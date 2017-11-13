Подростки – надежда нации или потенциальные убийцы

Недавно я писал о том, что не плохо бы в Молдове перевести детей на домашнее образование, так как школьное совершенно не отвечает вызовам цивилизации и условиям воспитания полноценной, культурно подкованной, эрудированной личности.

Но теперь приходится признать, что даже домашнее образование не спасет ситуацию — именно дома, в семье формируется характер человека, его базовые понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо. Только благотворное влияние старших членов семьи может оградить молодую, неокрепшую психику от пагубного влияния улицы, молодежной и школьной, в частности, эрзац-среды.

Но на деле все, увы, не так, как хочется. И недавний случай, произошедший с одним моим знакомым, — прямое тому подтверждение.

Мой знакомый ехал в кишиневской маршрутке с Чекан на Ботанику. Зайдя в салон, он увидел трех пассажиров, среди которых были двое мальчиков-подростков с рюкзаками, сидевших рядом друг с другом и оживленно что-то обсуждавших. Средних размеров рюкзак одного из этих пассажиров покоился на свободном сидении, хотя его можно было из уважения к другим людям положить себе на колени. Мой знакомый подошел к подросткам и попросил освободить от рюкзака это сидение, на которое он хотел сесть. На что получил, по его словам, совершенно неожиданный ответ: "Садись на любое другое место, а здесь будет ехать мой рюкзак". Мужчина не растерялся, взял с сидения поклажу и водрузил ее на колени владельцу, а сам сел на то место.

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В ответ оба подростка начали в самых гадких для слуха выражениях возмущаться этим поступком, продолжая называть мужчину, который существенно старше их, на "ты". Мой знакомый вышел на своей остановке и продолжил путь пешком. Неожиданно для себя он увидел, как оба его недавних попутчика волочатся следом, выкрикивая нецензурные оскорбления в его адрес. В какой-то момент, не выдержав этого "испытания на вежливость и невозмутимость", он развернулся и зарядил по лицу одному из оскорблявших его молодчиков. Тот с плачем осел на землю, из носа потекла кровь. Затем оба подростка стремительно ретировались.

Услышав эту историю из первых уст, я не то чтобы не удивился, но крепко задумался над очевидной для общества нашей страны проблемой. Ни для кого не секрет, что всеобщая разруха и бедность, царящие в Молдове, способствуют деградации общества. Люди не стремятся жить по совести, культурно себя вести. Они лишь хотят выжить, причем очень часто любой ценой.

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Те, кому сегодня 14-15 лет, — это часто дети, оставленные без попечения родителей, уехавших на многолетние заработки за границу. Другим родственникам на них не то чтобы наплевать, но заботиться о моральном облике этих детей никто особо не стремится. Добавляем ко всему этому пресловутый фактор улицы, низкопробное телевидение и вседозволяющий интернет. И вуаля — получаем следующее поколение, деградировавшее еще на полтора порядка, нежели их родители: процесс-то начался не вчера и даже не 10 лет назад.

А вот еще и пугающая статистика. За текущий, 2017-ый, год 471 ребенок покинул родной дом или место своего временного пребывания. Как сообщает Генеральный инспекторат полиции, из их числа — 262 девочки и 209 мальчиков.

В большинстве случаев речь идет о тех, кто по какой-либо причине остался без надзора со стороны родителей. Есть в этом списке причин и развод матери и отца, смерть одного из них, сожительство их с лицами, которые не нравились детям, а также сложная финансовая ситуация, внутрисемейные конфликты и т.д. В 222 случаях ухода детей из дома речь идет о мальчиках и девочках в возрасте 14-15 лет. И все это при том, что, как говорят психологи, личность человека заканчивает свое формирование к 14 годам!

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Те, кто предположит, что молодым поколением проблема не ограничивается, глубоко ошибаются. Иногда, глядя на вполне взрослых субъектов обоего пола, в трезвом виде выясняющих на улице отношения матом и кулаками, невольно думается, что находишься в страшном сне, и вот-вот должен проснуться, и этот кошмар закончится.

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Не менее ошибаются, те, кто полагает, что проблема поведения детей и подростков заканчивается словесным задиранием прохожих и пассажиров общественного транспорта. Совсем недавно шокирующий случай произошел в селе Кэрбуна Яловенского района. Группа молодых людей напала на 17-летнюю девушку, а издевательства подростки снимали на мобильный телефон. Видеозапись была опубликована на Youtube подругой жертвы. Там видно, как агрессоры били девушку, затем раздели ее и, возможно, изнасиловали.

А прошлогодняя трагедия в Страшенах, когда группа недорослей убила и, возможно, изнасиловала свою сверстницу Кристину Пархоменко, местные жители не забудут еще долго.

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В том же 2016-м году молодчики в Криулянах выбили глаз пенсионеру и сожгли две машины другого пенсионера. И, знаете, до сих пор их не призвали к уголовной ответственности. Неужели полиция ждет, когда и они совершат убийство?

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