Референдум по Киртоакэ – что-то все расслабились

Колумнист Sputnik рассуждает о том, почему благотворный для Кишинева исход референдума по отставке Дорина Киртоакэ находится под вопросом

В предстоящее воскресенье жителям Кишинева и пригородов будет предоставлена возможность принять участие в референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра столичного муниципия.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Киртоакэ отпустили из-под ареста

Достичь недостижимого

Напомню, что, согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву мэра есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей. При этом, согласно Кодексу о выборах, избирательный порог на референдуме должен составить не менее 33%.

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Казалось бы, сравнительно не так много голосов нужно для того, чтобы Дорин Киртоакэ навсегда ушел в историю и больше никогда не возвращался в наше общее настоящее. Да и Партии социалистов, инициировавшей плебисцит, в условиях пребывания в оппозиции удалось достаточно многое. Ведь не каждое оппозиционное политформирование Молдовы в состоянии довести до логического завершения юридическую сторону отставки того или иного чиновника.

Носители высших качеств личности

Но чем ближе ко "дню икс", тем ощутимее впечатление, что кишиневцы как-то расслабились в отношении референдума, и решительности избавиться от Киртоакэ в них остается все меньше и меньше. К этим выводам ведут разговоры со знакомыми, переписки в соцсетях и, в целом, общее настроение.

Причин тому, на мой взгляд, несколько.

— Общая инертность населения. Ведь могли же кишиневцы в большинстве своем не голосовать за Киртоакэ, когда он снова баллотировался на этот же пост после своей первой провальной четырехлетки. Ан нет, Дорин выиграл во второй и даже в третий раз. Эксперты уверены, что произошло это потому, что большая часть жителей столицы, — о пригородах разговор иной, — осталась дома в день голосования.

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— Уголовное преследование в отношении Киртоакэ. Те преступления, которые ему инкриминируют прокуроры, обычно приводят к тюремному сроку и большим финансовым проблемам. Вот и думаем мы с вами, что раз уж мэр пошел "по уголовке", то не видать ему свободы, не то что кресла градоначальника. Но совсем недавно Киртоакэ освободили из-под домашнего ареста. И с такой тенденцией, — а в Молдове все знают, о чем речь, — хоть следствие и продолжается, но далеко не факт, что собранные доказательства станут основанием для вынесения обвинительного приговора. В Молдове свои правила. Главное, чтобы "крыша" была.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Десять фактов о референдуме по отставке Дорина Киртоакэ

— Люди не видят альтернативы. Косвенно этот факт подтверждается дважды повторным избранием Киртоакэ в мэры. Ведь наши граждане в большинстве своем привыкли голосовать по указке, зная, что неугодный высшим чинам кандидат попросту не пройдет.

Светило нашего общества

Допускаю и то, что, помимо тех, кто будет бойкотировать референдум, на избирательные участки придут желающие поставить штамп под словом "против", отвечая на вопрос "Поддерживаете ли вы отставку Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева".

Да, такие тоже будут. В большинстве своем, это некоторые представители молодого поколения, которые, видимо, уверены, что до Киртоакэ на месте Кишинева была сплошная степь. Они это сами не видели, но им рассказали. А Дорин взял и проложил самые настоящие дороги. Пусть с ямами и колдобинами, пусть с трескающимся после первого же мороза асфальтом, но по ним все-таки ездят машины и ходят люди! Проваливаются, калечатся, но ходят.

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А, может быть, среди кишиневцев немало и тех, кто с интересом наблюдал за тем, как в столице за бесценок выкупаются городские земли, и там строится что-то занимательное, захватывающее дух своими размерами и стоимостью. Например, многоэтажные дома и торговые центры для представителей крупного бизнеса. Они растут повсюду, как грибы после дождя. Ну и пусть их строят на месте детских площадок, разрушающихся памятников архитектуры! Зачем нам эти мелочи считать?! Дешевле снести, чем отреставрировать. А дети есть дети, — где им велят играть, туда и пойдут. © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Референдум по отставке Киртоакэ: подготовка на финишной прямой

Или же Киртоакэ поддержат жители квартир на мансардных этажах. Им весело трястись во время землетрясений в своих квартирках, возведенных на крышах ветхих хрущевок — бесплатный аттракцион, а на всем сейчас надо экономить.

Конечно же, просить о том, чтобы оставить Дорина на посту градоначальника, будут те из нас, кто ну просто обожает животных. Недаром же при одобрении многих, да и всего муниципалитета, братьев наших меньших отлавливают гицели и пускают в буквальном смысле слова на ремни. Но наш мэр очень их любит — людей и животных. Мы хорошо помним, как он пожалел брошенных собак.

И, наконец, за полюбившегося всем чиновника выступят сторонники сохранения исторической идентичности Кишинева. Посмотрите, в каком состоянии, например, старинное здание мэрии — ни единого ремонта с незапамятных времен! Все здесь, как и во многих других строениях, аутентично прежней эпохе. Город остался таким, каким видел его, наверное, сам Пушкин. Значит, Киртоакэ любит классиков и их время. Образованный, получается, человек наш мэр!

В общем, желающих вернуть Киртоакэ в кресло столичного градоначальника будет предостаточно. Недаром же он столько времени в нем сидит! Наверное, кому-то жаль терять такую реликвию.

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