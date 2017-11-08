Сильвия Раду – просто пересидеть или плотно засесть за работу?

Колумнист Sputnik рассуждает о том, за что может взяться новый и.о. мэра Кишинева, если захочет вскоре избавиться от приставки и.о.

Кишинев получил главную интригу сезона — нового и.о. мэра, которым стала Сильвия Раду.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Бушилэ: власть будет продвигать Силвию Раду на выборах генпримара

Давно известные факты

Про Раду мы знаем, в первую очередь, что год назад она баллотировалась на пост президента Молдовы в качестве независимого кандидата. А с 2008 по 2015 год она занимала руководящие посты в Gas Natural Fenosa. Но ни высокие посты, ни выдвижение кандидатуры на пост главы государства не могли породить вокруг Сильвии Раду столько разговоров, сколько возникло сейчас. Причина этого проста. Очень скоро, 19 ноября, должен состояться так долго продвигаемый социалистами референдум об отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. О том, кто такой Киртоакэ, и чем он печально знаменит на всю страну, — и так понятно. "Известности" ему, вице-председателю либеральной партии, добавило начало следствия по делам, связанным с незаконным присвоением денежных средств и использованием своего служебного положения.

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Поэтому до недавнего времени весь Кишинев с пригородами был сосредоточен преимущественно на предстоящем референдуме.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Что сказала Силвия Раду о своем назначении на пост мэра Кишинева

Но пока на посту и.о. мэра сидел в недавнем прошлом однопартиец Киртоакэ — Нистор Грозаву, к которому у следствия тоже есть претензии, — все были спокойны, понимая, что этот человек дождется окончания досрочных выборов мэра (в том, что горожане проголосуют на отставку Киртоакэ, практически никто не сомневается), спокойно передаст полномочия новому градоначальнику и исчезнет из чиновничьего мира навсегда.

Неоднозначный ответ

Но внезапное появление Сильвии Раду в роли и.о. мэра внесло свежую струю в вялотекущую политическую жизнь Кишинева. Сразу заговорили о том, что Раду будет баллотироваться в мэры. Например, эксперт Раду Бушилэ полагает, что Сильвия Раду — выдвиженец тех, кто на самом деле контролирует Кишинев, его тендеры, закупки, транспорт.

"Сильвия Раду — далеко не случайный человек. Это человек системы, который работал на государство. Думаю, что здесь одно из двух — или она просто будет исполнять свою роль до выборов или она выдвинется на пост мэра", — сказал Бушилэ.

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Сама же Сильвия Раду крайне неоднозначно ответила на вопрос, будет ли она баллотироваться в мэры. Вот ее полный ответ журналистам:

"Думаю, что сейчас слишком рано об этом говорить. Посмотрим, как будет развиваться дальше деятельность по управлению примэрией. Пришла на эту должность, так как меня попросил господин Грозаву. Мне не предлагали становиться примаром, по крайней мере сейчас, и участвовать потом в выборах, но, когда наступит момент, мы обсудим этот вопрос".

Есть, над чем трудиться

Срок пребывания Раду в должности и.о. мэра Кишинева ограничится несколькими месяцами. Эксперты полагают, что намерение ее избавиться от приставки и.о., не покидая должностного кресла, будут ясны только в том случае, если она начнет завоевывать любовь горожан. Что сделать будет нелегко, так как Раду, как бывший член руководства Gas Natural Fenosa, мягко говоря, неоднозначно воспринимается среди населения, которое вообще не любит главных коммунальщиков.

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Хотя, поле для деятельности соискателя народной любви — весьма обширное. Чего только стоят разбитые дороги, "кумовские" тендеры, запруженность транспортных артерий города. Начать здесь можно с любого конца, завершить, хотя бы на промежуточном этапе, эффективно, грамотно преподнести людям — и вуаля, дивиденды в виде общественного признания будут расти. Особенно быстрым их рост будет на фоне всеобщего презрения к Дорину Киртоакэ.

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Есть в этом случае более эффективный способ — расправиться с либералами, потерявшими практически все нити управления Кишиневом. Можно затеять любое громкое разбирательство, в котором замешан тот или иной член или выдвиженец ЛП, и принять первичные меры. Статус "народного мстителя", а, следовательно, голоса на выборах мэра будут обеспечены. Вот, например, уже известная нам история со зверствами "гицелей" из Autosalubritate. Кроме того, в суд уже потянулись с исками мелкие и средние предприниматели, которых некоторые чиновники мэрии "развели на деньги" в связи с арендуемыми площадями и вложенными в общественное пространство средствами. Примеров этих очень много. Повторюсь — взяться можно за любой, причем, по-резонанснее, и популярность в народе будет обеспечена.

Что ж, остается лишь немного подождать, чтобы посмотреть, будет ли "темная лошадка" Сильвия Раду просто сидеть в своем новом кресле или же всерьез засядет за работу.

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