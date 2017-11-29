12:22 29 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Геворг Мирзаян

"Восточное партнерство" Европы выдыхается

© Sputnik
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Геворг Мирзаян
51 0 0

Завершившийся на днях саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе еще раз доказал, что проект в нынешнем его виде попросту выдыхается

"Восточное партнерство" (ВП) — это такая европейская ловчая петля (то есть палка с петлей на конце, с помощью которой обычно отлавливают бездомных животных), используемая Брюсселем для поимки и удержания в покорности постсоветских государств. Благодаря партнерству, ЕС смог выйти из "вилки", в которую попал после двадцати с лишним лет отношений с этими странами.

Флаг ЕС и люди
© Sputnik/ Alexander Imedashvili
Саммит "Восточного партнерства" - первые итоги

Долгие годы Брюссель пытался оттянуть от России постсоветское пространство. Страны Европы рисовали перед новыми независимыми государствами перспективы "теплого и уютного европейского дома". Вкладывали как деньги в воспитание тамошней элиты, так и идеи о "светлом европейском будущем" в головы простого населения. Однако на определенном этапе развития проекта элиты и проевропейская часть населения этих стран дошли в своей "евровере" до стремления к членству в ЕС. И вот тут появилась "вилка". Давать им — бедным, нестабильным государствам — членство или его реальные перспективы было нельзя (против категорически выступают западноевропейские государства, которые все еще не могут переварить восточноевропейских братьев по Евросоюзу, вступивших в организацию в 2004-м и 2007-м), однако и прямо отказывать было опасно. В этом случае население постсоветских стран могло разочароваться в закрытом для них европейском пути и снова начать заглядываться на усиливающегося восточного "небрата", открывающего выгодные в экономическом плане евразийские перспективы.

Поэтому Польша и Швеция в свое время придумали "Восточное партнерство" — проект по сближению постсоветских стран с Евросоюзом. Он законодательно (через Соглашения об ассоциации и другие инструменты) набрасывал петлю на эти страны, но при этом жесткая палка в виде контроля и принципа "берите то, что дают, а остальное — когда-нибудь потом" не подпускала их к реальной интеграции в ЕС. Такой суррогат европейского членства был поддержан Брюсселем, и в ВП вошли три кавказские страны (Армения, Грузия и Азербайджан), а также три восточноевропейские (Молдавия, Украина и Белоруссия).

Где достижения?

Какое-то время ВП выполняло эту функцию суррогата, однако сегодня уже начало барахлить. Прежде всего потому, что оно не показывает "истории успеха".

Дмитрий Офицеров-Бельский
© Facebook / Dmitriy Ofitserov-Belskiy
Восточная Европа стала рынком второсортной продукции западных компаний

Так, три страны — подписанта соглашения об ассоциации (Грузия, Украина и Молдавия) не получили сколько-нибудь серьезных плюсов. А вот минусов оказалось предостаточно, особенно для Киева. Экономический кризис, гражданская война, конфликт с Россией — и, самое главное, неготовность Европы как-то компенсировать все эти проблемы. Даже на моральном уровне: если раньше Евросоюз был готов хотя бы на словах поддерживать украинский режим, то сейчас рассматривает его как токсичный. "В ЕС нарастает постепенное разочарование в Украине, которое сменяет прежнюю очарованность. Мало кто из экспертов в ЕС вообще понимает, что происходит в этой стране", — сообщил программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов.

Такое разочарование, в частности, является серьезной угрозой для Петра Порошенко, ведь поддержка Запада — один из ключевых оплотов его внутриполитической легитимности. Украинский президент приезжал на саммит "Восточного партнерства" именно ради поддержки. Говорил о том, что Украине нужны новые "промежуточные цели" на пути к полноправному членству в Европейском союзе — например, вхождение в единое таможенное, энергетическое, визовое и цифровое пространство.

Однако в итоговой декларации мероприятия не было ни слова о вышеперечисленном. Не было даже каких-нибудь смутных обещаний насчет членства Украины в ЕС. А вот что было, так это требование уважать право меньшинств обучаться на своем языке (толстый намек на дискриминационный закон об образовании, принятый на Украине и вызвавшей волну недовольства европейских государств, прежде всего Венгрии).

Флаг Евросоюза
© AFP/ Sakis Mitrolidis
Услуга за услугу: ЕС обнадежил членов "Восточного партнерства"

В почти аналогичной ситуации находится и Молдова. Ее проевропейскому руководству тоже нужна была какая-то поддержка. "Мы хотим, чтобы каждый следующий саммит означал шаг вперед, а видение будущего преобладало над сиюминутными расчетами. Для нас это критический период, время сложных реформ и непопулярных решений, а видимое присутствие ЕС в нашем регионе играет решающую роль", — говорил премьер-министр Павел Филип.

Но и молдавское руководство реальной поддержки не получило: для ЕС кишиневские власти еще более токсичны, чем Порошенко. "Правда сегодня в том, что никто из них (стран — членов "Восточного партнерства". — Прим. ред.) пока не готов стать полноценным членом", — озвучил приговор министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Пожмете?

Осознав серьезный системный кризис в отношениях с партнерами, европейские руководители решили придать "Восточному партнерству" новые смыслы: в частности, пойти на сближение с российскими союзниками — Белоруссией и Арменией. Таким образом Брюссель, по идее, убивал одним выстрелом нескольких зайцев. Во-первых, протягивал руку тем, кого раньше отвергал из-за их пророссийскости, — и тем самым доказывал, что проект "не направлен против Москвы". Во-вторых, рассчитывая на подозрительность российского руководства, европейские партнеры ожидали этим сближением спровоцировать конфликт между Кремлем с одной стороны и желающими диверсифицировать свои внешнеполитические связи Ереваном и Минском с другой.

Однако итоговый выхлоп от новых смыслов оказался не слишком серьезным.

Армянское руководство крайне ответственно подошло к подписанию документа: из него были выброшены практически все моменты, которые осложняли бы жизнь Евразийскому союзу. Так, соглашение не подразумевает создание зоны свободной торговли. Кроме того, Ереван не берет на себя никаких обязательств, которые подрывали бы интересы Москвы на Кавказе.

Что же касается Белоруссии, то Александр Григорьевич Лукашенко пошел еще дальше — взвесив все за и против, решил на "Восточное партнерство" не ехать вообще. А заменивший его министр иностранных дел Владимир Макей (видимо, в сотрудничестве с армянской делегацией) сделал все для того, чтобы итоговая резолюция не содержала никаких антироссийских пассажей. "Обеспечение мира и безопасности в Европе и регионе невозможно без России, за счет России или в ущерб России", — отметил он. Выражаясь словами президента Молдавии Игоря Додона, Армения и Белоруссия проявляют готовность сотрудничать с Евросоюзом, но не хотят, чтобы их народы превращали в "пушечное мясо" для геополитических игр.

Такое партнерство нам не нужно

В Москве, конечно, довольны итогом прошедшего в Брюсселе мероприятия. "Результаты соответствуют ожиданиям и подтверждают, что как судьбоносная политическая и экономическая инициатива <…> "Восточное партнерство" выдыхается, — говорит постпред России при ЕС Владимир Чижов. — От этой всей задумки остались пропагандистская оболочка и, за неимением многостороннего содержания (в первую очередь экономического), набор двусторонних проектов, которые для создания видимости успеха подводятся под крышу этого "Восточного партнерства".

5-й Саммит Восточного партнерства
© AFP/ JOHN THYS / POOL
Саммит "Восточного партнерства": что получила Молдова от ЕС

Чтобы понять позицию Кремля, следует помнить: Россия — не остров, а держава с самой длинной в мире сухопутной границей, соседствующая с целым спектром цивилизационных центров, многие из которых веками покушались на ее независимость. Поэтому Москва чувствует себя спокойно лишь тогда, когда ее отделяют от этих центров буферные зоны, в данном случае — представляющие собой дружественные России или, на крайний случай, независимые и нейтральные государства. Взять те же Минские соглашения — их главный смысл не в решении проблемы Донбасса, а в переформатировании украинского русофобского проекта в федеративный нейтральный вариант с дальнейшим превращением новой Украины в буферное государство.

Казалось бы, проблема взаимодействия решается просто: если Евросоюз хочет укреплять отношения с постсоветскими странами, пусть делает это не в рамках антироссийской внешней политики и уважая интересы Кремля. "Пример Армении показывает, что при ответственном подходе и хорошей подготовке два экономических проекта — ЕС и Евразийский союз — не обязательно исключают друг друга", — говорит Андрей Сушенцов.

Однако, увы, пока что европейцы против таких стратегических согласований — и не только потому, что не хотят признавать за Россией право на наличие у нее сферы интересов. Но еще и по причине того, что, если Евросоюз откажется от антироссийской политики, "Восточное партнерство" (как и в целом расширение влияния на Восток) ему будет не очень-то и нужно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Источник: РИА Новости

По теме

Взгляд из Европы: каким увидели Кишинев жители Германии
Sputnik.Мнения: большинство европейцев хотят улучшения отношений с РФ
Илащук: рядовые европейцы хотят сближения с Россией, но их не слышат
Теги:
анализ, политика, Восточное партнерство, Геворг Мирзаян, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Биржа труда
    Безработные годы

    Латгалия остается регионом с самым высоким уровнем безработицы в Латвии: многие местные жители не могут трудоустроиться годами.

  • Площадь Лукишкес в Вильнюсе после реконструкции
    "Запретный" бункер

    Минкульт Литвы забраковал проект памятника в виде бункера, посвященного "партизанам", которыми считаются "лесные братья".

  • Киберучения
    Кибернетическая коалиция

    В эстонском Тарту начались самые масштабные учения киберзащиты военного управления НАТО Cyber Coalition с участием свыше 700 экспертов.

  • Самолет Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
    Официальный визит

    Начинается визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минск: казахстанский лидер пробудет в Беларуси два дня и примет участие в бизнес-форуме.

  • Телевизионная камера прямой трансляции ПТС
    Это успех!

    Фильм грузинского режиссера Мариам Хачвани "Деде" о любви сванской девушки стал призером на ХХХ юбилейных встречах кинематографистов в Каннах.

  • Пресс-конференции делегации Абхазии в Италии
    Мост сближения

    В Италии открылось диппредставительство Абхазии: оно не будет иметь классических функций, так как пока не аккредитовано в стране пребывания.

  • Азербайджанский Технологический Университет
    Экзамен для мигранта

    С 2018 года в Гянджинском технологическом университете начнут проводить экзамены по русскому языку для азербайджанских мигрантов, уезжающих в Россию.

  • Контрольно-пропускной пункт (КПП)
    Зона свободы

    Стали известны сроки начала работы свободной экономической зоны на армяно-иранской границе – ее откроют 15 декабря.

  • Хакер
    Это сделал я!

    Уроженец Казахстана, получивший гражданство Канады, Карим Баратов признался во взломе 11 тысяч аккаунтов Yahoo.

  • Архивное фото президента Сооронбая Жээнбекова
    Президентский вояж

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправился в свою первую рабочую поездку: он встретится с Владимиром Путиным в Москве, затем посетит Минск.

  • Счетчики электроэнергии, архивное фото
    Слишком дешево

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предлагает властям Таджикистана постепенно повышать тарифы на электричество.

  • Погрузка хлопка
    Хлопковая ревизия

    В Узбекистане создан холдинг, объединивший предприятия по сбору, переработке и экспорту хлопка: мера призвана повысить производительность "белого золота".

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Буддистский монах напротив рождественской декорации в Токио
Новый год 2018 и Рождество: как готовятся в разных странах
Посол России представил книгу о праздновании Победы в Молдове
Посол России представил книгу о праздновании Победы в Молдове
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
АвтоВАЗ - эволюция автомобилей и модельный ряд

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться