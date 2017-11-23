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Философия по-молдавски: зачем молдаване влезают в долги ради роскоши

© Sputnik/ Evgenya Novozhenina
Колумнисты
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Елена Комолова
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Статус "Жизнь взаймы": почему молдаване берут кредиты на покупку последнего iPhone или на роскошный ремонт и продолжают ездить в маршрутках и одалживать деньги у друзей

Картина из повседневной жизни. Старая забитая до отказу маршрутка, собирающая все кочки Кишинева. Прижатые друг к другу обозленные пассажиры. Периодично выверенные выкрики уставшего водителя: "Передаем за проезд". А у окна сидит какой-нибудь абсолютно непримечательный молодой человек, уткнувшийся в свой яблочный смартфон, но не простой, нет… а самой последней модели. Такого же персонажа с недешевым мобильным аппаратом можно увидеть и в каком-нибудь столичном кафе, но при этом он/она, рассчитываясь с официантом, с трудом наскребает мелочью. Картина, как говорится, маслом. Впрочем, у молдавского обывателя не возникнет вопрос о том, как такой дорогущий телефон мог оказаться у заурядного пассажира пыльной громыхающей на каждой колдобине кишиневской маршрутки, или у посетителя кафе, которому едва хватает денег на то, чтобы расплатиться по счету.

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© Sputnik/ Евгения Новоженина
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Красиво жить не запретишь, как говорится. В Молдове все так, несмотря на то, что наша республика одна из беднейших в Европе. Но нищета, которая окружает жителей давно уже нецветущей Молдовы, не останавливает наших соотечественников наслаждаться жизнью по полной и стремиться быть лучше остальных. Если свадьба, то самая роскошная, чтоб всех зависть заела, если ремонт дома, то лучше и дороже, чем у соседа, если отпуск за границей, то обязательно надо переплюнуть "кумэтру".

Психология "кредит на кредит"

На приятные мелочи в виде ремонта с иголочки, чтоб глаз радовал, или навороченного смартфона, приятно греющего ухо, деньги нужны немалые. Одни откладывают на это и берегут каждую копейку, заработанную за границей. Другие же не могут ждать так долго и обращаются в банк за кредитом. Опрометчивый поступок взять кредит на свадьбу или покупку новой техники? Да, в самих банках подтверждают, что люди берут заем на эти и другие подобные цели. Это не значит, что так живут все в нашей стране, но таких, как говорится, хватает.

Татьяна Козман
© Facebook / Татьяна Козман
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И если вложения в свадьбу можно еще окупить и даже выйти в плюс за счет ее проведения, а кредит на учебу — вложение с пользой хоть и долгосрочное, то вот новый телефон или, скажем, ремонт квартиры денег не принесет, а с банком все-таки придется рассчитаться. И чтобы не стать целью коллекторов и не попасть в "черный список" невыездных, люди одалживают деньги у знакомых, с которыми договориться проще, чем с вышибалами, или надеются на помощь родственников, трудящихся на заработках за границей.

Это как купить в кредит машину мечты, а потом просить соседей отлить бензина. Или вложиться в ремонт неплохо обставленной квартиры, а потом занимать деньги на оплату коммунальных услуг. Это еще полбеды. А когда на покупку авто в залог оставляют жилье…

Сельская жизнь в деревне
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Жить по принципу "кредит на кредит" свойственен и молдавским властям. Не забыть никогда душераздирающей речи одного из молдавских министров, который заявил, что часть выделенных одной из крупных международных финансовых организаций денег, пойдет среди прочего и на оплату кредитов, полученных республикой ранее. Тут и добавить нечего…

Национальный менталитет

Молдавский народ славится своим трудолюбием, гостеприимством и особым шармом, который не дает забыть щедрость хозяина дома. Но главная особенность национального менталитета заключается в том, что молдаване стремятся быть лучше всех. Проехавшись по некоторым селам Молдовы, удивляешься красоте и ухоженности домов. И тут я имею в виду не особняки, повторяющие какие-нибудь царские палаты, а простые одноэтажные домики, в строительство и обустройство которых вложены вся любовь и труд его хозяев и то самое чувство: "расшибусь в лепешку, но сделаю лучше, чем у соседа". Это вечное конкурирование быть может и хорошо, но иногда оно может сыграть и злую шутку.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
философия по-молдавски, роскошь, молдаване, менталитет, кредит, Молдова, Общество
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