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Евгений Казарцев

Не бойся смерти: "Тайна Коко" как терапия

© Photo: аккаунт Евгения Казарцева на Facebook
Колумнисты
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Евгений Казарцев
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Колумнист Sputnik посмотрел новый фильм самых известных анимационных студий и уверен: "Тайна Коко" получит и "Оскар" и место в сердцах зрителей

Зритель, не смотревший трейлер и не читавший аннотации о новом проекте Disney и Pixar "Тайна Коко", может подумать, что мультфильм будет посвящен приключениям курицы. На самом деле нет – вините в таком заблуждении разницу звукоподражания в русском и английском языке (у англичан и американцев курицы делают не ко-ко, а cluck-cluck), а Коко – даже не главная героиня фильма, а эпизодический, пусть и сквозной, персонаж.

Мультфильм Тайна Коко
© Photo: Disney
Мультфильм "Тайна Коко"

Итак, мы определились: мультфильм этот – вовсе не про куриц. А про что же? Про смерть. И да, студиям удалось сделать настоящий анимационный шедевр. Колумнист Sputnik Евгений Казарцев рассказывает, почему.

Мертвые и музыка

Упростить "Тайну Коко" до пересказа сюжета – кощунство: вот, юный любитель музыки сталкивается с сопротивлением со стороны родных, однако сбегает на конкурс исполнителей и случайно оказывается в мире мертвых, откуда ему срочно нужно выбираться. Прочитали предыдущее предложение? Забывайте немедленно.

Не верьте никому, кто может вам в паре слов объяснить суть художественного произведения – как минимум, хорошего. А "Тайна Коко" – именно такой мультфильм, хороший и глубокий. Поэтому парой слов тут и не отделаешься.

Перед нами: и история принятия как себя и своего таланта, так и увлечений семьей. Копаем глубже – рассказ о главном празднике Мексики, Дне мертвых. Еще глубже – о важности памяти и прощения. Наконец, об этом всем, а еще – и о смерти.

Большую часть экранного времени мы, как и главный герой, 12-летний Мигель, сталкиваемся с мертвыми персонажами, живописно созданными скелетами, которые танцуют и поют, строят бюрократическое государство и существуют (не живут же!) точно так же, как и мы. Только они мертвые, а приходить к родственникам могут лишь единожды в год – и то, если кто-то поставил их фотографию и еще помнит их.

На самом деле, "Тайна Коко" – не только очень зрелищная и музыкальная картина, но и глубоко терапевтическая.

Мультфильм Тайна Коко
© Photo: Disney
Мультфильм "Тайна Коко"

Не боясь поднимать важные вопросы, создатели разговаривают – и с ребенком, и со взрослым – на ту тему, которую большинство старается избегать и считает травмирующей. Но после такого зрелища и такой истории (опять же, без спойлеров), как-то и жить легче, и к смерти относишься с меньшим градусом трагедии. Уже за это режиссер и сценаристы заслуживают всех похвал.

Буйство красок и Фрида в придачу

Кроме по-настоящему глубокой и интересной истории нам дарят и прекрасную обертку – всю мощь анимации от ведущих мировых студий. Пора бы уже отказываться от мысли, что всякий "умный мультфильм" должен быть непременно со странной графикой и прочими атрибутами "фестивального продукта".

Визуально "Тайна Коко" стоит на порядок выше большинства мультфильмов последних лет. Успех – не только в грамотном использовании мексиканского колорита, но и работе самих художников. Нарисованные скелеты здесь выдают не меньшую эмоцию своей мимикой, чем актеры, а сам мир мертвых прорисован с удивительной любовью и щепетильностью.

Бонусом – прекрасное, с позволения сказать, камео великой художницы Фриды Кало, которая ставит в этом мире концертные программы и создает туманные перфомансы, от которых мурашки бегут по коже.

Тему смерти изменить нельзя

Некоторые критики уже успели ханжески заметить: о том же Дне мертвых уже снимал пару лет назад мультфильм Гильермо дель Торо – "Книга жизни". Ну, снимал. Ну и что?

Мультфильм Тайна Коко
© Photo: Disney
Мультфильм "Тайна Коко"

Если вспомнить, то тема смерти никогда не была забыта Disney. В том же "Бэмби" или "Короле льве" тема потери близких и принятия этого занимает важнейшую роль. Поэтому сравнения с "Книгой жизни" кажутся не совсем корректными, особенно когда одну работу пытаются назвать хорошей, а вторую – не очень.

Продолжая свое выступление в роли адвоката "Тайны Коко" замечу: создатели не схалтурили ни разу и при этом умудрились оставить как и необходимые элементы (расставленные "слезодавилки", счастливый конец, несколько клише из поп-культуры), так и обернуть их в собственную авторскую обработку.

Впрочем, этому мультфильму адвокаты и не нужны. "Тайну Коко" уже расхвалило большинство критиков мира, а оценки анимационной ленты на популярных онлайн-сервисах уже позволяют ей войти в список лучших фильмов года. Довольны и зрители, и профессионалы.

Поэтому очевидно: "Тайна Коко" получит и свой "Оскар", и любовь зрителей со всего мира. К слову, в Мексике мультфильм уже стал самым кассовым в истории.

Так что берите детей, подруг, друзей, родителей – кого угодно. И обязательно посмотрите этот добрый и отличный мультфильм.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Источник: Sputnik Беларусь.

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Теги:
Мультфильм "Тайна Коко", рецензия, Культура и искусство
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