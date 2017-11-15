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Дым, архивное фото

Дело курящего доктора Уитби

CC0 / Pixabay
Колумнисты
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Дмитрий Косырев
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Колумнист Sputnik Дмитрий Косырев рассказывает о борьбе с антитабачной кампанией

Это, конечно, древняя история, но какая! Речь об австралийском терапевте и любителе трубки Уильяме Уитби, который еще в 1980-е годы написал две книги, о пользе курения и о том, что все попытки обвинить табак в провоцировании всех и всяческих болезней вызывают лишь раздражение у медиков – и не у шарлатанов, а признанных и знаменитых ученых. 

Да, вы можете прочитать как минимум одну из них – рукописи, а тем более книги, не горят. На всякий случай – для поисковых систем – даю имя доктора: William T. Whitby.

Здесь не одна, а две великолепные истории. Первая – о том, какого калибра медики высказывались о табаке и борьбе с таковым. А вторая – насчет табачных корпораций. Вторая даже интереснее, потому что в своих колонках я писал почти только об одном из двух перегрызшихся американских лобби – о медицинском. О том, как эти отравители врали, заранее зная, что будут врать, как нанимали дико агрессивных и безграмотных активистов, как продолжают врать сейчас.

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© Sputnik/ Алексей Никольский
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Но ведь в этой типично американской истории (захватившей постепенно весь мир) две стороны. У второй стороны, у табачных компаний, своя драма или трагедия. И они сыграли в ней роль далеко не самую красивую.

Сначала все-таки о книге (я читал только одну из двух, The Smoking Scare Debunked, переводится примерно как "Опровержение страшилки о курении"). Местами – абсолютно пророческая. Еще в ней рассказываются великолепные медицинские истории, в частности о том, что происходит с бросающими курить. Бросила – начался язвенный колит. Начала курить снова – прошел. Муж заставил опять бросить – колит вернулся. Снова закурила – прошел. Это из собственной практики Уитби.

Сколько я слышал от медиков таких историй – про диабет, ожирение, бронхиты… Историй из числа тех, что они неофициально рассказывают пациентам, которым доверяют. Как вы понимаете, исследований на эту тему вы в свободном доступе не обнаружите (их ведь кто-то должен финансировать или хотя бы вносить в темы будущих работ). Зато медики отлично научились вылавливать соответствующие факты из исследований "не о табаке" и передавать их разным пишущим авторам.

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Но по большей части книга Уитби – насчет модной еще в 1950-е идеи о том, что курение вызывает рак легкого. И автор просто собрал вместе высказывания на эту тему всяческих видных медиков. Десятков, с самыми серьезными титулами. Вот, например, Роберт Моул из Британского совета медицинских исследований, сэр Рональд Фишер – один из основоположников статистики как науки, или Шелдон Соммерс из нью-йоркской Академии медицины и науки… И все – об одном: о провале тех, кто пытался приписать рак легкого курению.

Доктора Уитби осмеивали, его идеям ужасались, но дело-то не в нем. Вы не можете отмахнуться от одного простого факта, выявляющегося из его небольшой книги: где-то к концу 80-х стало очевидно, что попытки обосновать "научно" антитабачные идеи провалились или как минимум подвисли в ситуации 50 на 50.

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© Sputnik/ Владимир Сергеев
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И тогда тоталитарная антитабачная секта пошла ва-банк. Как раз пришли 90-е, начало эпохи пост-правды и массовой обработки мозгов по каким угодно сюжетам. В постправду вписывается и одна из самых тоталитарных в мировой истории кампаний – по сути, кампания по обузданию медицинской науки. Раздали гранты, заказали ту науку, которая требуется. Не получилось, раздали гранты заново – ну, я об этом писал не раз.    

А вот теперь о табачных компаниях. Доктор Уитби издал обе книги на свои средства, перед выходом в отставку, пополнив этим ряды видных медиков, которые решили, что "теперь я могу сказать все как есть". Попробуйте хотя бы дочитать их список до конца… Но еще Уитби обратился в австралийские филиалы международных табачных компаний за помощью, думая, что имеет дело с единомышленниками. Деньги лично для себя ему были не нужны. Он просто хотел, чтобы его книги обсуждались и распространялись, и надеялся, что табачники помогут. 

Эта история стоит на сайте журнала Tobacco Control. Очень рекомендую – это такая газета "Правда" антитабачных сил. А у сил этих, среди прочего, была идея: нельзя нападать на сотни миллионов курильщиков (побьют), фальшивой мишенью должны были стать табачные компании, "намеренно подсаживающие людей на никотин" – образцовые злодеи, в общем.

История общения доктора Уитби с табачными компаниями подается на этом ресурсе как образец двуличия табачных компаний. Хотя, на мой взгляд, урок того эпизода совсем иной, и просто смешно, что "табачные контролеры" этого даже не замечают.

Итак, табачники, посовещавшись, решили, что Уитби – это чересчур. Экстремист или псих утверждает, что наука доказала полную безопасность курения. Надо с ним как бы дружить, как бы помогать, а на самом деле помощи никакой не оказывать. Кстати, они и сейчас себя так ведут во множестве похожих ситуаций.

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© PIXABAY / markusspiske
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Наверное, здесь единственный в моей биографии случай, когда я соглашаюсь с антитабачными фанатиками: это позор. В чем суть дела: табачные компании испугались, что их заподозрят в непрямой рекламе табака, в том, что они материально заинтересованы в продвижении такой книги – да еще в обстановке попыток (тогда уже довольно активных) выставить их в качестве "массовых отравителей".

А еще это означало, что какие-то персонажи в табачной индустрии и вправду думали: а вдруг наука возьмет и поменяет мнение. Сомнения – это нормально. Им хотелось быть безупречными.

Вот и получили. По полной программе. В конце 90-х в США прошел процесс против группы табачных компаний, где судьи решили, что они знали о страшном вреде курения, но скрывали  и т.д. С этого момента антитабачные силы получили новые громадные гранты от медицинского лобби – конкурента табачного, – и обуздание медицины началось.

История табачных компаний во всем этом поучительном сюжете – история позорной слабости и поражения, которого могло и не быть. Мы понимаем сложную позицию тех или иных персонажей в такой ситуации. Риск, деньги, акционеры, фальшивые судебные обвинения – да. Но как насчет сотен миллионов – сегодня уже более миллиарда – курильщиков, которые почему-то ждали помощи от табачных компаний, а получили вот это, размытое и вялое нечто: "Я не хочу сказать, что курение полностью безопасно, однако посмотрим на факты", – это что, позиция?   

Да, а книги доктора Уильяма Уитби сегодня стали классикой, они перечитываются и обсуждаются.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
никотин, табак, курение
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