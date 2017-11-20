Некурящая тюрьма как модель общества

Снова говорим о запретах на курение в тюрьмах (я писал об этом в начале октября, когда стало известно о таком запрете в Эстонии). С тех пор произошли всякие интересные события с аналогичным запретом в Великобритании. Кстати, он там не тотальный, а выборочный, только в части тюрем, в 66 штуках — экспериментируют. И получают очень поучительные результаты.

Для начала мой друг философ Фрэнк Дэвис направил письмо своему члену парламента от консервативной партии. Тот переправил письмо в Минюст… Но еще письмо пошло в сеть, и в нем оказалось много хороших фактов и идей.

Например, там содержится моральная оценка такого запрета. Заключенных заставляют бросить курить, то есть силой вынуждают делать то, чего они делать не хотят. А чем это отличается, спрашивает Фрэнк, от того, что сделали сами заключенные — и попали за это в тюрьму? Они отбирали у людей деньги — а те не хотели. Они применяли к людям физическое насилие — а те не хотели.

Для продолжения Фрэнк собрал данные о том, что изменилось в тюрьмах с момента введения там запретов на курение. Напомним, что официально Минюст оправдывал запрет тем, что курение угрожает здоровью. Здоровью самих заключенных, до 80% которых курит.

В результате за полгода в таких тюрьмах резко подскочил уровень насилия. Нападения заключенных друг на друга выросли, случаи намеренного нанесения себе ущерба — тоже, а еще выросло число убийств и самоубийств. Пока курили, этого не было.

В процентах ситуация такова: после запрета на курение (в целях защиты здоровья заключенных) у этих самых заключенных теперь есть 34% шансов, что на них кто-то набросится и будет бить, 51% шансов на то, что они сами нанесут себе какие-то увечья. А также 0,375% шанса умереть в тюрьме, в том числе от собственной руки. Это на фоне примерно 0,0001% шанса получить какой-либо ущерб здоровью от курения (опять же по официальной статистике).

© Sputnik/ Rodion PROCA Дело-табак: как борьба с курением пройдется по ресторанному бизнесу

Вы можете сказать, что тут совпадение и не та фаза луны, то есть взрыв насилия и самовредительства не имеет отношение к запрету. В том-то и дело, что имеет, и об этом есть множество фактов. Известно, что кричали из зарешеченных окон во время тюремных бунтов ("дым давай"), и многое другое.

Тут что интереснее всего: они просто ставят эксперименты на людях. И это для нас очень ценные эксперименты. Ну, в самом деле: какая цель у борцов с курением — мир без табака, конечно. То есть полный и тотальный запрет на табак. Вот в нескольких тюрьмах его и запретили, при этом рассказывают нам, что у заключенных — бесплатно — есть все возможности обратиться к врачу, чтобы бросить курить. (Заодно в очередной раз эти люди испытают свои психотропные таблетки и все прочее — никотинозамещение, вейпинг и т.д.).

А что, гениальная идея. Ведь перед нами прекрасная закрытая модель общества. По ней мы видим, что произойдет в тех несчастных странах, или штатах, или землях, где всерьез попытаются такие запреты ввести.

А произошло, в данном случае в британских тюрьмах, вот что одна унция табака для самокруток (28,35 грамма) теперь продается внутри тюрем за 150 фунтов, став там самой ценной валютой. Как бы золотом.

Зато наркотики оказались дешевле табака и играют роль серебра. Особенно всякие спайсы и прочее, модное там сейчас. Ну, а раз наркотики дешевле, то делайте выводы, что происходит дальше.

Далее заключенные, по словам тюремных священников, резко обратились если не к религии, то к Библии. Желательно к напечатанной на тонкой и лучше "органической", бумаге. На такие Библии резко вырос спрос.

Вот такой он, мир без табака. Но есть и хорошие новости.

Во-первых, все люди, причастные к введению запретов, как всегда, говорят, что все идет хорошо и ничего отменять не надо. А во-вторых, у них среди заключенных есть союзник — один (1). Он не просто приветствует запрет — это он и подавал в различные суды требования сделать тюрьмы некурящими. Собственно, на этих материалах судебных разбирательств запретители во многом и основывались. Зовут этого человека Пол Блек

Помните, я писал об особенностях поведения людей, которые не просто не курят (ну, не курят они, и ладно). А активно, яростно ненавидят даже намек на дым, звереют от него. Вот Хиллари Клинтон такая, или тот псих, который расстрелял 50 человек, посетителей концерта любителей кантри в Лас-Вегасе, США. Это действительно особые люди — те, которые не просто сами не курят, а еще и готовы другим не давать это делать.

Так вот, этот особый Пол Блек сидит с 2007 года за "половой акт в поезде", а до того его судили за сексуальные нападения с применением насилия и за изнасилования. В том числе насиловал он 14-летнюю в Блэкберне, 18-летнюю в Россендейле… В общем, у него, по британским законам, нет даже срока заключения, его теперь не выпустят из тюрьмы, пока он не будет объявлен безопасным для публики.

Вот он-то и пишет в суды петиции привычным, знакомым каждому антитабачному активисту языком. Правительство раньше говорило, что закон об ограничении курения от 2007 года не распространяется на тюрьмы. А Блек, "страдающий от множества серьезных проблем со здоровьем", подает в суды и на апелляции и требует для себя тот же самый уровень защиты от "угроз пассивного курения", что и "некурящие, живущие в широком сообществе".

Может, британские борцы с курением поставят ему когда-нибудь памятник как герою своей борьбы. Ну, там будет еще увековечен Гитлер, Хиллари Клинтон, стрелок из Лас-Вегаса, лидеры Исламского государства, запрещенного, понятное дело, в России… Что ж, какая борьба, такие и герои.

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