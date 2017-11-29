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День города Тирасполь 2017

Приднестровский вопрос – в час по чайной ложке

© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Колумнисты
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Николай Костыркин
Тема:
Миротворческая миссия в Приднестровье (23)
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Колумнист Sputnik размышляет о том, насколько эффективны переговоры по приднестровскому урегулированию, и почему участники процесса не зрят в корень проблемы

Приднестровский вопрос остается одним из наиболее сложных для Молдовы и всего региона, в котором находится наша страна. А в свете продолжающегося переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем можно с уверенностью заключить, что плюсы и минусы повестки дня практически уравновешивают друг друга, выводя таким образом ситуацию на нулевую отметку.

Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
© Sputnik/ Сергей Кузнецов
В Приднестровье продолжается сбор подписей за миротворцев

Семимильные шаги

Посудите сами. В понедельник в Вене состоялись очередные переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате 5+2. Плюс — представители сторон-переговорщиков встретились впервые за более, чем год. Минус — вот уже 15 лет существует формат 5+2, но общение между берегами Днестра остается таким же натянутым, как и прежде. Напомним, что в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате 5+2 участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Власти Приднестровья осознают неизбежность реинтеграции >>>

Еще одна грань нынешнего периода. Кишинев и Тирасполь согласовали механизм признания дипломов о высшем образовании, выданных в Приднестровье, достигли договоренности в области телекоммуникаций и связи, разрешили проблемы, связанные с работой на территории Приднестровья школ с молдавским (румынским) языком обучения на основе латинской графики и с использованием молдавскими фермерами сельхозугодий в Дубоссарском районе Левобережья. Плюс — наконец-то ПРОИЗОШЛО то, чего, как минимум, пять лет ждали многие. Минус — наконец-то произошло то, чего, КАК МИНИМУМ, ПЯТЬ ЛЕТ ждали многие.

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ)
© Sputnik/ Ирина Ляхова
Московский и приднестровский вузы подписали договор о сотрудничестве

Венец сонета — для транспорта был открыт мост через Днестр близ сел Гура Быкулуй и Бычок. Плюс — наконец-то открыли. Минус — мост был восстановлен еще в начале нулевых годов, а открыли его только сейчас. Темпы стремления наладить жизнь людей на обоих берегах Днестра поистине впечатляют!

Законсервированная нелюбовь

И это мы еще не сказали о том, что, согласно публикациям в прессе, вопросы, выносимые на повестки заседаний Объединенной контрольной комиссии, переносятся от раза к разу и могут блокироваться в течение года-полутора. При этом представители делегаций ОКК от Кишинева и Тирасполя в каждом из таких случаев обязательно обвиняют друг друга, спеша заявить об этом в прессе.

В Приднестровье продолжается сбор подписей за миротворцев >>>

Что ж, если переговорный процесс движется с черепашьей скоростью, а многочисленные заявления, связанные с его "движением", перманентно наводняют интернет, телевидение и печатную прессу, — значит, "это кому-нибудь нужно". Одним нужно не брать вину на себя. Другим — отчитаться за получаемую зарплату. Третьим — рапортовать об эфемерных успехах на переговорном поприще.

Город Тирасполь
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
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В сухом остатке — кордоны, посты, проверки простых граждан на каждом шагу и… законсервированная еще с 1992 года взаимная нелюбовь и подозрительность, разжигаемая официальной идеологией, хоть нигде и не зафиксированной, но работающей получше всех переговорщиков формата 5+2 вместе взятых.

Масла в огонь подливают те, кто призывает к выводу российских миротворцев, которые для жителей Приднестровья в силу объективных причин, как говорится, — первые после бога.

Начать "снизу"

Кажется, никто из официальных лиц ни в Кишиневе, ни в Тирасполе на протяжении всех этих 25 лет даже не пытается следовать знаменитому изречению "Зри в корень!". Что может быть проще на самом высоком уровне принести взаимные извинения за убитых на Днестре людей — военных и гражданских?

Что мешает сделать мосты через Днестр мостами цветов и дружбы, каковыми в недавнем прошлом по менее понятным причинам были мосты через реку Прут?

Переговоры в Вене: мед и деготь приднестровского урегулирования >>>

Почему объединенными усилиями не отмечать дни памяти погибших в конфликте на Днестре, не совершать взаимные визиты вежливости в хорошем смысле этого слова?

Можно создать и единую зону свободной торговли для обоих берегов или, допустим, какие-то гуманитарные программы. Одним словом, начать делать все, что приведет к постепенному потеплению отношений между гражданами. А те через некоторое время сами поймут, каким образом нужно сосуществовать вместе — в одних границах или же просто на основе нормального добрососедства. Как раз пригодятся и средства, затрачиваемые на бесконечные заседания и прочую бюрократию. В этом случае они пойдут на благое дело.

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Тема:
Миротворческая миссия в Приднестровье (23)

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Теги:
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