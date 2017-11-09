Мнение: Молдова не хочет прыгать в "корабль дураков"

Как в Румынии восприняли результаты соцопроса о том, что граждане Молдовы против унири и переименования государственного языка с "молдавского" на "румынский": колумнист ro.sputnik.md порассуждал на острые вопросы

Колумнист ro.sputnik.md проанализировал результаты социологического исследования, проведенного в Молдове компанией "Фонд общественного мнения" по заказу газеты Timpul. Соцопрос показал, что граждане республики против объединения Молдовы и Румынии (унионизма) и против переименования государственного языка с "молдавского" на "румынский".

Ошеломляющие результаты

Исследование, проведенное в Республике Молдова крупной социологической компанией по заказу унионистской газеты, самого читаемого издания, поддерживаемого министерством румын за рубежом при правительстве в Бухаресте, показало несколько неожиданные результаты.

Syda Productions Опрос: молдаване против присоединения к Румынии и переименования госязыка

Если предпочтение к Российской Федерации и Евразийскому экономическому союзу было предсказуемым, то отношение и процентаж по двум историческим вопросам, на первый взгляд, просто шокируют.

Согласно опросу, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдовы к Румынии, то 62,8% респондентов проголосовали бы против. За высказались бы 22,2% опрошенных.

При этом 7,8% граждан не определились с ответом, а 5,9% заявили, что отказались бы от участия в голосовании. Еще 1,3% не ответили на поставленный вопрос.

Социологическое исследование проводилось с 7 по 29 октября. В нем приняли участие 4517 человек из 290 населенных пунктов страны за исключением Приднестровского региона. Максимальная погрешность составляет 1,5%.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Кому выгодно, чтобы в Конституции Молдовы был румынский язык

Другим результатом, возможно, даже более ошеломляющим, является отношение к румынскому языку. По результатам социологического исследования, 72% респондентов считают, что государственный язык Молдовы должен называться молдавским, а 23% — румынским. Еще 4% считают, что государственный язык Молдовы должен называться… "по-другому"!

Конечно, исследование показывает солидную поддержку президенту Молдовы Игорю Додону и примыкающих к нему политических сил. Однако, попытаюсь объяснить эти два невероятных результата объективно.

Тройное против

Объясню результат яростной оппозиции объединению с Румынией тремя причинами. Во-первых, отношение Румынии к России. Речь идет не только о том, что русофобия немыслима в Молдове, в которой подавляющее большинство семей имеет в генеалогическом древе русские корни, но и в полном повиновении Румынии перед НАТО — организации, которая воспринимается как угроза и потенциальная причина конфликта с Россией. Страх, который молдаване принимают во внимание.

© REUTERS/ Inquam Photos / Octav Ganea Йоханнис: Румыния хочет усиления присутствия НАТО в Черном море

Это также подтверждается результатами ответа на вопрос "о вступлении Молдовы в НАТО" — что почти идентично проценту отказа от идеи объединения с Румынией — 60,8%. Другими словами, Североатлантический альянс, воспринимаемый как фактор дестабилизации, а также подстрекательства России, — основной мотив отказа от объединения с Румынией.

Вторая причина заключается в самой Румынии, скандалах и взаимном очернении ключевых политических фигур и структур. По логике более патриархальная и консервативная страна, как Молдова, не хочет прыгать в "корабль дураков", каким сегодня представляется Румыния. Да, Румыния остается заманчивой для шоппинга, для паспортов и работы в ЕС, но безопасность по-прежнему остается в Кишиневе и на Востоке.

Ну и в конце, последняя причина — это отношение, которое возмущает не только молдаван, но и многих румынских граждан — растущая аморальность в Румынии и особенно яростные нападки на церковь. Для зоны, находящейся под русским патриархальным влиянием, с большой долей сельского населения, церковь священна — так же, как и для русских. Атаки против ПЦР, преотов, иерархов и патриарха пугают граждан Молдовы. К тому же отношение к бракам гомосексуалистов, так называемая сексуальная свобода, беспорядочность также являются предлогом для отказа от унири.

Также афиширование унионистской идеи такими спорными в Румынии персонажами как Траян Бэсеску — один из элементов того, почему молдаване (более чем) неохотно отзываются от объединения.

Языковой вопрос ребром

Если говорить об идее молдавского языка, то здесь вопрос гораздо глубже, с точки зрения ошибок румын. Румыния должна понимать, что у бессарабцев есть не только своя собственная история вместе с 1812 годом, но и личности, которые нам, румынам, неизвестны. Бессарабцы были и остаются частью большой русской культуры, факт, который является не только заслуженным, но и должен быть использован как аргумент в сближении с Румынией. Нельзя говорить молдаванам о России, как о зле. Они люди с глубокой культурой, характерной для Востока, а не поверхностной, специфической для потребляющих последние 40 лет западных стран.

Румынский язык, на котором говорят в Молдове, чистый, старый, неповрежденный варварскими неологизмами… Молдаване говорят на румынском, но называют его молдавским, защищая историю и культуру, которые они любят. Это их характеризует. Они чувствуют, что находятся под угрозой агрессии поверхностного, беспорядочного и беспристрастного потребительства, к сожалению, представленного историческими братьями с правого берега Прута, румынами.

Потому не думаю, что правильно осуждать Молдову за шокирующие результаты данного опроса, ни обвинять Кремль, Путина, ФСБ и т.д. — как мы обычно делаем. До тех пор, пока мы не попытаемся взять на себя вину за свои ошибки, нам будет дано видеть такие результаты, которые нас сначала удивляют, а потом мы делаем то, чем занимаемся с 1990 года — пожимаем плечами — "да, ну их к черту, пусть остаются с русскими".

Другими словами, опрос для нас, а не для молдаван. Он зеркало наших ошибок и нашего состояния, которые должны были бы нас беспокоить. Мы должны поблагодарить бессарабцев за такой холодных душ из цифр, который демонстрирует отталкивание и превращение Румынии в колонию бездуховности.

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