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Лев Рыжков

"Любовь-морковь по-французски": особенности парижского телообмена

© Photo: из личного архива автора
Колумнисты
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Лев Рыжков
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Колумнист Sputnik Лев Рыжков посмотрел, как влюбленные меняются телами под сенью Эйфелевой башни и делится впечатлениями

Вечный сюжет

К российской кинотрилогии, делавшей кассу с 2007 по 2010 этот фильм отношения, вроде бы, не имеет. Ни Гоши Куценко, ни Кристины Орбакайте вы здесь не увидите.

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© StudioCanal
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Хотя одного из продюсеров картины зовут Летиция Голицына. А у режиссера – подозрительно славянская фамилия Шиш. Бруно Шиш. 

Собственно, по-хорошему, и в оригинальном названии фильма никаких продолговатых корнеплодов не содержится. L'un dans l'autre переводится очень просто – "Один в другой".

Но, тем не менее, призрак кондовой, отечественной "Любови-моркови" для российского зрителя в фильме Бруно Шиша – достаточно очевиден. Сюжетная канва – та же.

Влюбленная пара переживает кризис в отношениях. И бу-бух! – внезапно они меняются телами. Какое-то время происходит потешная и неловкая суета, затем, собравшись с силами, парочка зачинает ребенка, и все возвращается на круги своя.

Так происходит и у россиян, так и у французов, так и в добром десятке аналогичных голливудских фильмов. Сюжет очень распространен, и киношниками за что-то любим.

За российский извод этого сюжета автору было неловко еще в 2007 году. На месте создателей я бы, может, постеснялся показывать публике. Там и юмор был, мягко скажем, своеобразный. Нет, если вас смешит Гоша Куценко в дамской ночнушке и дочка примадонны в семейных трусах, то только вперед – этот фильм для вас. От первого эпизода этой киносаги еще десять лет назад веяло экзотической в ту пору политкорректностью. 

Но главная проблема российского телообмена на большом экране состояла в дефиците сюжета. Приключения Куценко и Орбакайте в телах друг друга оборачивались кривляниями и связной и захватывающей дух истории не образовывали. Сами герои имели очень мало характера, были штампованными, а-приори благополучными, обитали в стильных интерьерах. Пришлось вводить очень глупую криминальную историю про какую-то картину, с карикатурными злодеями.

В роковом треугольнике

Но давайте посмотрим, как поступили с этой историей французы. А поступили они очень просто, на грани гениальности. У французов поменявшаяся телами парочка (вот оно, фундаментальное отличие!) не является мужем и женой. Как так? А вот так! Не являются. Они – любовники. Об их романе – никто не знает. А сама коллизия телообмена вписана в любовный треугольник. Так-то!

И именно поэтому трансформация выглядит увлекательно, и наблюдать ее интересно. Герои оказываются не только в чужом теле, но еще и на чужой территории, на них наваливается ворох нелепых, но катастрофических по своему масштабу проблем. И вот из-за этого смотреть становится по-настоящему увлекательно, хотя и знаешь, чем закончится. Но любопытен сам ход событий, ведущих к финалу.

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© Sputnik/ Ekaterina Chesnokova
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И временами становится действительно очень смешно. И в то же время – немножко страшно за героев. Потому что за них переживаешь. Они оба феерически бестолковы, но симпатичны. Со своими недостатками (а какой по-настоящему живой герой их не имеет?).

В общем, драматургия французского телообмена оказалась очень изысканной.

Глубины самопознания

Можно ли смотреть с детьми? Наверное, все-таки нет. Отечественную, невинную как детский подгузник, "Любовь-морковь" тоже детям подсовывать как-то неловко было. Но неловкость эта имела что-то общее со стыдом за взрослых дядь и теть. У французов за героев не стыдно, все их поступки, даже самые нелепые, жестко мотивированы.

Но французская версия сюжета более откровенна. Потому что пленники чужого гендера не фасонятся ночнушками. Вместо этого – правильно – они исследуют себя. Ну, тут я пояснять не буду. Но исследуют, назовем это так.

Кадр из фильма ЧЕМПИОН
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Плюс ко всему французский мужчина влетает в тело своей любимой в критические дни. Жесть, конечно. Но это тоже смешно.

И об актерах. Французского "Гошу Куценко" зовут Стефан Де Гродт. Это – немолодой мужчина, в профиль похожий на нашего Константина Хабенского. Местами сходство – просто разительное. Мимика, манера разговаривать – все как у нашего.

Главную героиню играет Луиз Бургуан. Это очень красивая, молодая женщина с ясными глазами и совершенно блестящей актерской игрой. Когда в ее теле "поселяется" мужчина, актриса Бургуан просто добивает зрителей враз изменившейся манерой двигаться, разговаривать. Действительно кажется, что – блин! – это же действительно мужик! В общем, верится сразу и безоговорочно (от игры Кристины Орбакайте такого впечатления не складывалось). Как Луиз Бургуан входила в образ – автор этих строк даже не может себе представить.

Фильм очень хорош для влюбленных пар, да и просто для взрослых людей, решивших хорошенько посмеяться на досуге.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
рецензия, кино, "Любовь-морковь по-французски", киноколонка, Лев Рыжков, Культура и искусство
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