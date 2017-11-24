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Ростислав Ищенко

Восточное партнерство: восемь лет, результат отрицательный

© Sputnik/
Колумнисты
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Ростислав Ищенко
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Колумнист Sputnik анализирует проект "Восточное партнерство", очередной саммит которого проходит в Брюсселе

В Брюсселе стартовал пятый саммит "Восточного партнерства". Формат родился восемь лет назад (в мае 2009 года в Праге). Первому саммиту предшествовала долгая дискуссия в рамках Евросоюза о том, что делать с постсоветскими странами (бывшими республиками СССР), расположенными вдоль западных и юго-западных (Кавказ) границ России. Всего таких государств шесть: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина. 

Вечно озабоченные защитой от "российской агрессии" поляки и прибалты считали необходимым продолжать политику расширения ЕС и НАТО, постепенно интегрируя указанные государства в европейские и евроатлантические структуры. К ним же примыкали претендующие на Молдову румыны. Точку зрения восточноевропейцев можно понять. Сейчас "санитарным кордоном" на границе Запада и России являются они.

Поэтому они хотели бы придать восточной границе ЕС и НАТО характер подвижного фронтира и сдвинуть ее дальше на Восток: к Брянску, Смоленску и Сочи.

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В таком случае Польша, Литва, Румыния оказались бы глубоким тылом НАТО и ЕС. Таким, каким сейчас является Германия.

Ростислав Ищенко
© Sputnik/
"Восточное партнерство+": Брюссель ищет новую стратегию против Москвы

В свою очередь, Западная Европа, на которую падала "высокая честь" содержать вновь принимаемых членов ЕС и финансировать продвижение натовской инфраструктуры на новые территории, была далеко не в восторге от перспективы наряду с Восточной Европой и Прибалтикой получить еще шесть реципиентов с примерно шестьюдесятью (на тот момент) миллионами населения.

После блокирования Францией и Германией предпринятой США в союзе с младоевропецами попытки втащить Украину и Грузию в НАТО на Бухарестском саммите альянса (в 2008 году), стало ясно, что Западная Европа твердо намерена заблокировать политику дальнейшего расширения и необходимо искать обходной (компромиссный) вариант.

Тогда младоевропейцами и была изобретена формула "Восточного партнерства". Официально было заявлено, что таким образом ЕС сохраняет для постсоветских стран европерспективу и будет далее продолжать сближение. На деле речь шла об удовлетворении амбиций восточноевропейских членов ЕС по созданию между собой и Россией буферной зоны. Но так, чтобы были учтены интересы Старой Европы. Буферные государства должны были стать не членами ЕС, а зависимыми от него протекторатами (формат 28+6, 28 — ЕС и 6 — партнеры).

Ни одна цель не достигнута

Именно это решение определило и огромные амбиции, и бесславный крах Восточного партнерства.

Мы имеем право говорить именно о крахе, поскольку ни одна из амбициозных целей проекта не выполнена. Наоборот, вместо вытеснения России с постсоветской периферии, политика ЕС привела к росту российского влияния в странах Восточной Европы — членах Евросоюза.

А президент Чехии Милош Земан, часто говорящий то, о чем другие европейские политики только начинают с ужасом задумываться, уже заявил во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи, что в среднесрочной перспективе либо Россия должна вступить в ЕС, либо ЕС придется вступить в Россию.

Дмитрий Офицеров-Бельский
© Facebook / Dmitriy Ofitserov-Belskiy
Восточная Европа стала рынком второсортной продукции западных компаний

За эпатажной по форме фразой скрывается глубокая суть. Чешский политик констатирует, что без теснейших экономических и политически связей с Россией, без евразийской интеграции ЕС нежизнеспособен. Его смысл заключается в том, чтобы стать частью большого континентального интеграционного проекта. Попытки же препятствовать объективному ходу истории приведут к дезинтеграции существующих европейских структур, как это уже происходит с НАТО. Да и сам ЕС уже столкнулся c Вrexit.

В изменившейся геополитической ситуации "Восточное партнерство" повторяет судьбу ГУАМ, который вроде бы существует, но никак себя не проявляет. Как раз когда рождалось "Восточное партнерство", проходили последние саммиты, пытавшиеся вдохнуть жизнь в ГУАМ, но по сути выполнившие функцию похорон. На них, как сегодня на саммите "Восточного партнерства", пафосно говорилось о громадье планов и перспектив, но с тех пор о ГУАМ по сути ничего не слышно.

От Молдовы до Армении

Рассмотрим формат нынешнего саммита.

Грузии и Молдове ЕС ничего не может предложить, кроме уже действующих соглашений об ассоциации. Эти соглашения не решают критически важную для этих стран проблему доступа на европейские рынки. Наоборот, молдавская экономика после вступления в силу соглашения об ассоциации ощутила воздействие разрушительных кризисных явлений.

Данные по Грузии не столь пессимистичны, но ее экономика была разрушена еще в 90-е, а соглашение об ассоциации не обеспечило ожидавшийся экономический рывок.

Agricultură, căpșune, terenuri arabile
© Sputnik/ Виталий Тимкив
Шокирующие показатели молдавской экономики после подписания Соглашения с ЕС

Армения, отказавшаяся в ноябре 2013 года (одновременно с Украиной) подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, намерена на текущем саммите подписать разрабатывавшееся четыре года новое всеобъемлющее соглашение с Евросоюзом, откуда вымараны наиболее дискриминационные нормы, входившие в предыдущий документ. Параметры документа согласованы с обязательствами Еревана в рамках ЕАЭС. Можно предположить, что соглашение не окажет на Армению такого разрушительного действия, какое было оказано аналогичными соглашениями на Молдову и Украину, но и серьезно расширить объемы армянской торговли оно не позволит. К тому же, соглашение еще не подписано, а европейские экологи уже начали утверждать, что теперь Армения просто обязана закрыть свою АЭС и, очевидно, в ожидании развития экологически чистых энергетических технологий, оставаться без электричества. Так что проблемы будут.

Братья-славяне

Об Украине можно даже не вспоминать. По крайней мере, Евросоюз не спешит хвастаться этим своим проектом, в котором "европейский рай" начал внедряться при помощи гражданской войны, а носителями идей евроинтеграции оказались местные нацисты, что вынужден теперь признать даже такой "адвокат" Украины и инициатор создания Восточного партнерства, как Польша.

Европейский парламент
© Flickr/ European Parliament
Под чью дудку пляшут европейские элиты

Остается приглашенная на саммит Беларусь. Это столь явный позор Евросоюза, что я не знаю, кто из европейских политиков придумал ход с приглашением Минска и чем он мотивировал его необходимость. За два десятилетия проводившейся Евросоюзом политики давления и санкций Лукашенко не пошел ни на одну уступку. В результате ЕС снял все требования и униженно зазывает на свой саммит человека, которого до недавних пор именовал не иначе, как "последним диктатором Европы". Но Беларусь прибыла в Брюссель на своих условиях. Это ведь Евросоюзу необходимо присутствие Минска, чтобы продемонстрировать хоть какой-то успех "Восточного партнерства".

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​О том, насколько низко пали акции Евросоюза в глазах его "восточных партнеров", свидетельствует предпринятая Порошенко попытка шантажа. Президент Украины угрожал не приехать на саммит, если не будет учтено пожелание Украины о внесении в итоговую декларацию указания на европерспективу Киева. Понятно, что в результате ЕС не уступил, а Порошенко все равно на саммит прибыл. Но ведь ему же пришло в голову, что можно попугать ЕС тем, что Украина саммит проигнорирует.

Еще недавно лидеры вполне успешных держав считали честью хоть бочком протиснуться на какое-нибудь мероприятие ЕС. А сегодня полусвергнутый лидер экономически разрушенного и ведущего гражданскую войну европейского протектората, по сравнению с которым южноафриканские бантустаны — островки благополучия, пугает ЕС игнорированием для него же придуманного мероприятия.

Думаю, Европе ничего не остается, как начать потихоньку (незаметно) сворачивать "Восточное партнерство". И она будет это делать. Проект санитарного кордона провалился.

Теперь необходимо строить мост в Россию.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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Теги:
результат, итоги, заседание, Восточное партнерство, Ростислав Ищенко, Политика
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