100-летие Великого Октября вспоминайте о нас!"

Вот и вспомнили. Да, да. Мы в курсе. Многое из того, что говорили этим людям в 1967 году, оказалось неправдой, многое из того, во что они верили – иллюзией. Но видите ли, тогда, пятьдесят лет назад, людей призывали поверить — как это там написано — в "прогресс и счастье человечества". Звали "умножать богатство и силу нашей Родины, развивать науку, технологии, культуру"…

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Бордюгов: 100 лет революции в России – время для переосмысления

Пусть никто не уйдет голодным, да здравствует солнце, да скроется тьма, вот всё это.

И это было мощно.

…и юный Октябрь впереди

Каждый в состоянии самостоятельно сравнить месседж образца 1917-1967 года с тем посылом (простите за каламбур), что сейчас предлагает людям власть — "уезжай вон из страны или загибайся здесь". Каждый видит, во что нас теперь призывают поверить — в разобщение и вражду, в ненависть и злобу.

И поэтому сегодня, в день 100-летия Великой Октябрьской (дети, запомните!) социалистической революции для власти можно сформулировать только один, но очень хороший, дельный совет. Не повторяйте ошибок царских министров и Временного правительства. Запомните, что революций не назначают и не отменяют. Попробуйте зашить себе карманы и сделать что-нибудь для людей. А то потом будете сетовать: "Не надо было доводить". Так и правда же, не надо.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.