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Лев Рыжков

"Снеговик": триллер для женщин

© Photo: из личного архива автора
Колумнисты
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Лев Рыжков
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Колумнист Sputnik Лев Рыжков посмотрел душераздирающую британскую экранизацию международного бестселлера и делится впечатлениями

О первоисточнике

Если меня попросят в двух словах объяснить, кто такой Ю Несбё, по чьему роману "Снеговик" поставлен одноименный британский блокбастер, я, наверное, скажу, что это — норвежская Дарья Донцова. Сравнение, конечно, вопиюще некорректное. Общий у них только детективный жанр. И плодовитость. Ю Несбё работает всего лишь в два раза медленнее Дарьи Донцовой, но это — очень высокий показатель, фактически на пределе человеческих возможностей.

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У Ю Несбё есть единственный, но очень известный цикл романов о расследованиях полицейского инспектора Харри Холе. Это очень своеобразный человек. Он алкоголик. Большую часть времени он пребывает в завязке. Но душа-то у него болит. И вот каждый раз в разгар расследования, Харри не выдерживает стресса, предательства и козней преступного мира — и феерически срывается, бросаясь, как в омут, в объятия к зеленому змию. Это уже давно — фирменный трюк Ю Несбё. Самое интересное, что такой вот акт слабоволия, как правило, помогает обезвредить преступный элемент.

Среди других фирменных штучек норвежского писателя — мрачная атмосфера происходящего, исключительная жестокость и изобретательность преступлений. Кроме шуток, от некоторых коллизий можно прилично так испугаться.

"Снеговик" — одна из самых событийно жутких книг Ю Несбё. Но, в то же время, она — не первая в цикле, а находится скорее где-то в середине списка. Но именно с нее к норвежскому криминальному писателю (и его герою) когда-то пришла мировая известность.

Стопроцентное попадание

Первое, что бросается в глаза (и, более того, не может не броситься) — это потрясающе красивые пейзажи осенне-зимней Норвегии. Это, в общем-то, как раз тот сезон, когда фильм выходит на экраны, так что пейзажи исключительно к месту, когнитивного диссонанса не вызывают. Невероятно хороши снятые с коптера заснеженные горы, суровые просторы и даже развязки суперсовременных магистралей тоже исключительно живописны.

Автору этих строк, как человеку, читавшему первоисточник, было, конечно, интересно — а насколько адекватно воплощен образ главного героя? В свете последних голливудских тенденций (вспомним, хотя бы, злосчастную "Темную башню" Стивена Кинга) киношный главный герой может совершенно не вписаться в образ.

Кадр из фильма Темная башня
© Photo: Sony Pictures Entertainment
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И, должен сказать, что в данном случае попадание почти 100%. А, может, даже и не "почти". Каким-то таким инспектор Харри Холе и представлялся. Майкл Фассбендер, исполнитель главной роли — несомненно, большой артист. Он не переигрывает, ему веришь. Никакого диссонанса. Фассбендер абсолютно органичен, роль сидит на нем как влитая.

Время от времени я обращаю внимание на то, что происходит в зрительном зале. Так получилось, что на показе я сидел в окружении женщин не самого юного возраста. И я заметил, что экранное воплощение Харри Холе пришлось им, в общем-то, по вкусу. Да, герой небеспорочен, на сайтах знакомств в анкетах таких персонаже й стоит клеймо "с в/п". Но сочувствие и понимание было. Если когда-нибудь будут делать римейк фильма "Москва слезам не верит", образ умеренно пьющего Гоши должен быть, я считаю, выдержан примерно в такой стилистике.

Криминал — не главное
Дюнкерк
© КиноПоиск
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У Харри Холе есть любовь. Ее зовут Ракель. Когда-то она любила не то русского мафиози, не то чиновника. И теперь у нее есть сын Олег, наполовину русский. Роль Ракель исполняет Шарлотта Генсбур. Она — дочь знаменитого шансонье Сержа Генсбура и любимая актриса Ларса фон Триера. Играет она вроде бы просто, но на удивление органично.

В текст создатели фильма зашли основательно, загребая события широким ковшом. Вначале идет не столько детективный триллер, сколько отношения Харри Холе с женщинами. Автор этих строк поймал себя на мысли, что читал книгу, в общем-то, о всякой кровавой жути. Но книга — большая, пятьсот страниц. И есть в ней, конечно, и все эти терзания разбитого сердца. И вот их в начале много.

Примерно помня о том, что было дальше, я настроился на то, что фильм продлится не менее трех часов. Темпоритм к таким предположениям располагал. Однако в какой-то момент события ускорились, все куда-то понеслось, преступника обложили, а он — ага! — нанес коварный удар.

Но было совершенно отчетливое впечатление, что криминальная линия тут — не главная.

Страшнее видали
Лев Рыжков
© Photo: из личного архива автора
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Уже потом, выходя из зала, я вдруг сообразил, что из фильма выпали целые линии расследования. Например, в первоисточнике Харри какое-то время подозревал в маньячестве свою помощницу из полиции. И она даже от него скрывалась, пускалась в бега. А в экранизации этого нет. Не вошло.

В общем, кровавых ужасов в "Снеговике" на самом деле мало. Маньяк — зловещий. Но называть его сколько-нибудь страшным я бы не спешил. И пострашнее видали. Но, может, это и к лучшему, потому что в книге маньяк очень страшен и очень гнусен. Но большая часть кровавой жути выпала.

А как вы хотели? Кино теперь ориентировано на женщин, на их вкусы, потому что и кассу кинотеатрам делают, в основном, они. Мужчины-то — все больше скачивают в Интернете. И, поскольку денег «сильный пол» платит меньше, то и его интересы можно смело игнорировать. И превратить один из самых кровожадных триллеров в драму разбитого сердца.

Теги:
"Снеговик", триллер, фильм, Лев Рыжков
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