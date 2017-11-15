Тереза Мэй угрожает России. Почему на самом деле это капитуляция Лондона

Ранее Лондон заявлял, что никаких переговоров не будет, пока Россия не уйдет из Сирии, не вернет Украине Крым, Донбасс и еще что-нибудь, а теперь Борис Джонсон уже напрашивается на поездку в Москву

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с ежегодной речью о внешней политике. Основное внимание в выступлении главы британского правительства было уделено России.

Ключевых момента — три.

Во-первых, Британии не нравится проводимая Россией политика, и Лондон желал бы изменить ее. Во-вторых, отношения с Россией все равно надо налаживать, поскольку без нее ни одна проблема в мире не может быть решена. В-третьих, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ближайшие месяцы посетит Москву.

Начнем с последнего. В Москву собрался тот самый Борис Джонсон, который в апреле 2017 года отменил свой визит в Россию из-за расхождений в позициях по ситуации в Сирии. Тогда он пообещал, что будет встречаться и консультироваться с коллегами, которые разделяют его точку зрения, чтобы принудить Россию прекратить поддержку Башара Асада.

© Sputnik/ Алекс Макнотон Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС

Сегодня уже очевидно, что с политикой принуждения что-то не срослось. Россия вполне справляется с ближневосточным урегулированием не только вопреки позиции Запада, но и все больше вообще без Запада. Российско-сирийско-турецко-иранская коалиция продемонстрировала свою действенность в отличие от американской. Начатый в Астане процесс мирного урегулирования набирает обороты. Причем Запад в нем участия не принимает и, следовательно, не имеет возможности отстаивать свою позицию в прямых переговорах. Даже самый верный и традиционный союзник США в регионе — Саудовская Аравия — уже начала прокладывать тропинку в Москву.

Сложилась ситуация, когда впервые за последние триста лет Запад может оказаться полностью вытесненным с Ближнего Востока. Это неприемлемо для Запада по ряду политических и экономических причин. Ближний Восток традиционно является не только регионом, где добывают большую часть энергоносителей в мире, но и главным перекрестком торговых путей. Именно поэтому он тысячелетиями удерживает центральную позицию в глобальной политике.

Понятно, что такая ситуация для Британии недопустима. Но неприемлемо для нее и традиционное следование во внешнеполитическом фарватере США. Именно Вашингтон был автором и главным проводником обанкротившейся антироссийской политики Запада. Именно Вашингтон, несмотря на декларации и даже некоторые усилия президента Трампа, до сих пор не в состоянии предложить конструктивную альтернативу этой политике.

Британия не может больше ждать и надеяться на старшего американского партнера. Еще до выступления премьера это признал международный комитет палаты общин, который в специальном докладе предложил правительству приступить к налаживанию конструктивных взаимоотношений с Москвой.

Тереза Мэй не в том положении, чтобы игнорировать эту рекомендацию. Проведенные по ее инициативе досрочные парламентские выборы ослабили позиции консерваторов и лично премьера. Переговоры с ЕС об условиях Brexit продвигаются крайне трудно. Эксперты утверждают, что, если прогресса в этом плане не будет, Британия может погрузиться в экономический хаос. Внутрипартийная оппозиция собирает подписи депутатов за отставку Терезы Мэй с поста лидера консерваторов, что влечет автоматическую отставку и с поста премьера. Поговаривают и о возможности еще одних досрочных парламентских выборов, которые могут привести к уходу консерваторов в оппозицию.

© Sputnik/ Алексей Никольский Переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль-Саудом

Премьер-министру и ее партии необходим хоть какой-то внешнеполитический успех. Легче всего достичь его именно на российском направлении. Москва всегда проявляла готовность к конструктивным переговорам и никогда не выдвигала неприемлемых предварительных условий.

Так что акцент в выступлении Терезы Мэй на необходимости налаживания отношений с Россией неудивителен. Он полностью находится в контексте выводов международного комитета палаты общин.

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Поэтому и срочно анонсированный (явно без предварительного согласования с российской стороной, поскольку речь идет о разбросе даты в несколько месяцев) визит Бориса Джонсона в Москву никого не должен удивлять. Обычно напрашивается в гости поговорить о "делах наших скорбных" тот, кому это больше нужно.

Что касается традиционной критики России, то к этому надо относиться спокойно. Не может же британский премьер заявить в парламенте, что политика правительств Ее Величества предшествующего десятилетия оказалась провальной, а Лондон готовится слить свою позицию. Ее точно не поймут и отправят в отставку. Все-таки надо соблюдать правила и делать хорошую мину при плохой игре.

Изменение позиции улавливается легко. Ранее Лондон заявлял, что никаких переговоров не будет, пока Россия не уйдет из Сирии, не вернет Украине Крым, Донбасс и еще что-нибудь. Англичане даже ультимативно требовали признать вину Кремля в убийстве Литвиненко. Помните, как министр иностранных дел и по делам Содружества правительства Ее Величества Дэвид Милибэнд советовал России изменить ее конституцию, чтобы выдать Британии подозреваемого?

Теперь Борис Джонсон уже напрашивается на поездку в Москву. Причем даже не лично. Его визит анонсирует премьер-министр Великобритании, что свидетельствует о высокой важности этой попытки выведения отношений из кризиса. И никакие условия не выдвигаются.

REUTERS / Lucas Jackson Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

Да и как можно чего-то требовать, если в Сирии и на Украине Запад провалился. И даже маленькая Северная Корея поставила Трампа перед выбором: начинать ядерную войну с непредсказуемыми последствиями или утереться и признать, что Ким Чен Ын его переиграл.

Осталось только попытаться сохранить лицо, а для этого надо первым успеть договориться с Москвой. Вот Лондон и торопится.

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