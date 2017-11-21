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Оскверненная конструкция у входа в парк Штефана чел Маре

Вандалы и негодяи: как в Молдове плюют на культуру и рушат памятники

© Sputnik / NICU GONCEAR
Колумнисты
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Елена Комолова
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Куда катится Молдова, или деградация налицо: война с памятниками - это не просто тревожный звоночек, а набат, - как побороть бескультурье в стране?

Культура и образование в последнее время стали незаслуженно отодвигаться, не то чтобы на второй план, а на один из самых дальних.

Икона Архангел Михаил ок. 1300 года, Ярославль
CC0 / "Архангел Михаил" ок. 1300 года, Ярославль
В Молдове отмечают день Св. архангела Михаила и прочих Небесных Сил

К большому сожалению, такая тенденция наблюдается и в Молдове. Помните, как люди стремились к знаниям, как читали взахлеб, как внимали каждому слову учителя, как глаза горели. Пересматривая передачи прошлых лет, всегда удивляешься, как просто прохожий может так грамотно построить ответ на вопрос, как всесторонне он развит, что может сходу ответить и красиво порассуждать на заявленную тему. Тогда образование было поставлено на один из самых высоких уровней — "учение свет, а неучение — тьма".

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А помните, как бежали в книжные магазины, чтобы успеть приобрести там поступившие новинки известных писателей. Спешили, боялись опоздать.

Как появилось поколение вандалов и дикарей

Уровень культуры молдавского общества в целом оставляет желать лучшего. Достаточно просто оглядеться вокруг — одним мусор до урны трудно донести, другим мешают животные, пенсионеры, дети или что-то там еще, третьим лень место уступить в транспорте, некоторым кажется, что если у них есть деньги, то им все дозволено. Уровень коррупции высокий — за взятку некоторые должностные лица и честь свою готовы продать. Откуда-то в наших подростках появилась жесткость и равнодушие. Конечно, это касается не всех, но многих. Какой диагноз можно поставить такому обществу?

Парк Штефана чел Маре
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Средь бела дня осквернена конструкция у памятника Штефана чел Маре

Грамотную речь, знания, этикет и хорошие манеры купить, как колбасу в магазине, не получится. Нельзя этому и научить в одночасье. Это надо взращивать, выпестовать и прививать еще с малых лет. А у нас в стране за последние годы закрылись сотни школ. Народ продолжает беднеть, разочаровываться в жизни. Особенно ярко это видно на примере глубинки.

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К слову, в последнее время уже по нескольку раз в год молдавскую общественность сотрясают новости об осквернении памятников и захоронений. Эта тенденция не может не беспокоить. Борьба с памятниками — признак социальной неустойчивости общества, находящегося в прямом смысле в каком-то травматическом состоянии. Под руку вандалов попадают памятники советской эпохи, воинам, павшим за свободу родины, монументы молдавским правителям, поэтам, а также захоронения на кладбищах. Что происходит с человеком, который разрушает культурное наследие, который отказывается от своего прошлого?

Прошлись и по Пушкину

Вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в молдавском городе Фалешты. Вопиющий случай произошел в минувшие выходные. Как сообщила Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Людмила Кондрат, по данному факту ведется расследование.

"Инцидент произошел в центральном парке в Фалештах. Вандалы сломали верхнюю часть памятника Пушкину — голову и плечи. Возбуждено уголовное дело по статье 288 "Вандализм". Полиция предпринимает действия по идентификации злоумышленников", — отметила собеседница.

По ее словам, у сотрудников правоохранительных органов есть некоторые зацепки.

Вход на Армянское кладбище в Кишиневе
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Осквернили надгробие известного актера на Армянском кладбище

Согласно Уголовному кодексу Молдовы, за вандализм, то есть осквернение зданий или иных помещений, а равно уничтожение имущества в общественном транспорте или других общественных местах, грозит штраф в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 140 до 200 часов, или лишение свободы до одного года. То же действие, совершенное двумя или более лицами, в отношении имущества, имеющего историческую, культурную или религиозную ценность, наказывается штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до трех лет.

Да, сейчас людей будто подменили… Если раньше звание педагога звучало гордо, и молодежь стремилась попасть в профильный ВУЗ, то сейчас мало кто хочет связать свою жизнь с преподаванием. Куда все это делось… Неужели все кануло в Лету? Ясно одно, что процесс обескультуривания запущен. Этот "феномен" безжалостно сметает все на своем пути, и остановить данный процесс будет крайне сложно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
культура и образование, осквернение памятника, вандалы, Александр Александрович Пушкин, Молдова, Кишинев, Культура и искусство
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