Референдум по отставке Киртоакэ: как отмечает свой день рождения Гимпу

Ирония судьбы, или референдум по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева проходит в день рождения его дяди - главного униониста страны, лидера Либеральной партии Михая Гимпу

Нику Гончар, Sputnik

Самый ярый сторонник объединения Молдовы и Румынии, глава Либеральной партии республики Михай Гимпу празднует сегодня свой 66-ой день рождения на фоне местного референдума по отставке его племенника Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Text-online: Как в Кишиневе проходит референдум по отставке мэра

Год Гимпу и ирония судьбы

Этот год сложился для Гимпу судьбоносно, ведь в его политической карьере поставлена жирная точка. Поддержка либерала падает с каждым днем. Гимпу и его партия уже давно удерживают позиции одного из аутсайдеров молдавского политического истеблишмента.

На выборах президента Молдовы в 2016 году главный либерал республики занял "почетное" шестое место с результатом в 1,80% голосов. Это был худший показатель Либеральной партии за последние годы.

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Дальше — больше. Сначала унионисты потеряли своих людей в парламенте — фракцию ЛП покинули несколько депутатов. Как говорится, когда корабль тонет, то… Поступок своих бывших коллег Гимпу назвал "предательством людей, которые их выбирали". Затем последовал арест его племянника Киртоакэ, которого задержали по делу о платных парковках в Кишиневе. Сразу после этого Гимпу объявил о том, что либералы покидают правящую коалицию с демократами, а его министры — уходят из правительства. Таким образом, Гимпу забил последний политический гвоздь в крышку гроба руководимой им Либеральной партии. И хотя Гимпу все еще хорохорится, пытаясь гордо поднять голову, либералы окончательно и бесповоротно закрепили за собой звание политических импотентов.

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Вишенкой на торте для Гимпу стал референдум по отставке Киртоакэ, проведение которого, по иронии судьбы или…, назначили в день рождения главного униониста страны. Низкая явка на плебисците стала настоящим подарком для седовласого либерала. Впрочем, Киртоакэ это вряд ли спасет.

Как празднует день рождения Гимпу?

Пока неясно, как либерал решил отпраздновать свой день рождения. По крайней мере ни один из его близких друзей как бывало раньше не опубликовал никакой информации об этом.

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