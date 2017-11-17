Кишинев на перепутье: куда пойдет молдавская армия

По мнению военного обозревателя, самым надежным "субподрядным" вариантом для Кишинева стал бы оборонный договор с Москвой, и размещение российской военной базы на молдавской территории

Приднестровье может вернуться в общий молдавский дом. В начале недели появилась информация о согласовании Кишиневом, Москвой и Брюсселем соответствующего плана. Ранее Кишинев и Тирасполь договорились открыть мост через Днестр. На этом фоне инициатива молдавского президента Игоря Додона, связанная с возможным отказом республики от своих вооруженных сил, вызвала значительный общественный резонанс.

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Безусловно, заявление президента — это "видимая часть айсберга", отражение сложных политических процессов и штормов в "бермудском треугольнике" президент — парламент — правительство. И все же армия, силовые структуры в целом являются столпами любого состоявшегося (независимого) государства. Полная демилитаризация Молдовы маловероятна даже на фоне экономических трудностей.

Не имеют собственных вооруженных сил чуть более дюжины микроскопических стран мира: Ватикан, Науру, Лихтенштейн, Маршалловы острова, Гренада, Андорра, Палау, Самоа, Коста-Рика, Соломоновы Острова и ряд других. Однако даже там либо действуют особые военизированные структуры, либо эти государства имеют защиту со стороны соседей. Так, безопасность Ватикана обеспечивает итальянская армия, военную помощь Науру оказывает Австралия, Маршалловы острова находятся под защитой США, Андорру прикрывают Франция, Испания и силы НАТО.

Совершенно демилитаризованных государств на планете не существует. Если в какой-то стране отказываются от армии, функцию обороны делегируют соседям. Возможно, президент Додон имел ввиду подобную "субподрядную" конфигурацию. На крайний случай, рядом находятся Румыния и Украина.

Возможные варианты

Можно ли в перспективе доверить ближайшим соседям оборону и безопасность Молдовы? Румынские ВС численностью около 73 тысяч военнослужащих имеют недостаточную боеготовность, и считаются слабым звеном НАТО. Кроме того, Бухарест предъявляет политические претензии к Киеву (по закону о языке). О возможных разногласиях Украины с Румынией и Венгрией говорили еще во времена Майдана, и Молдове не стоит участвовать в этих разбирательствах даже косвенно.

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Оборонный потенциал Украины выше — 30 место в мировом рейтинге, в строю более 180 тысяч военнослужащих, но у Киева предостаточно своих проблем безопасности. И более трех лет продолжаются боевые действия в Донбассе.

На мой взгляд, самым надежным "субподрядным" вариантом для Кишинева стал бы оборонный договор с Москвой, и размещение российской военной базы на молдавской территории (аналог 102-й базы в Армении — с "Искандерами", авиацией и ПВО). Подобное взаимодействие на многие годы застраховало бы Молдову от возможных угроз со всех направлений. Вот, и Додон на днях заявил, что без России Молдова потеряет свою государственность. Президент считает, что странам СНГ в отрыве друг от друга грозит расчленение "на геополитической дыбе". И разве он не прав?

К сожалению, молдавский парламент настроен иначе — депутаты намерены до конца года подготовить поправки в Конституцию, закрепляющие стратегический курс в ЕС. И турбулентности вооруженным силам Молдовы не избежать.

Осенний шторм

Ранее президент Додон отменил указ кабмина об участии молдавских войск в учениях Rapid Trident на Украине, и заявил, что не подпишет декрет о назначении Евгения Стурзы (эту кандидатуру предложил премьер-министр Павел Филип) министром обороны республики. По факту военнослужащие Молдовы все же участвовали в маневрах на украинской территории, парламент и правительство утвердили Стурзу. К тому же новый министр обороны не намерен подчиняться президенту: Верховный главнокомандующий армии — это народ Молдовы", заявил он.

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Мне кажется, политический цинизм исполнителей танца "войничаска" в парламенте и правительстве просто зашкаливает. Действующий, законно избранный народом Молдовы президент Игорь Додон является верховным главнокомандующим вооруженных сил республики. Если войска страны не подчиняются своему верховному, то кому они служат, и куда поведет молдавскую армию новый министр обороны?

Очевидно, на кону — курс в НАТО и интересы Вашингтона в Восточной Европе. Не случайно в первом же после назначения министром интервью (для Radio Free Europe) Евгений Стурза заявил что Молдова должна усилить свою армию для защиты от возможной российской агрессии. Вероятно, американцы оценили.

Впереди еще много работы, ведь Drang nach Osten продолжается, и "альянс должен сделать гораздо больше для того, чтобы укрепить потенциал сдерживания". Вашингтон и Брюссель расширяют военное присутствие в нейтральной Молдове, и строят военную базу на границе с Приднестровьем.