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Флаг России и флаг Олимпиады

Россия на Олимпиаде-2018: без флага и гимна — и не надейтесь

© REUTERS/ ISSEI KATO
Колумнисты
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Кто-то очень хочет увидеть российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане в качестве "бедных родственников", без национального флага и гимна; а может, просто расчищает пьедестал для своих? — задается вопросом автор радио Sputnik Илья Харламов.

Как говорил Николай Озеров, "нам такой хоккей не нужен". Политические провокации и сложные тайные "многоходовки" были высоким искусством когда-то давно. В былые времена. Сегодня принято действовать топорно и прямолинейно. Особенно когда нужно дискредитировать, ослабить конкурента.

Города Мира. Пхенчхан
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
МОК: сообщение о запрете гимна РФ на Олимпиаде-2018 - спекуляция

Один из примеров — возможная попытка допустить Россию на Олимпиаду в Южную Корею в 2018 году с условием запрета на исполнение российского гимна. И неучастия спортсменов из Российской Федерации в церемонии открытия Игр. Либо же их выступления под нейтральным флагом. А может быть, и всего вместе взятого. Соответствующее решение будет принято — или не принято — 5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета. Но вопрос на повестке, как сообщает ряд источников, стоит. Спортивные чиновники говорят: дисквалификация всей сборной России при этом маловероятна. Ну, спасибо хоть на том.

Все это, конечно, недостойная и какая-то постыдная возня. Собственно, любая возня такого рода выглядит, скажем так, непрезентабельно. Песенка старая: якобы сговор сборной России и участие государства аж в целой системе применения допинга спортсменами на сочинских Играх. По-прежнему никаких исчерпывающих доказательств. И по-прежнему страстное желание унизить Россию. Не так, значит, иначе. Тут и чисто политические мотивы, и сугубо спортивные: российская сборная — одна из сильнейших в мире. Была в 2014-м. Остается по сей день.

Так почему бы заранее не блокировать опасность, чтобы победили "правильные ребята и девчата"?

В Москве заявляют, что для российской стороны неприемлем вариант с выступлением под нейтральным флагом. Да и в целом участие в Олимпиаде-2018 при запрете гимна недопустимо. Крайний вариант — просто не поехать в Южную Корею. В истории Олимпийских игр немало примеров, когда страны по тем или иным причинам их игнорировали. Но тем, кто испытывает страстное, а скорее даже патологическое желание увидеть в Пхенчхане российских спортсменов в качестве "бедных родственников", без национального флага и гимна, без участия в праздничной церемонии открытия, нужно, чтобы Россия приняла их условия. И приехала на Олимпиаду. Это будет звездный час для тех, кто продвигает подобные идеи. Можно сказать, триумф.

Президент Южной Кореи вручил Путину талисманы Олимпиады-2018 И Паралимпиады в Пхенчхане
© Ruptly.
Путину вручили талисманы Олимпиады-2018 И Паралимпиады в Пхёнчхане

Все зависит от решения МОК. Сам комитет, кстати, открещивается от планов ущемить в правах российскую сборную. Но даже если окажется, что возможность запретов на гимн и флаг оказалась только фейком, слухом, информационным "вбросом", то это тоже часть гибридного воздействия на Москву и спортсменов из России. Компонент любой войны, в том числе смешанного типа — деморализация противника. Но не стоит забывать — не каждый противник ей подвержен, лишен воли и достоинства.

Да и хотелось бы лишний раз напомнить людям с короткой памятью, большими амбициями и весьма замутненным сознанием, что Олимпиады — это прежде всего праздник спорта, призванный примирять народы и государства и задавать позитивную тональность в их отношениях. Некоторые политические деятели и функционеры тем не менее маниакально пытаются сделать их полем боя.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
флаг, дисквалификация, гимн, сборная, Олимпиада-2018, МОК, Пхенчхан, Южная Корея, Россия
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