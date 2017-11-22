Нэстасе забьет гвоздь в надежды Санду

На этой неделе Майя Санду и Андрей Нэстасе забили большой, крепкий, отличный гвоздь в перспективы прозападных партий на выборах. Занавес можно опустить, спектакль окончен. Зрители расходятся по домам, победы правым не видать и в 2018 году

Санду и Нэстасе официально заявили, что на парламентских выборах их партии —"Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа "Достоинство и правда" (PDA) — выступят единым блоком. И это тот самый случай, когда 1+1 не становится двойкой. В политических делах правила арифметики не работают. И даже одна Санду была бы куда сильнее без Нэстасе, чем вместе с ним.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Назария: Нэстасе и Санду объединяются для будущего торга за власть

Смысл объединения вообще непонятен, если говорить о предвыборных интересах Майи Санду. Нэстасе ничего не способен принести в этот политический тандем. И бывшая "министреса" образования (под руководством которой школы гибли, словно замученные лошади под ковбойшей), терпит в этом мезальянсе одни убытки.

Зато понятно, зачем это нужно Нэстасе, хотя ответ и не лежит на поверхности.

Зачем Нэстасе понадобилась Санду?

Он вовсе не пытается "качнуть" из Санду немного личного рейтинга, как может показаться на первый взгляд.

Конечно, Нэстасе хотелось бы поправить свои плачевные позиции в политическом топе — 2,6% доверия у избирателей. Но, вступая в предвыборный блок, он моментально оказывается в тени Санду, которая просто задавит соратника, с рейтингом в 21,5%.

Депутатский мандат? Не такой уж и важный приз, за которым Нэстасе был бы способен кинуться, очертя голову.

В конце концов, мандат лично для себя он мог бы добыть и без Санду. Нынешнее унылое положение "платформы" было таким не всегда.

Шуметь "дачники" (как называют в народе сторонников PDA) умеют, память о маршах и митингах, которые собирали на площади немало манифестантов, еще не остыла. И даже сейчас у политформирования Нэстасе всё еще сохраняются шансы провести полноценную избирательную кампанию и побороться за преодоление избирательного порога.

На самом деле всё, что хочет Нэстасе, — это избежать прошлогоднего позора, когда на глазах всего честного народа его нагнули, скрутили в бараний рог, выбили ему бубну и вправили мозги, заставив сдаться Майе Санду на президентских выборах, в октябре 2016 года.

Западники тогда обошлись с лидером "Платформы DA" грубо и беспардонно, действуя не как нежный любовник, а как упившийся "бурбоном" уличный громила. Тот факт, что экзекуцию Нэстасе учинили именно эмиссары из-за океана, не отрицали даже в прозападной молдавской прессе, хотя и отводили стыдливо глаза.

Как Нэстасе поставили в угол

Сломали Андрея Нэстасе прямо во время избирательной кампании, с рекордной быстротой, словно оборону Саддама Хусейна в Ираке. Вот, маленькая хроника.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Эксперт: Санду и Нэстасе окончательно обмельчали

6 октября 2016 года, за месяц до выборов, Нэстасе решительно заявляет, что претендует на пост президента. Майю Санду он оценивает как "подходящего кандидата в премьеры", не более того. Правый электорат, ходивший весь год за Нэстасе по демонстрациям, аплодирует.

Через неделю, 13 октября, Нэстасе брезгливо опровергает "слухи о едином кандидате Санду". Однако категоричности в голосе у него явно поубавилось — Нэстасе обещает "посоветоваться с партией". Обычно это означает, что все уже решено, но надо же свалить на кого-то ответственность за скандал. Правый электорат в недоумении.

20 октября, за десять дней до выборов, Нэстасе подает в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры из избирательной компании в пользу Майи Санду. Финита ля комедия, правый электорат оглушен и растерян.

Можно не сомневаться, что вину за провал Майи Санду на выборах президента её заокеанские "кураторы" возложили тоже на Нэстасе.

"А зачем ты упирался все это время? Ты почему не слушал, что тебе говорят? В президенты захотел? Ты понял, что это из-за тебя за десять дней до выборов избиратели все еще не знали, за кого голосовать? Вот тебе! А ну, руки убрал!" Текст передан не дословно, конечно…

Знаете, у психологов немало пациентов, которые плачут по ночам в подушку, перенеся травму вполовину меньшую той, которую получил Нэстасе. Неудивительно, что теперь он ведет себя как хороший, послушный мальчик.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI "Пиар раздора", или как Санду и Нэстасе не поделили европейский съезд

"В блок с Майей Санду, где она будет командир? Окей, нет проблем".

Зачем Санду понадобился Нэстасе?

Политтехнологи, которые готовят Майю Санду к выборам-2018, либо уже смирились с очередным проигрышем, либо заокеанские кураторы уже утвердили бодрый сценарий сплочения правых и неправых сил Молдовы и выделили под него бюджет, который надо осваивать.

Не то чтобы мы сильно за них переживали, но простите, это же бред.

Обычно предвыборные блоки "лепят" из разнородных политических сил, чтобы сгрести в одно лукошко побольше избирателей. Внимание, вопрос — сколько избирателей Андрей Нэстасе принесет в ридикюль Майи Санду? Ответ — "нисколько", потому что его избиратели и избиратели Санду — одни и те же люди. Те же самые "умеренные унионисты", молящиеся на западный истеблишмент, склонные к русофобии и к объяснению всех своих проблем "рукой Москвы".

Спереди назад их пересчитывать, или сзаду наперед, выстраивать их по колоннам или по шеренгам, под флагом Нэстасе или под флагом Санду —больше всё равно не станет. Словно в басне Крылова "Квартет" — как не пересаживались зверушки, музыка так и не заиграла.

Предвыборного смысла в этом блоке нет никакого. Нэстасе будет у Санду гирей на ногах, не исключено, политически ее же и уничтожит.

Слабых мест у него более чем достаточно.

Объединила антироссийская идеология

Политтехнологов, прикомандированных к Санду, трудно обвинить в некомпетентности. Видимо, дело все же в искаженной картине мира, в характере идеологии, которую продвигают в Молдове западные "политические инвесторы".

© Photo: из личного архива Кишинев на перепутье: куда пойдет молдавская армия

Жесткий антироссийский курс, охота на "российских пропагандистов" в социальных сетях, выстраивание "поясов собственной безопасности" вокруг России — именно эта политика провоцирует разброд в стране, где люди еще вчера были уверены, что "Молдове нужно дружить со всеми".

А в обстановке геополитического раскола принципиальным для "пастухов" становится объединение всех антироссийских сил просто потому, что они — антироссийские.

Отметим, не "прозападные", а "антироссийские". Не "за что-то", а "против кого-то". Не строить и возводить, а обороняться и атаковать, и понятно кого. В этом контексте объединение партий PAS и PDA в блок не имеет ничего общего с консолидацией избирателей или с усилением позиций на выборах. Концентрация войск это, а не "консолидация общества".

Собственно, этим и описывается в двух словах сущность "предвыборного блока" Санду и Нэстасе.

Хотя есть еще одно предположение, вытекающее из парадоксальных, на первый взгляд, действий кураторов молдавских правых. А не намерены ли они, кураторы, "пристегнуть" к блоку неудачников (PAS и PDA) еще какое или какие другие политформирования?

Ответ на этот совсем не риторический вопрос мы с вами получим в обозримом будущем.

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