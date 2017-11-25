"Счастливого дня смерти": ужас скрывается в деталях

На те же грабли?

У фильма "Счастливого дня смерти" — исключительно хороший трейлер. От него и дух захватывает, и интерес начинает бурлить. В этом коротком ролике мы видим, в принципе, все события фильма.

А рассказывают нам о девушке Патрисии, которая вдруг угодила в "день сурка". Один день из ее жизни начинает повторяться. Разница со знаменитым фильмом разве что в том, что бедняжку Патрисию под вечер каждого дня убивает маньяк в маске улыбчивого пупса. И только бедняжку убьют, как она с криком открывает глаза под позывные мобильного телефона, и обнаруживает, что снова попала в тот же самый день. А вечером ее снова ждет зловещий пупс.

Очень хороший трейлер, смотрится взахлеб. Но в связи с этим есть одна проблема. Если все события уже показаны в промо-ролике, то о чем же будут полтора часа собственно фильма? Ведь есть антипримеры когда фильм был безнадежно испорчен собственным трейлером. Например, недавний "Сплит" М. Найта Шьямалана – фильм, у которого был настолько прекрасный ролик, что все остальное на его фоне абсолютно померкло.

Собственно, это и было интригой просмотра. Стоит ли нести деньги в кассу кинотеатра, или удовольствоваться роликом для общей эрудиции? Тем более что есть один настораживающий фактор: продюсер "Дня смерти" Джейсон Блум продюсировал и "Сплит". Неужели он наступил на те же грабли?

В сюжетном лабиринте

Но давайте посмотрим.

Начинается фильм со сцены похмелья. Так получилось, что автор обзора в свое время читал очень много произведений начинающих литераторов. 75% из них начинались именно сценой похмелья. И надо ли говорить, что это – маркер, сигнализирующий о том, что дальше ничего хорошего не будет. Неужели бодун автора сценария нашел кинематографическое воплощение?

kinopoisk.ru Кадр из фильма "Счастливого дня смерти"

Но в "Дне смерти" есть извинительное обстоятельство. Алкогольной абстиненцией мучается не неопрятный главный герой, а красотка-блондинка (Джессика Рот). Типаж у нее, как у Бритни Спирс.

Да и похожа очень. Ну, и почему бы не посмотреть за ее страданиями?

А дальше эта блондинка начинает вести себя не лучшим образом – отталкивает от себя людей, обижает чернокожую девушку, походя оскорбляет соседку по комнате и потенциального бойфренда. И кто-то из обиженных ею людей ее убьет, надев маску пупса. В общем, разгребание причин "дня сурка" по первоначальным прикидкам могло занять не один час экранного времени.

Потому что нагрешила блондинка более чем достаточно.

Чем все это кончится – знает в общих чертах любой зритель. Да, блондинка осознает, что кругом была неправа, помирится с людьми, и круговорот одного и того же дня, наконец, закончится. Это – не спойлер, это все есть и в промо-ролике.

kinopoisk.ru/ Кадр из фильма "Счастливого дня смерти"

Интерес здесь – в другом. Не стратегический, то есть, судьба героев, а тактический – в каком моменте нас вместе с героиней напугают? Из-за того угла выскочит преступник? Или из-за этого? И, вы знаете, тактические, детальные решения очень любопытны.

Отличие от канонического "Дня сурка" здесь есть. Если в классическом фильме события каждого дня двигались более-менее по одному сценарию, то в "Дне смерти…" создатели не боятся свернуть с проторенного сюжетного автобана на какую-нибудь побочную грунтовку. А там оказывается интересно. Ну и разнообразно.

Когда попкорн доеден

В финале фильма есть два очень неожиданных и – не побоюсь этого слова – сумасбродных поворота, которые ставят весь событийный ряд с ног на голову и заставляют взглянуть на происходящее под совершенно новым углом.

© kinopoisk.ru Кадр из фильма "Счастливого дня смерти"

То есть, в самом конце, когда попкорн уже доеден, а главный злодей пойман, не спешите на выход. Просто знайте, что шокирующие открытия еще будут. Даже два! Стоит ли говорить, что такие фокусы очень нравятся зрителям, которых откровенно не балуют в последнее время качественными сценариями.

И о том — страшно или нет. Ведь иного фильма ужасов действительно можно сильно испугаться. Будет потом вспоминаться, ночью спать не давать. Если в свой выходной день пойти на "День смерти…" — не будет ли вечер безнадежно испорчен? Не будет ли застывать в жилах кровь от каждого шороха?

Не будет! Потому что по большому счету перед нами – молодежная комедия. Да, в ней льется кровь. Но создатели каким-то образом поворачивают так, что все это оказывается словно бы не всерьез, словно бы понарошку. И воскресающая героиня – тоже своего рода "в домике". В общем, атмосферы мрака и безнадеги здесь нет.

И да – возвращаясь к началу. Все-таки перед нами – тот случай, когда трейлер не подменяет фильм. Все-таки продюсер не наступил на уже истоптанные грабли, а проложил свою творческую тропинку в обход.