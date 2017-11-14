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исправительное учреждение

Тюрьмы, СИЗО и КПЗ в Молдове – проблемы проживания и выживания

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Тюрьмы, СИЗО и КПЗ в Молдове – проблемы нахождения там заключенных и задержанных обсуждает колумнист Sputnik

После того, как стало известно, что заключенный Андрей Брэгуцэ умер, скорее всего, от побоев, полученных от сокамерников, в Молдове заговорили о, мягко говоря, несовершенстве условий пенитенциарной системы в стране.

Следственный изолятор
© Sputnik/ Алексей Филиппов
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Выходит, что любой, попавший в пенитенциар, колонию, следственный изолятор, может быть подвергнут избиению со стороны других заключенных, и охрана ничего не предпримет. Причем, многие согласятся с тем, что далеко не всегда под стражу попадают реальные преступники. Есть и те, кто отбывает наказание незаслуженно. Так произошло недавно с одним мужчиной в Молдове — его посадили за серию убийств, которые, как суд потом выяснил, он не совершал. А сколько еще таких людей сидит по тюрьмам? У скольких из них не оказалось денег на хорошего адвоката? Скольких посадили по заказу, потому что они мешали кому-то грести деньги лопатой?

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Конечно, это проблема не только нашей страны. И в большинстве своем наказание в тюрьмах отбывают те, кому не то, чтобы в военное время, а в любом нормальном обществе полагается высшая мера. Но речь сейчас не о них.

Тюремная камера
CC BY 2.0 / sean hobson / the hole
Смерть Андрея Брэгуцэ в камере: дело ушло в суд

Часто в прессе и соцсетях появляются сообщения о том, в каких условиях часто содержатся в Молдове не только отбывающие срок, но и те, кто попал под предварительный арест. А это, напомню, люди, которые еще не осуждены, и некоторые из них оказываются невиновными. За что им достаются такие мучения?! Конечно же, можно, философствуя на кухне, вспомнить слова известного литературного и киноперсонажа Глеба Жеглова, который сказал, что "Не бывает наказания без преступления". Но, — опять же обратимся к доморощенным любителям громко выражаться, — тот, кто смеет записывать себя в судьи, сперва должен осудить себя сам. А на это способен далеко не каждый. Поэтому давайте обсудим этот вопрос без экзистенциального умозренчества, а только лишь с учетом голых фактов.

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С этой целью приведу почти что без купюр фрагмент рассказа одного моего знакомого. Назовем его здесь Валентин. Не так давно он был задержан по подозрению в совершении преступления. Валентина доставили в камеру предварительного заключения в Кишиневе.

"Камера, куда меня посадили, — это архималенькое затхлое помещение. Из-за спертости воздуха дышать можно было с трудом. Деревянный стол, два деревянных настила с самодельными матрасами, унитаз, не чищенный, кажись, со времени постройки здания. Прогулка в прилегающем в КПЗ внутреннем дворике — один раз, 15 минут в сутки. Сверху сетка, а сам дворик — восемь метров в длину и три-четыре в ширину. Что касается пищи, то сказать, что рацион скудный, — не сказать ничего. Даже не пиши об этом — подумают, что напраслину наводишь", — рассказал мне Валентин.

На второй день ему стало плохо — сказался целый набор хронических болезней, а человек он уже далеко немолодой. Приехала "скорая", врачи рекомендовали везти Валентина в больницу. Но не было в этот момент людей для конвоя… К счастью, человек выжил, хотя и с немалыми последствиями для здоровья.

исправительное учреждение
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Заключенный не выходя из камеры спланировал похищение бизнесмена

Конечно, так в КПЗ содержат далеко не всех. Есть примеры более гуманного отношения. И все, как всегда, зависит от людей — тех, кто в конкретном случае обеспечивает безопасность жизни задержанного — во всех отношениях.

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Преобразования в стране нужно начинать с улучшения жизни тех людей, которые больше всего уязвлены, поражены в своих правах, как де-юре, так и де-факто. И речь в данном случае не только о заключенных, но и о сотнях тысяч граждан, живущих либо за чертой бедности, либо неуклонно приближающихся к этому состоянию. Если уж власть предержащие хотят указать нам путь в Европу, пусть Европа сперва возникнет в их головах.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Теги:
конвой скорая помощь, КПЗ, СИЗО, заключенные, пенитенциар, содержание, здоровье, жизнь, тюрьма, Молдова
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