00:02 18 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Последняя режиссерская работа Джорджа Клуни, фильм Субурбикон также вошел в конкурсную программу кинофестиваля в Торонто.

"Субурбикон": реки крови и белые нитки

© REUTERS/ Fred Thornhill
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Лев Рыжков
7210

Колумнист Sputnik посмотрел на режиссерский дебют голливудской суперзвезды Джорджа Клуни и делится впечатлениями

С размахом

Вот представьте себе, что кто-то из отечественных актеров решил снять свое кино. Пусть это будет, допустим, Сергей Гармаш. И для этой цели свой драгоценный сценарий ему отдал "оскароносец" Никита Михалков. А в главной роли сыграл Сергей Безруков.

Вот примерно такого размаха постановку произвели в Голливуде. Режиссером выступил Джордж Клуни, сценарий написали оскароносные братья Итан и Джоэл Коэны — монстры черного юмора, асы кровожадных нуаров. В главной роли — Мэтт Дэймон. И Джулианна Мур — в главной женской.

Из всех перечисленных персон с наибольшим почтением автор этих строк относится к братьям Коэнам. Это, как ни крутите, легендарные мастера, во многом повлиявшие на самого Тарантино. И сериал "Фарго" — это тоже их авторства.

© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Актер и режиссер Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни на 74-ом Венецианском кинофестивале, Италия

Баллада об убийстве

Начинается все достаточно по-коэновски. Мы видим захолустный городок, совершенно образцовый на вид. К гадалке не ходи — скоро в нем будут происходить кровавые гадости. И они, конечно, происходят, хотя и не сразу.

В одном из открыточных домиков поселяется афроамериканская семья, которую местные жители (а дело происходит в 50-х годах прошлого века) тут же начинают дискриминировать и травить.

А в это время в дом образцового семьянина (Мэтта Дэймона) врываются отвратительные бандиты и убивают его жену. Но — не смейтесь, пожалуйста — жена есть и запасная, практически такая же. Это ее сестра. Обеих играет Джулианна Мур. И есть еще маленький сынишка, которого посещает гамлетовского свойства озарение, и он понимает, что не все в этой истории чисто, и что подлинного убийцу стоит искать у себя в семье!

В какой-то момент начинает литься много крови. Участники этой обильно политой клюквенным соком драмы начинают умирать самыми живописными способами. В общем, казалось бы, обычная коэновская притча, стилизованная под "балладу об убийствах".

Джулианна Мур
© Photo: pirelli.com
Джулианна Мур

Нестреляющие ружья

Но есть и отличия.

Во-первых, это — не самая сильная коэновская история. Фабула достаточно предсказуемая. Кто убийца — ясно практически сразу, а других шокирующих открытий и поворотов — нет.

Во-вторых, нет в ней прежнего изящества. Того, про что Антон Чехов говорил: если на стене висит ружье, в третьем акте оно должно выстрелить. И у братьев Коэнов все ружья всегда стреляли — и в прямом, и в переносном смыслах. А в этот раз — выстрелили не все!

Например, мальчик-афроамериканец дарит соседу маленького ужика. Автору этих строк даже жутко стало на какое-то мгновение. Он-то знал, что у братьев Коэнов стреляют все ружья, и страшно было представить, какое применение найдут изобретательные братья для несчастного пресмыкающегося. Знал и уже заранее содрогался!

И вот представьте себе — этот ужик никуда не заполз, ничего не сдвинул с места и никого не покусал. Он только поизвивался на поверженном теле одного из злодеев и что-то там просимволизировал. Он не "выстрелил". Раньше такой роскоши братья Коэны себе не позволяли.

Братья Коэн - режиссёры, продюсеры и авторы сценария О где же ты, брат?
© CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 / wikipedia / Rita Molnár
Братья Коэн - режиссёры, продюсеры и авторы сценария "О где же ты, брат? "

Идеологическая грамота

А в-третьих (и в главных), в фильме не «выстреливает» не то, что отдельно взятая деталь. Целая сюжетная линия болтается в фильме, никак не влияя на основное криминальное действие.

Это — линия расовой дискриминации афроамериканского семейства. Видно, что добавили ее — на уже готовый сценарий, прилепили как попало, вставили "идейно правильный" контент. Линия — ходульная, конъюнктурная и надуманная (ведь все равно никто не покритикует).

Собственно, политкорректный аппендикс — это заслуга Джорджа Клуни, который, видимо, спешил отличиться. Инвективы Клуни-автора имеют вполне определенный политический адресат. Не случайно погромщики прошлого столетия в фильме размахивают флагами Конфедерации южных штатов. Вспомним волну сноса памятников генералам-южанам, которая прокатилась по США в нынешнем году. И понять, на чьей стороне баррикад Джордж Клуни, не составит труда.

В общем, пособие по политической халтуре с кровавыми подробностями.

Актер и режиссер Квентин Тарантино
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Актер и режиссер Квентин Тарантино

Хотели как лучше

В фильме много убийств. Но изящества старых Коэнов или Квентина Тарантино в них нет. Мастера могут любой несусветный фарш подать как деликатес. А в "Субурбиконе" кровопролития какие-то отвратительные. Но, может, этого и добивался Клуни-режиссер, как знать?

Очень сбивает с толку Мэтт Дэймон. Он невероятно похож на российского комика Гарика Харламова. Более того, этот самый комик Мэтта Дэймона и дублирует. В общем, многие зрители оказались введены в заблуждение. Видя на экране фактически резидента Comedy Club, они хохотали, в когнитивном диссонансе полагая, что перед ними — комедия. Но никакая это, конечно, не комедия.

Если говорить об актерах и их игре — все они очень хорошие. И Джулианна Мур, и совсем юный артист Ноа Джуп, сыгравший своего героя искренне и обаятельно. Они все старались. И хотели, чтобы получилось, как лучше.

Просто Голливуд сейчас — не самое легкое место для работы. Большим художникам надо и прогнуться, и поддержать "линию партии".
В общем, на братьев Коэнов у меня обиды нет. А режиссерская карьера Джорджа Клуни меня, пожалуй, больше никогда не заинтересует.

Теги:
кино, фильм, Субурбикон, братья Коэны, Тарантино, Клуни, Джулианна Мур, США, Голливуд
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш
    Танки вместо экономики

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе, архивное фото
    Скажи мне, кто твой друг…

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?

  • Тотальный диктант в Таллинне
    Таллинн – лидер!

    Столица Эстонии – единственный не российский город – лидирует в голосовании за право стать столицей Тотального диктанта.

  • Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана
    Братские отношения

    Общая история, культурные и религиозные факторы, являются опорой братских отношений Азербайджана и Узбекистана, заявил президент Алиев.

  • Армянские военнослужащие на боевых позициях
    Прощение и возвращение

    Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.

  • Художник-визажист Марк Кульер
    Грим лидера

    Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Нидаросский собор, Норвегия
Красота, да и только: реальные здания, попавшие в мультфильмы
Стратегический ракетоносец Ту-160М2 впервые выкатили из цеха Казанского авиазавода
Ракетоносец Ту-160М2 впервые выкатили из цеха Казанского авиазавода
Референдум по отставке Дорина Киртоакэ
Референдум по отставке Дорина Киртоакэ - что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться