Берег левый, берег правый: удастся ли это Кишиневу и Тирасполю

Вот уже четверть века левый и правый берег, некогда единой и процветающей советской Молдавии, живут порознь, — то пытаясь наладить "переправу", то обламывая и без того хрупкий лед переговорного процесса.

© Sputnik/ Станислав Етвеш Переговоры в Вене: мед и деготь приднестровского урегулирования

Около года назад и в Республике Молдова и в непризнанном Приднестровье сменились первые лица государств. В Кишиневе президентом стал лидер социалистов Игорь Додон, выбранный народом. Главный пост в Тирасполе занял Вадим Красносельский, который в итоге обошел прежнего президента Приднестровья Евгения Шевчука.

Додон: проект правительства по Приднестровью требует доработки >>>

С точки зрения взгляда Додона на судьбы страны и ее народа, его риторика о разрешении приднестровского вопроса, которой он не изменил и в своих предвыборных обещаниях, свидетельствует о серьезных намерениях. Вопрос в другом — насколько его слова соотносятся с его действиями. В условиях парламентской республики, которой является Молдова, возможности упираются в объективные ситуации. Главе государства непросто проводить свою независимую линию.

Правящее большинство существенно ограничивает возможности президента. Тому пример недавний кризис с назначением парламентом в обход Додона нового министра обороны или отправка молдавских военнослужащих на учения в соседнюю Украину вопреки воле главы государства.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Осталеп: разговоры о "самоопределении" Приднестровья не имеют смысла

Не менее сложная внутриполитическая ситуация сложилась и на левом берегу Днестра. Нынешний руководитель Приднестровья Вадим Красносельский пришел к власти, используя лозунги и непростую ситуацию, которую выстроил предшественник. Речь идет о коррупции и пренебрежении интересами собственного народа.

Но, как мы видим, спустя, практически, год после избрания Красносельского ситуация в непризнанной республике не улучшилась. Выросли цены, в том числе на продукты первой необходимости, существенно опустился курс местной валюты по отношению к доллару, российскому рублю и молдавскому лею. Кроме того, продолжается отток населения — жители региона не хотят растить детей в условиях политической непризнанности и тяжелой экономической ситуации, которая лишает их надежды на светлое будущее.

Приднестровский вопрос — в час по чайной ложке >>>

Хотя справедливости ради надо отметить, что не лучше обстоят дела и в самой Молдове — вопреки обещаниям властей, народ не особо воодушевлен лозунгами об единстве с Европейским союзом, и кормить его "проевропейскими завтраками" становится все труднее.

Отсюда можно сделать вывод, что даже гипотетические разговоры об объединении двух берегов Днестра можно будет вести лишь после того, как нормализуется экономическая ситуация и в Молдавии, и в Приднестровье. Помимо этого, важна и политическая стабилизация, которая будет гарантировать гражданам двух регионов законную и непоколебимую защиту их интересов, прав и надежд на лучшее будущее.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA Права Приднестровья: эксперты о статусе непризнанной республики

А пока мы лишь можем строить планы по объединению левого и правого берега. Такие "переправы" налаживаются долго. Что само по себе никак не облегчает непростую судьбу жителей берегов Днестра.

Переговоры в Вене: мед и деготь приднестровского урегулирования >>>

Но одно международное событие может поставить вопрос не в рамках уже давно по сути знакомых переговоров, а внести прагматическое предложение, которое поможет начать движение к определенному решению.

Это я о недавних переговорах в Вене в формате 5+2. Конечно, обольщаться — ох как рано. Но малюсенькие шаги навстречу друг другу ведь сделаны?

А если еще власть предержащие с двух берегов Днестра держат в уме латинское выражение "Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo" (Капля точит камень не силой, но частотой паденья), то верно, что мы на верном пути.