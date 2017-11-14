Визит к врачу как игра в рулетку – не знаешь, примут или выгонят

Визит к врачу как игра в рулетку – не знаешь, на кого наткнешься: колумнист Sputnik рассуждает о превратностях визитов в докторам

Не побоюсь показаться банальным, напоминая, что задача врача — помогать людям, а зачастую, в срочном порядке спасать жизнь. В нашей стране несмотря на низкие зарплаты и столь же низкие условия работы многие специалисты в различных областях медицины продолжают свое благородное дело во благо общества и граждан.

Они, презрев отдых и блага жизни, могут продлевать часы приема, проводить сложнейшие операции в любое время суток, подробнейшим образом объяснять пациенту, как и чем ему в дальнейшем лечиться, поддерживать его морально — что часто самое важное для больного человека. Такие люди — это Врачи милостью Божией. Жаль, что заслуги далеко не всех из них отмечены государством. Рано или поздно мы все обращаемся к врачам, и часто они вовремя протягивают руку профессиональной помощи.

Нужна ли медицинская страховка молдавским туристам и что с ней делать >>>

Но есть в числе тех, кто когда-то получил диплом медика, некоторые, позволяющие себе крайнюю грубость и равнодушие на рабочем месте. Приведу в пример ситуацию, произошедшую недавно с корреспондентом Sputnik Молдова. В понедельник, 13 ноября, около 13.00 он был на пороге Республиканской больницы травматологии, расположенной по адресу Кишинев, проспект Штефан чел Маре, 190. Выстояв 45 минут в очереди в кабинет дежурного врача, он, наконец-то, получил возможность говорить с медиком. Лучше бы не говорил. Судите сами, диалог привожу со слов моего коллеги практически один в один.

- Доктор здравствуйте, у меня проблема и нужна ваша помощь.

- Рентген есть? Нет? Мне не о чем с вами говорить!

- Доктор, я попал к вам впервые и хотелось бы получить помощь, а также и направление на рентген.

- Идите в общую поликлинику, сделайте там рентген. Приходите потом. У меня сегодня рабочий день заканчивается через 40 мин, и вы не успеете. Всего вам хорошего!



Моего коллегу, как вы поняли, никто не осмотрел и не выслушал.

Мало для кого является секретом то, что медицинская школа в Молдове до сих пор остается одной из самых лучших на постсоветском пространстве. Наши специалисты, стараясь сохранить заложенную при Союзе научно-практическую базу, берут все новое у коллег из развитых стран мира. К нам со всего мира приезжают знаменитые медики, обмениваются методиками современного здравоохранения. В Молдову едут тысячи иностранцев со всех краев Земли, желая получить профессию медика именно здесь. Врачи из Молдовы — всегда желанные гости на международных научных конференциях. Да и в Кишиневе происходит немало симпозиумов регионального и межгосударственного масштаба.

Медицинский туризм: почему иностранцы приезжают лечиться в Молдову >>>

На фоне всего этого крайне досадным выглядит присутствие в медицинской системе таких отщепенцев, из-за которых страдаем мы с вами. Ведь не знаешь, кого встретишь в кабинете — высококвалифицированного профессионала-гуманиста или крохобора, забывшего то, что говорилось ему на первом курсе университета. Очень хочется, чтобы медицинская система в нашей стране не превращалась в лотерею, в которой тебя могут излечить или, увы, вытолкнуть из кабинета, не исполнив своей обязанности. Ведь у нас и так не все ладно в жизни, чтобы терпеть издевательства там, где в первую очередь ждут помощи и участия.

Не хочется называть фамилию псевдоврача, уверены, в больнице его знают, но, видимо, берегут как реликвию. Пациенты, будьте бдительны, не попадайте в его руки.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции