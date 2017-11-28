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Сказ о том, как Маковей неэтичные спекуляции на теме этики устраивал

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Колумнисты
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Нику Гончар
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"Партия, дай порулить!" - интерпретацию этого знаменитого высказывания, почти что лозунга колумнист Sputnik приводит в преломлении молдавской журналистики

Проблема журналистского сообщества Молдовы в том, что прессу всё время кто-нибудь пытается взять под контроль. Удивительно, но факт — среди желающих "порулить" прессой в собственных интересах замечены не только политики. На медиарынке то и дело появляются персонажи, которые пытаются присвоить себе роль некого "контролера" СМИ, эдакого неформального посредника между прессой и государством.

Девушка печатает на ноутбуке
© Фото: picjumbo.com
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Дело это очень выгодное. Тут главное, чтобы все поверили. Журналисты должны поверить, что этот персонаж обладает некими "полномочиями". А государственные органы должны поверить, что персонаж якобы выражает мнение медиасообщества. И тогда дело в шляпе. Можно "разруливать вопросы" и понемногу приступать к машинному доению госбюджета. А уж в грантах недостатка не будет.

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За последние четверть века на поверхность всплывало немало разных "ассоциаций", "лиг" и "союзов", которые пытались взять на себя роль некого регулятора медиарынка Молдовы. Заканчивалось это, как правило, ничем — организации лопались, как мыльные пузыри, и о них быстро забывали.

Казалось бы, идея паразитирования на прессе мертва. Но тут появился новый игрок, который подошел к делу — без всякого сарказма — креативно.

Говорят, что основатель секты сайентологов Рон Хаббард сказал: "Если человек хочет заработать миллион, то лучший способ — создать свою религию". Творчески осмысляя это высказывание, можно продолжить: "Если хочешь заработать на рынке с устоявшимися правилами, то создай свои правила".

Примерно так поступил небезызвестный в Молдове деятель в области медиа — Петру Маковей. Созданная им общественная организация под названием "Consiliul de Presă" принялась активно продвигать некий документ под неудобоваримым названием "Деонтологический кодекс журналиста Республики Молдова".

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За страшными словами "деонтологический кодекс" скрываются несколько страничек с более или менее примитивно изложенными идеями, которые касаются этической стороны в работе журналиста.

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На первый взгляд, подобные дискуссии можно было бы только приветствовать. Тонкие нюансы этой проблемы внимательно обсуждаются медиасообществом во всем мире уже много лет, и однозначных решений здесь не найдено.

Проблема в том, что Петру Маковей упорно использует так называемый "деонтологический кодекс" как инструмент манипулирования, давления на прессу и неэтичных спекуляций на этической теме.

Мы бы не вспоминали ни о господине Маковее, ни о его организации, которая даже рабочего вебсайта не имеет, если бы в одно не слишком прекрасное ноябрьское утро почтальон не доставил в редакцию странное "извещение".

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Поясним суть дела. Как многие помнят, в начале октября общественность Молдовы обсуждала громкое происшествие в Яловенах, когда несколько человек избили 16-летнюю девушку, подозревая ее в краже. Участники издевательства были задержаны, их ждет суд.

Казалось бы, все в этой истории ясно. Тем сильнее было удивление редакции Sputnik Молдова, когда мы получили письмо с некими требованиями, подписанное Петру Маковеем.

В письме г-н Маковей попытался обвинить информационно-аналитическое агентство Sputnik в том, что мы "вместе со многими телеканалами и новостными порталами" якобы не имели права публиковать информацию об этом инциденте, получившем широкий общественный резонанс.

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Свои обвинения г-н Маковей, который выступает от имени общественной организации "Consiliul de Presă", выстраивает на том факте, что один из новостных порталов Молдовы опубликовал видеозапись, снятую преступниками на мобильный телефон. Видеозапись размещена на аккаунте этого портала в Youtube и была широко перепубликована всеми ведущими интернет-СМИ Молдовы в новостных заметках, посвященных расследованию этого происшествия.

Отметим, что администрация глобального видеохостинга Youtube, которая прославилась своими жесткими этическими правилами, никаких претензий к этому видеоролику не выражала. И вообще в отношении всего, что касается публичности и масс-медиа, в законодательстве европейских стран и США (на которые вероятнее всего, ориентируется г-н Маковей) применяются совершенно иные этические нормы, нежели в других областях деятельности. Например, частная жизнь политиков охраняется судами куда слабее, чем обычных граждан. Считается, что все, что представляет общественный интерес, по умолчанию имеет приоритет в общественной жизни.

Однако Петру Маковей, по всей видимости, посчитал себя более компетентным, чем юристы Youtube. Он утверждает, что публикацию этой видеозаписи в СМИ надо запретить, поскольку она "содержит сцены насильственных действий и унижений".

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© Sputnik/
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Нельзя сказать, чтобы знакомство с посланием г-на Маковей было совсем уж бесполезным для журналистского коллектива Sputnik Молдова. Например, абсолютно прояснился целый ряд фактов.

Во-первых, г-н Маковей, который заявляет о себе как о контролере качества журналистских публикаций, обнаруживает слабое знакомство с элементарными профессиональными и этическими стандартами деятельности средств массовой информации, а также с законодательством в этой сфере. Очевидно, что отредактированная видеозапись, где лица персонажей были скрыты и не называлось никаких имен, никоим образом не может раскрыть личность участников этого инцидента или нанести иной ущерб их правам. Отметим, что в своей деятельности информационно-аналитическое агентство Sputnik Moldova строго руководствуется Законом о печати, Кодексом о телевидении и радио и иными законодательными актами, регламентирующими деятельность СМИ в Республике Молдова.

Во-вторых, г-н Маковей, видимо, также в силу недостаточного знакомства с профессиональной деятельностью журналистов, считает, что демонстрация негативных сторон общественной жизни является недопустимой для прессы. Подчеркнем, что, видимо, по мнению г-на Маковея, прессе должно быть запрещено публиковать информацию о правонарушениях, происшествиях, территористических актах и военных конфликтах, которая распространяется в общественных интересах. Это чрезвычайно смелое, но необоснованное заявление мы оставляем на совести г-на Маковея.

В-третьих, ни одно средство массовой информации в Молдове, как и журналистское сообщество в целом, не давало г-ну Маковею полномочий высказываться от имени всех журналистов. Поэтому нравоучения г-на Маковея по любому вопросу необходимо квалифицировать как исключительно его личное мнение. Также подчеркнем, что возглавляемой г-ном Маковеем организации "Consiliul de Presă" ни один государственный орган не передавал полномочий на выполнение неких контрольных функций.

Также г-н Маковей, пытаясь присвоить себе функции некого регулятора, посредника между средствами массовой информации и государственными органами, самым возмутительным образом дискредитирует процесс совершенствования этических норм в профессиональной деятельности журналистов Республики Молдова.

Кроме того, не менее очевидно, что г-н Маковей не может выносить заключения о правах и обязанностях журналистов Республики Молдова и не имеет права требовать от кого бы то ни было каких-либо "письменных ответов".

И наконец, г-н Маковей попросту не является юристом. Он не может выдавать экспертные заключения в области права, в том числе, в сфере законодательства, регламентирующего деятельность прессы. И напротив, только обладающие специальными полномочиями государственные учреждения имеют право требовать от средств массовой информации отчеты, причем исключительно в специальных, четко оговоренных законом случаях. Мы вынуждены констатировать, что г-н Маковей самовольно присваивает себе функции государственного органа, что в свою очередь, не должно пройти мимо внимания компетентных лиц.

Подводя итог, мы надеемся, что действия г-на Маковея не являются проявлением антироссийской истерии или провокацией, направленной против средства массовой информации, которое объективно освещает события молдавской, российской и международной жизни.

Кстати, в письме Петру Маковей грозно предупредил Sputnik Молдова, что наше "дело" будет им рассмотрено аккурат 28 ноября. А затем в отношении нашей редакции им будет "принято решение".

Что тут скажешь? Остается только развести руками и подарить господину Маковею наполеоновскую треуголку. А еще порекомендовать ему всё же починить свой вебсайт. В духе, так сказать, открытости и прозрачности. Чтобы все желающие могли насладиться чтением судьбоносных решений.

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Теги:
журналистика, СМИ, контроль, Молдова
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