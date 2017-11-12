"Незолотая молодежь", или как деградирует молдавская глубинка

Жестокое избиение школьницы в Яловенском районе и запись происходящего на видео - все это наводит на мысль: что-то важное упускают в Молдове родители в воспитании своих детей

Случай, произошедший в селе Кэрбуна, Яловенского района, шокировал не только этот небольшой населенный пункт, но и всю страну. Напомним, что там подростки раздели знакомую девушку, избили и, возможно, изнасиловали. Все это молодые люди снимали на камеру и требовали несчастную признаться в краже.

Родители, у которых подрастают дочери, не могут смотреть это видео без содрогания. Мерзко, низко, жестоко. Откуда в подрастающем поколении столько злобы, садизма и ненависти?

Пятеро человек глумились над девушкой.

Тяжело в такой ситуации писать подобное, но просто чудо (и большая доля везения!) что ее … не убили. Ровно год назад в Страшенах группа подростков также начала с избиения школьницы, а закончилось все – жестоким убийством девушки. Десятки волонтеров тогда искали пропавшую Кристину Пархоменко и нашли ее тело на заброшенной стройке.

Развитие ребенка и его воспитание – задача номер один для родителей, однако совсем не многие задумываются об этом. Психологи отмечают: среди родителей осознанных воспитателей — немного. К сожалению, если бы вдруг современные мамы и папы решили бы написать книгу о своем воспитании детей, она свелась бы к одному "Так вышло…".

Как воспитывали тех, кто истязал несчастную в Яловенах? Что было в головах у родителей, чьи дети убили школьницу в Страшенах? Молдавская глубинка стремительно деградирует. Почитайте криминальную хронику – все самые жестокие убийства происходят или на бытовой почве, или банально – по пьянке.

Мужчины спиваются, женщины рожают детей, за которыми не смотрят. Те взрослеют, звереют. Избивают себе подобных, снимают все на телефоны и "сливают" в интернет.

Как остановить этот поток ненависти друг к другу, который стал в молдавском обществе нарастать как снежный ком?

Как вытащить молодежь из подворотен и заброшенных строек, забрать из рук бутылку пива или водки? Увы, но без помощи государства никак! Должна быть целая государственная программа, главной целью которой стало бы воспитание молодого поколения.

Такую госпрограмму можно было бы назвать даже идеологией. В советское время у идеологии был огромный плюс – молодые люди были заняты: кто в кружках, кто на лекциях, на продленках. Сегодня, увы, это личное дело родителей, и, пожалуй, тут кроется самое большое зло. Деградирует молодежь. И эта деградация уже принимает угрожающие масштабы.

Уважаемые читатели, на ваш взгляд, можно ли остановить поток насилия среди молодых людей?

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