Неужели правда: борцы с курением задумали диверсию

Антитабачные активисты решили подавать в суд на производителей сигарет по обвинению в убийстве; таким образом борцы с курением намерены создать соответствующие судебные прецеденты, а также получить компенсации от табачных компаний за обман клиентов

Антитабачные активисты из девяти стран собрались этим летом в Женеве на тайную встречу и придумали: надо вызывать производителей табака в суд по обвинению в убийстве. Понятно, что они все время придумывают что-то новое, а иначе что же – сидеть и наблюдать за провалом антитабачной кампании? И вот сейчас тема суда начала активно обсуждаться: разведка боем.

Убийство – тут работала вот какая схема: сначала купленная наука приписала курению одно-два заболевания, потом все болезни мира вообще. Заметим, никто не смог доказать, что есть хоть одно заболевание, которое целиком бы "вызывалось" только табаком. Приходится путем сложных исследований "грантовой науки" вычислять процент умерших от той или иной болезни, который можно так-сяк приписать курению.

Но из процентов рождаются (с помощью компьютерных программ) "виртуальные покойники", численность которых – да еще в глобальном и общенациональном масштабе – вдалбливается в наши головы с разных плакатов. Круглые такие и насквозь фальшивые цифры.

Но есть способ воспользоваться этим счетом фиктивных покойников для совсем не фиктивных целей. Вот этот способ сейчас и пытаются претворить в жизнь женевские заговорщики: создать прецеденты подачи в суд на табачные компании по обвинению в убийстве клиентов.

В самом деле, взять и принести судье пачку сигарет, на которой написано "курение убивает", и сказать: раз оно убивает, то есть убийства, а тогда есть и убийцы.

Просто, не правда ли? Просто до идиотизма. С расчетом на то, что судьи или присяжные точно знают ("все знают"), что убийство есть. Так же как "все знают", что климат меняется, планета гибнет, виноваты в этом угольные и нефтяные компании ("они убийцы"). А то, что факты и наука настойчиво говорят об обратном – или спорят, это знают не все.

А вот нет, ничего тут не просто. Замысел адвокатов, работающих на богатых борцов с курением, чуть тоньше и конкретнее. Как объясняет один из самых жутких персонажей мировой истории, глава британской антитабачной ASH Дебора Арнотт, ход мысли такой: курильщики должны узнать, что сигареты с пониженным содержанием смол (то есть "легкие") на самом деле так же вредны, поскольку легких сигарет приходится потреблять больше. Курильщики возмутятся и толпами пойдут в суд подавать иски против обманувших их табачных компаний.

Ну, а второе понятно: "де-е-е-ти". Если кто-то начал курить в детстве, то сейчас должен получить компенсацию. Виноваты опять те самые компании.

Второе – это так, на всякий случай. А вот первое — это одна из любимых идей антитабачных сил на данный момент: завоевать право контроля над содержимым наших сигарет, "пусть раскроют, что туда подмешивают". В паре недавних теледискуссий я сталкивался с такими, довольно странными, выпадами моих оппонентов и удивлялся: о чем они? Опять сводят с ума людей, конструируя неясную угрозу?

Итак, легкие сигареты вредны, потому что в итоге от них получаешь больше смолы. С другой стороны, те же антитабачные силы сейчас носятся с идеей ровно противоположного характера: хотят заставить производителей снизить содержание никотина в сигаретах. Тогда, как каждому ясно, курильщик опять же будет вынужден больше курить и потреблять больше смол.

Получится – в том самом пока гипотетическом суде точно, как по Достоевскому: так кто же убил? "Вы и убили-с", господин Раскольников.

Но какой же антитабачный персонаж беспокоится о логике, и вообще о фактах?

Теперь о том, что из таких процессов может получиться. Ответ их инициаторам дает, среди прочих, мой британский коллега-колумнист, пишущий на табачные темы, Роб Лайонс.

Сначала он напоминает о фактах. Первое: производство легального табака подвержено строжайшему контролю всяческих государств. В частности, все начиналось с евродирективы 2001 года. Где четко говорится, сколько смолы может быть в сигарете и что именно надо писать на пачках. У табачных компаний нет никакой возможности этой директиве не следовать.

Второе ("де-е-е-ти"): запрет на продажу сигарет лицам младше 16 лет действует, например, в Великобритании с 1908 года. И почему табачные компании должны отвечать за то, что кто-то нарушил закон? Или за то, что дети выросли, получили информацию по вопросу и приняли сознательное решение курить и дальше? Может, информация не вызывает доверия и не сочетается с другими известными фактами?

А теперь выводы – выводы Роба Лайонса. "Антитабачные активисты встретились с вызовом самому своему существованию – именно потому что они в целом выиграли спор насчет их права ограничить нашу свободу курить… Вот почему они выдают все эти безумные идеи, и вот почему пора нам, верящим в право свободного выбора человека, наносить этим активистам ответные удары… А суды должны относиться к свежим идеям насчет обвинений в убийстве с тем презрением, которого эти идеи заслуживают".

И еще выводы, уже мои. Людям часто кажется, что идеи идиотов настолько идиотские, что не надо воспринимать их всерьез. К сожалению, мир не состоит только из умных людей. И побед идиотизма в мировой истории сколько угодно. Временных – да, но время это иногда оказывается чересчур долгим.

Не знаю, в какой степени женевские заговорщики рассчитывают на успех их судебной инициативы. Смотря какой судья попадется. Помнится, в очередном иске нью-йоркской CLASH (организация, защищающая права курильщиков) на столе у судьи возник том в 300 страниц, где – коротко – содержались ссылки на научные исследования, доказавшие, что табачный дым никак не угрожает окружающим. Судья ответил: а как тогда быть со словами минздрава, что курение вредно? И разбираться не стал.

И одновременно в судах США накопилось уже несколько решений судов против антитабачных сил. Включая решение о том, что "страшные картинки" на пачках сигарет должны отражать доказанные факты – и поэтому в США до сих пор картинок нет.

В общем, не стоило бы сидеть и ждать решений очередного несчастного судьи. А стоит последовать призыву того же Лайонса насчет того, что пора наносить ответные, а то и упреждающие удары антитабачным силам.

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