Почему у Трампа не получилось

Год назад, а точнее - 9 ноября 2016 года - мир проснулся и изумленно узнал, что в США новый президент — Дональд Трамп. Больше всего была удивлена (вернее, шокирована) сама Америка. Точнее, ее истеблишмент и представители длинного списка прогрессивных социальных групп.

Гигантский торт в виде головы Трампа, который нью-йоркские активисты прикатили в ночь на 9-е к Башне Трампа, чтобы начать его демонстративно есть, исключительно точно описывает концентрированные ожидания "городской либеральной Америки".

Морально подготовившихся к эре Клинтон было множество — от левых студентов в кампусах (сначала агитировавших "за Берни Сандерса и социалистические реформы", а потом "против Трампа, расиста и ренегата") до режиссеров и продюсеров (если подсчитать число женщин-президентов в сериалах, то к концу 2016-го оно откровенно зашкаливало. Публику в открытую готовили морально к неизбежному, как казалось тогда, будущему).

Шок был глубочайший. После избрания Трампа в течение нескольких недель проводились даже так называемые "плакательные сессии" в специально открытых в ряде университетов "кабинетах постэлекторальной психической разгрузки".

Сейчас, год спустя, интересно вспомнить, чего ожидали от Трампа и что от него получили — как его соотечественники, так и внешний мир.

Тут, впрочем, надо сделать уточнение. Между "что обещал Трамп" и "чего от него ожидали" имелась уже тогда серьезнейшая разница, и все ее понимали.

© Sputnik/ Sergey Guneev Встреча Путина и Трампа состоится 10 ноября

Например, несмотря на то, что в Америке самым громким обещанием Трампа считалась Великая Мексиканская стена длиной полторы тысячи километров и высотой четыре метра, построенная за счет Мексики же, в ее реальность мало кто верил.

А вот то, что Трамп отменит всю систему идеологизированной внешней политики и заменит ее на прагматичную систему "сделок", и его сторонники, и противники допускали вполне. Хотя бы потому, что подход его предшественников, заключавшийся в том, чтобы просто односторонне давить на страны мира, принуждая их к выполнению воли американской элиты, определенно начал пробуксовывать.

Однако очевидно было также и то, что Трамп идет поперек не только демократов, но и вообще значительной части американской элиты, за последние четверть века "вылупившейся" из своего национального статуса и превратившейся, скорее, в "над-американскую". То есть со штаб-квартирой в США, но не то чтобы сильно связанную какими-то границами и имеющую интересы по всему глобусу.

Этой элите лозунг "Америка в первую очередь" по понятным причинам казался подозрительным. И даже вообще шагом назад. Поэтому выполнение каждого обещания Трампа зависело от того, сумеет ли он для начала заключить "чудесную сделку" с этой собственной элитой.

Спустя год мы можем констатировать: в общем-то, нет, не сумел. Великой внутриамериканской сделки пока так и нет.

Это касается как внутренней политики, так и внешней, напрямую касающейся нас с вами.

Если коротко, внутренние обещания Трампа в большинстве своем либо не реализованы (отмена Obamacare, запрет на иммиграцию мусульман в США), либо находятся "в процессе" (изменение правил депортации нелегалов, налоговая реформа) — и пока непонятно, к чему они приведут. Некоторые по-прежнему находятся на грани реальности и фантастики. Например, про ту же Мексиканскую стену Трамп поминает до сих пор, а недавно где-то в районе Сан-Диего даже были вбиты первые ее сваи — но для целого года сделано подозрительно мало. И если строительство стены будет продолжаться такими темпами, она рискует повторить судьбу Великой Украинской стены им. Яценюка.

Не сбылись пока, впрочем, и множественные пугалки, согласно которым президент Трамп немедленно принесет в США новую гражданскую войну. Просто потому, что в "холодном", вялотекущем виде эта война началась еще при предшественнике Трампа — число бунтов, погромов и массовых расстрелов на излете президентства Обамы резко пошло вверх, и то, что мы наблюдаем в Америке сегодня (в частности, идеологизированный "памятникопад" и стычки толп с полицией), — есть лишь дальнейшее развитие хаоса, начавшегося раньше. Впрочем, он пока достаточно локален и в "войну всех против всех" еще не перерос. Это не значит, что Америка полностью застрахована от перехода внутреннего конфликта в "горячую фазу". Просто если он случится — то это будет явно не из-за Трампа, а из-за того, что он тоже не сумел остановить развивающийся в державе социальный кризис.

Что до внешней политики, то Трампу удалось выполнить одно громкое обещание: выйти из Парижского соглашения по климату. Впрочем, реализация его в практическом смысле, то есть восстановление десятков тысяч рабочих мест в угольной промышленности самих США, пока буксует.

Остальные планы либо пока не реализовались, либо превратились в процессе воплощения в свою противоположность.

Штука вся в том, что (как отмечают практически все наблюдатели) на внешнем фронте Трамп столкнулся с той же проблемой, что и на внутреннем: с чудовищным дефицитом "своих" кадров. В 330-миллионной стране у мультимиллиардера не нашлось достаточного числа преданных профессионалов, которые могли бы проводить его "политику сделок". Поэтому, в отличие от предшественников, первым делом менявших большую часть начальства в Госдепе, Трамп и спустя год после выборов вынужден работать по большей части с аппаратом, доставшимся от его идеологического противника Обамы.

И если внутри страны большую часть трамповских инициатив обезвреживает дружный антитрамповский блок из демократов и республиканцев в конгрессе, то снаружи антитрамповские же дипломаты проводят, как привыкли, "обамовско-клинтоновскую" политику, лишь время от времени прерываемую метаниями президента по зарубежным турне.

Поэтому принуждение партнеров по НАТО к увеличению их вклада в общий бюджет блока так и не состоялось: партнеры не торопятся. Из-за этого до сих пор не состоялся тот главный внешнеполитический подвиг, который анонсировал кандидат в президенты США Трамп: Большая Сделка с Путиным.

С российским президентом американскому лидеру удалось пообщаться пока что только однажды — и за эту не слишком продолжительную встречу потом гораздо дольше пришлось отчитываться, отрицая множественные обвинения разной степени фантастичности.

Сейчас вот, на полях вьетнамского саммита АТЭС, Трампу доведется пообщаться с Путиным еще раз.

По официальной информации, темой будет уже не Большая Сделка, а разрешение ситуации вокруг Корейского полуострова. Которую, заметим, сделали кризисной во многом именно заведомо невыполнимые угрозы Трампа.

Что касается какой-либо сделки, то для начала американскому лидеру придется приложить немало усилий, чтобы вернуться хотя бы к той точке американо-российских отношений, с которой он начал свое президентство. Тогда казалось, что отношения находятся на уровне плинтуса — однако прошедший год доказал, что они могут пробить дно и дойти даже до откровенно истерических жестов с американской стороны. Фактически же за этот год Америка умудрилась только терять позиции на мировой арене, приобретая лишь по мелочи — и то в основном на уровне "продать собственным союзникам еще оружия".

Как мы помним, своеобразной констатацией этой новой реальности — конкретно на Ближнем Востоке — стал визит короля Саудовской Аравии в Кремль, к "новому хозяину региона".

Едва ли президент США хотел такого развития событий — но неспособность вести самостоятельную политику не является оправданием.

…На этом месте самое время задаться вопросом: а почему, собственно, Дональд Трамп, известный как бизнесмен и заключатель сделок, так и не сумел договориться со "своими" элитами?

Есть мнение, что дело в данном случае не в самом Трампе. Это не он плохой переговорщик.

Просто "над-американские" элиты, против воли которых он пришел и сел в президентское кресло, не желают с ним договариваться. Они не хотят отказываться от прежнего, привычного видения мира и себя в нем. И поэтому считают, что проще переждать четыре года, пусть даже теряя позиции, чем менять концепцию.

Что ж. Четверть срока они уже выждали, по всем направлениям блокируя и ослабляя своего президента. И результаты налицо.

Остается гадать, многое ли достанется им еще через три года.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Источник: РИА Новости