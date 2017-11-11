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Кристина Бумбу-Дэнуцэ

Политики и футболисты в Молдове: кто не соблюдает правила игры

© Sputnik/ Alexandr Osmatesco
Колумнисты
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Кристина Бумбу
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В политике, как и в футболе, есть игроки/политики разного плана – нападающие, полузащитники, защитники, вратари, а есть те, кто сидит на скамье запасных

В политике, как и в футболе, есть игроки/политики разного плана – нападающие, полузащитники, защитники, вратари, а есть те, кто сидит на скамье запасных

Республика Молдова не входит в список стран, лидирующих в футболе. Да и на политической арене мы не являемся важным игроком. Почему? Потому, что как в футболе, так и в политике нам необходима сильная национальная команда. А что есть на самом деле? Футболисты полностью отдают себя в играх за клуб, хозяева которых им хорошо платят. Меньше самоотдачи наблюдается в поединках за национальную сборную, где реальная цель – защита имиджа страны на международной арене.

Несмотря на то, что в национальную сборную входят лучшие футболисты своих клубов, редки случаи, когда Молдова блистает на европейских и мировых турнирах. В октябрьском рейтинге ФИФА наша страна расположилась в хвосте — на 167 месте, потеряв 11 позиций. В то же время тираспольский "Шериф" одержал уверенную выездную победу в Лиге Европы со счетом 2:1 над лидером чемпионата России московским "Локомотивом".

В парламенте должна быть национальная сборная лучших депутатов 
Главный тренер ФК Шериф Роберто Бордин
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В политике "сборная" Молдовы разделена на "команду власти" и "команду оппозиции", которые на международной арене играют каждый в соответствии со своей тактикой. Доказательство тому – продвижение разных идей о векторах развития страны – на Восток и Запад. В результате страдает население страны, потому что мяч всего один и часто из-за отсутствия скоординированных действий он влетает в свои ворота.

В рамках одной из передач радиостудии Sputnik Молдова попросила политолога Валериу Осталепа реализовать необычное упражнение, ставшее своеобразной тренировкой воображения. Ему было предложено определить, кто из молдавских политиков – нападающий, кто – хавбек, защитник, голкипер, а кто находится в резерве. А еще мы хотели узнать, в чьей штрафной сейчас находится мяч – оппозиции или власти? Кто из политиков за последний год забил больше всего мячей?

Без длительных раздумий собеседник ответил, что у нас в политике нет национальной сборной.

"Игроки (политики) власти и оппозиции не особо играют, а мяч большую часть времени находится вне штрафной. Пока нельзя определить того игрока, который вернет его и заставит политиков снова сыграть. Более того, возможно, что в ближайшее время наши политики снова попросят перерыва на предвыборную кампанию, в ходе которой мы снова выберем национальную сборную", — сказал Осталеп.

В футбол играют по определенным правилам. Такие же "правила игры" должны быть и в политике.

Известно, что в этом виде спорта они неизменны, а вот в политике – напротив, правила могут менять уже по ходу игры, хотя, не следовало бы. В футболе есть арбитр, который может показать красную карточку и удалить спортсмена. Что касается политиков, то роль судьи здесь должно играть общество, но это право оно в последнее время утеряло и больше не может показывать политикам красную карточку. 

Павел Мидриган
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Футболисты могут переходить из одного клуба в другой. На это влияют результат игроков, количество забитых голов, качества, демонстрируемые на поле. Политики тоже способны сменить команду, только в этом случае критерии "трансфера" не очень понятны.

Политическая "миграция" – грубое нарушение правил игры

Во время "матча" (конкретного созыва парламента) игроки/депутаты позволяют себе сбегать из одной команды в другую, часто переходя на сторону политических оппонентов, то есть предавая тех, кто их первоначально поддержал, и вступая в противоборство с бывшими сокомандниками.

"Политическую "миграцию" следует запретить законодательно", — сказал в интервью Sputnik бывший глава Конституционного суда Думитру Пулбере.

Думаю, что такое мнение справедливо. А вывод? Он такой – несмотря на то, что Молдова находится в хвосте футбольного рейтинга, мы должны как минимум оценить стремление отечественных игроков соблюдать правила игры, их усилие, прилагаемое, чтобы уйти с поля, увидев перед собой красную карточку. А в политике нам, похоже, нужен более строгий и неподкупный арбитр (общество) и больше красных карточек, как минимум 101.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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