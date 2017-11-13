Чего в больницах Молдове не хватает чаще – оборудования или совести?

Чего в Молдове не хватает чаще – сервиса в больницах или совести: как рассудил в этом вопросе колумнист Sputnik, читайте в новой публикации

Говорят, только ленивый не ругает власть, суды и медицину. Но в Молдове попустительства во всех этих трех сферах настолько много, что даже рука диванного бойца колоть устанет.

Вот, например, возьмем медицинские услуги. Только напрочь оторванный от реальности житель Молдовы мог не слышать о том, что в наших больницах не хватает лекарств, лечение по полису строго ограничено, а стоимость медикаментов в аптеках настолько заоблачна, что приходится ездить "за речку", в Приднестровье, чтобы купить жизненно необходимые таблетки-уколы-мази по более бюджетной цене. Добавим к этому мздоимство немалой части медицинского персонала, нежелание некоторых врачей проводить срочнейшие операции без оплаты услуг в кассе — и получим ту картину, после которой стоит последовать рекомендации из монолога недавно умершего писателя-сатирика: "Накрыться простыней и ползти ползком на кладбище". Правда, далее идет реплика о том, что "Все равно не получится, так как все дороги размыло", что тоже, увы, применимо к нашей стране.

Если не пытаться объять необъятное в освещении этого вопроса, а перейти к конкретике, то можно сказать — очень часто в медицинских центрах нет элементарного оборудования, чтобы оказать больному необходимую помощь. И это в XXI веке!

© Sputnik/ Evghenii Panasenco В Бельцах врачи отправили больную девушку умирать домой

Приведу пример из недавно произошедшего. Наш коллега, корреспондент Sputnik, предположив, что его дочь, сильно ударив ногу, заработала перелом пальца, отправился вместе с ней в ближайшее к их дому место, где можно было сделать рентген, — в одну из столичных детских больниц.

Медицинский полис в Молдове — не залог лечения >>>

Но оказалось, что там рентген-аппарат сломался! Дежурный врач развел руками, походил туда-сюда и в итоге… предложил подождать еще час, пока ему ответят на вопрос, в рабочем ли состоянии рентген-аппарат, и смогут ли принять там больного в вечернее время.

То есть, если в эту больницу привезут ребенка, где факт перелома будет очевиден, то ему не смогут сделать рентген?! И врач-травматолог не сможет поставить диагноз, правильно наложить гипс. А если привезут больного с более сложной ситуацией, где эта процедура будет необходима здесь и сейчас, а не через час-два?

© RIA Novosti. В Дубоссарском районе врачи погубили четырехлетнего ребенка

А чего еще и, главное, в каких медицинских центрах Молдовы не хватает или сломано? Интересно, кто-то проводит ревизию имущества, контролирует ли исправность оборудования, способен ли своевременно принимать меры для его скорого ремонта? Пишет ли "наверх" о недостатке оборудования, препаратов, бинтов, медицинских уток, инвалидных колясок, костылей, кроватей и т.д.? Или все — от заведующих до санитарок — сидят тихо и не издают ни звука, чтобы их не уволило начальство, не любящее беспокойства по пустякам?

Бывают случаи, когда неисправность чего-либо в больнице может привести к печальным последствиям. Кто будет нести ответственность за них? Врач, технический персонал, руководство, Минздрав?

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Конечно, можно на все найти один ответ — нет денег. Их нет на ремонт, закупку нового оборудования, лекарства. Но, наверное, проблема в отсутствии другого компонента — совести. Потому что, была бы совесть у тех, от кого зависят такие решения, то лучшей стала бы не частная, а государственная медицина. Хотя и частные клиники в нашей стране — это далеко не всегда место, где процветают профессионализм, широкий спектр эффективных для здоровья и лечения услуг, а также вежливость персонала. Даже за немалые деньги!

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