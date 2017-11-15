15:54 15 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Тереза Мэй угрожает России. Почему на самом деле это капитуляция Лондона

REUTERS/Mary Turner
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Ростислав Ищенко
34 0 0

Ранее Лондон заявлял, что никаких переговоров не будет, пока Россия не уйдет из Сирии, не вернет Украине Крым, Донбасс и еще что-нибудь, а теперь Борис Джонсон уже напрашивается на поездку в Москву

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с ежегодной речью о внешней политике. Основное внимание в выступлении главы британского правительства было уделено России.

Ключевых момента — три.

Во-первых, Британии не нравится проводимая Россией политика, и Лондон желал бы изменить ее. Во-вторых, отношения с Россией все равно надо налаживать, поскольку без нее ни одна проблема в мире не может быть решена. В-третьих, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ближайшие месяцы посетит Москву.

Начнем с последнего. В Москву собрался тот самый Борис Джонсон, который в апреле 2017 года отменил свой визит в Россию из-за расхождений в позициях по ситуации в Сирии. Тогда он пообещал, что будет встречаться и консультироваться с коллегами, которые разделяют его точку зрения, чтобы принудить Россию прекратить поддержку Башара Асада.

Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
© Sputnik/ Алекс Макнотон
Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС

Сегодня уже очевидно, что с политикой принуждения что-то не срослось. Россия вполне справляется с ближневосточным урегулированием не только вопреки позиции Запада, но и все больше вообще без Запада. Российско-сирийско-турецко-иранская коалиция продемонстрировала свою действенность в отличие от американской. Начатый в Астане процесс мирного урегулирования набирает обороты. Причем Запад в нем участия не принимает и, следовательно, не имеет возможности отстаивать свою позицию в прямых переговорах. Даже самый верный и традиционный союзник США в регионе — Саудовская Аравия — уже начала прокладывать тропинку в Москву.

Европейский парламент, архивное фото
© Flickr/ European Parliament
Бюджет ЕС после Brexit - парламентарии обсудят экономику Евросоюза

Сложилась ситуация, когда впервые за последние триста лет Запад может оказаться полностью вытесненным с Ближнего Востока. Это неприемлемо для Запада по ряду политических и экономических причин. Ближний Восток традиционно является не только регионом, где добывают большую часть энергоносителей в мире, но и главным перекрестком торговых путей. Именно поэтому он тысячелетиями удерживает центральную позицию в глобальной политике.

Понятно, что такая ситуация для Британии недопустима. Но неприемлемо для нее и традиционное следование во внешнеполитическом фарватере США. Именно Вашингтон был автором и главным проводником обанкротившейся антироссийской политики Запада. Именно Вашингтон, несмотря на декларации и даже некоторые усилия президента Трампа, до сих пор не в состоянии предложить конструктивную альтернативу этой политике.

Флаг Великобритании и ЕС
© AFP/ Daniel LEAL-OLIVAS
Что нужно знать молдаванам, которые хотят остаться в Великобритании

Британия не может больше ждать и надеяться на старшего американского партнера. Еще до выступления премьера это признал международный комитет палаты общин, который в специальном докладе предложил правительству приступить к налаживанию конструктивных взаимоотношений с Москвой.

Тереза Мэй не в том положении, чтобы игнорировать эту рекомендацию. Проведенные по ее инициативе досрочные парламентские выборы ослабили позиции консерваторов и лично премьера. Переговоры с ЕС об условиях Brexit продвигаются крайне трудно. Эксперты утверждают, что, если прогресса в этом плане не будет, Британия может погрузиться в экономический хаос. Внутрипартийная оппозиция собирает подписи депутатов за отставку Терезы Мэй с поста лидера консерваторов, что влечет автоматическую отставку и с поста премьера. Поговаривают и о возможности еще одних досрочных парламентских выборов, которые могут привести к уходу консерваторов в оппозицию.

Переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль-Саудом
© Sputnik/ Алексей Никольский
Переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль-Саудом

Премьер-министру и ее партии необходим хоть какой-то внешнеполитический успех. Легче всего  достичь его именно на российском направлении. Москва всегда проявляла готовность к конструктивным переговорам и никогда не выдвигала неприемлемых предварительных условий.

Так что акцент в выступлении Терезы Мэй на необходимости налаживания отношений с Россией неудивителен. Он полностью находится в контексте выводов международного комитета палаты общин.

Флаг Великобритании и ЕС
© AFP/ Daniel LEAL-OLIVAS
В Лондоне ждут плана Евросоюза по реализации Brexit

Поэтому и срочно анонсированный (явно без предварительного согласования с российской стороной, поскольку речь идет о разбросе даты в несколько месяцев) визит Бориса Джонсона в Москву никого не должен удивлять. Обычно напрашивается в гости поговорить о "делах наших скорбных" тот, кому это больше нужно.

Что касается традиционной критики России, то к этому надо относиться спокойно. Не может же британский премьер заявить в парламенте, что политика правительств Ее Величества предшествующего десятилетия оказалась провальной, а Лондон готовится слить свою позицию. Ее точно не поймут и отправят в отставку. Все-таки надо соблюдать правила и делать хорошую мину при плохой игре.

Изменение позиции улавливается легко. Ранее Лондон заявлял, что никаких переговоров не будет, пока Россия не уйдет из Сирии, не вернет Украине Крым, Донбасс и еще что-нибудь. Англичане даже ультимативно требовали признать вину Кремля в убийстве Литвиненко. Помните, как министр иностранных дел и по делам Содружества правительства Ее Величества Дэвид Милибэнд советовал России изменить ее конституцию, чтобы выдать Британии подозреваемого?

Теперь Борис Джонсон уже напрашивается на поездку в Москву. Причем даже не лично. Его визит анонсирует премьер-министр Великобритании, что свидетельствует о высокой важности этой попытки выведения отношений из кризиса. И никакие условия не выдвигаются.

 

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
REUTERS / Lucas Jackson
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

Да и как можно чего-то требовать, если в Сирии и на Украине Запад провалился. И даже маленькая Северная Корея поставила Трампа перед выбором: начинать ядерную войну с непредсказуемыми последствиями или утереться и признать, что Ким Чен Ын его переиграл.

Осталось только попытаться сохранить лицо, а для этого надо первым успеть договориться с Москвой. Вот Лондон и торопится.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
глобальная политика, опередить, Brexit, кризис, Борис Джонсон, Тереза Мэй, Башар Асад, Трамп, Северная Корея, Сирия, США, Великобритания, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр образования и науки Карлис Шадурскис
    Министра в отставку!

    Родители русских детей в Латвии требуют распустить совет по вопросам образования нацменьшинств и отправить в отставку министра образования.

  • Скульптуры мемориала советским воинам, архивное фото
    Разборки с памятью

    Департамент по культурному наследию Литвы пытается прояснить ситуацию с перезахоронениями останков советских воинов на вильнюсском кладбище.

  • Иллюстративное фото подземного железнодорожного тоннеля
    Копатель из Angry Birds

    Создатель игры Angry Birds Питер Вестербакка заявляет, что с помощью китайских инвесторов готов построить частный тоннель из Хельсинки в Таллинн.

  • На выставке Dubai Airshow 2017 достигнут ряд ключевых договоренностей в области гражданской авиации Азербайджана
    Азербайджанский Ан

    Компания "Азербайджанские авиалинии" и украинское госпредприятие "Антонов" договорились о создании совместного производства самолета Ан-178 в Азербайджане.

  • Здание Национального здания Армении
    Здравствуй, юность в сапогах

    Парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект, отменяющий отсрочку от службы в армии для студентов, обучающихся по госзаказу.

  • Города мира. Париж
    А кто это сделал?

    Казахстанские власти проверяют информацию о покупке представителем правительства республики квартиры в Париже за 65 миллионов евро.

  • Архивное фото президента КР Алмазбека Атамбаева
    Все вокруг виноваты

    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обрушился с резкой критикой на Казахстан, власти стран ЕАЭС и Евразийскую экономическую комиссию.

  • Кохир Расулзода, архивное фото
    Страна саммитов

    В 2018 году в Таджикистане пройдут пять международных саммитов, в том числе саммит глав государств СНГ и заседание Совета глав правительств стран ШОС.

  • Московский международный автомобильный салон 2014 открылся для посетителей
    Опережая сроки

    Узбекско-французский автомобильный завод Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive выпустит первую продукцию на четыре месяца раньше срока.

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Южной Осетии А. Бибиловым
    Гражданство? Легко!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал о соглашении, которое упростит получение гражданства России гражданами Южной Осетии.

  • Министр образования и науки Карлис Шадурскис
    Министра в отставку!

    Родители русских детей в Латвии требуют распустить совет по вопросам образования нацменьшинств и отправить в отставку министра образования.

  • Скульптуры мемориала советским воинам, архивное фото
    Разборки с памятью

    Департамент по культурному наследию Литвы пытается прояснить ситуацию с перезахоронениями останков советских воинов на вильнюсском кладбище.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кэтрин, герцогиня Кембриджская со своей дочерью принцессой Шарлоттой в Гамбурге, Германия
Стиль одежды королевских особ вне протокола и официоза
Schemă frauduloasă de escrocherie și evaziune fiscală la stațiile PECO
Только в Молдове так могут обманывать людей
Почему происходят землетрясения
Почему происходят землетрясения

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться