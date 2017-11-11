Куда в Молдове девать "испорченных языковым вопросом"

Недавно я стоял в очереди за колбасой. Обычное дело, скажете вы, я тоже так думал, но реальность распорядилась иначе. Передо мной стоял крупный молодой человек, как говорится "амбал", продавец же был улыбчивым парнем хрупкого телосложения. Когда амбал выбрал колбасу, продавец спросил его — "сакош"?

"Чего? Кулек что ли? По-человечески не можешь говорить"?— с презрением просипел покупатель.

Я испытал дикий стыд, продавец как-то поник, и я из-за спины амбала показал продавцу некий жест пальцами у виска, который демонстрировал психическое состояние покупателя и одновременно как бы говорил — не бери в голову.

© Sputnik / NICU GONCEAR Почему в селах Молдовы людей не волнуют "городские" споры о языке

Выскочив из магазина, я сел в троллейбус и тут же услышал дикий крик. Как оказалось, кричал интеллигентного вида старик на девушку соседку по сидению. Старик практически выл и почти плакал — ему не понравилось, что девушка ответила ему на "языке оккупантов" и требовал правильного и литературного румынского в публичном месте. И вновь я погрузился в пучину стыда, и вновь привычно поднял руку к голове, показав девушке — не бери в голову, у собеседника деменция.

Выйдя из троллейбуса, я шел домой, не пряча руку в карман — мало ли, вдруг опять кто-то из прохожих потребует "правильной" речи. И всю дорогу я думал, что язык это один из главных отличительных признаков человека от животного, второй же признак — это способность испытывать стыд, не только за себя, но и за окружающих.

И еще я подумал, что было бы неплохо собрать всех, кто требует "человеческий язык" или не желает слышать "язык оккупантов" и предоставить им автономию, чтобы они там выясняли отношения, устанавливали языковые законы и вступали в "языковые патрули", а нормальных людей оставили в покое.

Конечно, это не толерантно, но что делать — хочется спокойствия.

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