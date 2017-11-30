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Обозреватель радио Sputnik Лев Рыжков

"Очень плохие мамочки 2": милые и родные чудовища

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Колумнисты
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Лев Рыжков
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Колумнист Sputnik посмотрел новую рождественскую комедию со звездами и погрузился в размышления

Считанные дни отделяют нас от новогодних и рождественских праздников. А вместе с ними в телевизор фактически каждого дома на постсоветском пространстве придет… Правильно! "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Относиться к этой бессмертной классике можно по-разному. Автору этих строк она за долгие годы порядком надоела, и если вдруг на экране мелькнет Женя Лукашин или Ипполит, канал будет переключен. Но сути дела это не меняет. Потому что "Ирония…" — это рождественская комедия на все времена и без срока давности.

Эльдар Рязанов еще в наивные времена первых блочных девятиэтажек сумел нащупать идеальную рецептуру новогодне-рождественской комедии. Своего рода "золотое сечение". А вот технически более изощренному Голливуду эта пропорция так и не далась. И ничего подобного "Иронии…" на холмах Лос-Анджелеса так и не родилось. Хотя образцов жанра там снимается куда больше, чем на постсоветских просторах.

Но и нам, постсоветским, гордиться особо нечем. Попытки "переплюнуть" "Иронию…" предпринимались не единожды. И техника была лучше, и актеры получали куда больше, но подобной душещипательной гармонии достичь не удалось. Но отечественные кинематографисты всё ищут нужную пропорцию с самозабвенностью алхимиков, созидающих философский камень.

А вот в Голливуде такими поисками не очень озадачены. Там просто клепают какое-то количество рождественских комедий. Хороших и разных.

Тяжкие испытания

В голливудском комедийном жанре есть такой субжанр, как "плохая комедия". В таких кинополотнах главный герой не то чтобы заблуждается, а потом исправляется. Берите выше (или ниже) – этот герой, как правило, совершенно аморальный, ужасный тип.

Хрестоматийный образец такой комедии – "Плохой Санта". Там "их" Дед Мороз в исполнении Билли Боба Торнтона ругается матом, пьет алкоголь из горла прямо во время детских праздников и так далее. Такой герой и не думает как-то исправляться, но событийная колея приводит этого "плохиша" к определенным благовидным поступкам, которые тот и не мыслил совершать. И в финале возникает сияющий и очищающий катарсис. Во многом неожиданный.

Вот и свежая рождественская комедия "Очень плохие мамочки 2" сделана как раз по такому лекалу. Перед нами три подруги-героини – чуть за тридцать. Дамы уже состоявшиеся – взрослее не бывает, со сложившимися ценностными установками и более-менее устаканившимся семейным бытом. И на Новый год этих героинь ждут тяжелые испытания – к каждой из них на побывку приезжает "любимая" мама (кавычки тут – не случайно).

Ни одна из трех героинь приезду мамы не рада. У той из них, которую играет Мила Кунис, мама –вылитая Хиллари Клинтон. Она развращает детей шикарными подарками, одержима зудом организаторства, планирует чудовищную вечеринку на 180 гостей из высшего общества.

У другой героини – мама-"репей". Она хочет все знать и контролировать, вникает в самые мелочи, своей заботой доводит героиню до слез.

Но самая "жесть" — это мама-панк (в исполнении Сьюзен Сарандон). Это – типаж, известный в Америке, которому только предстоит появиться в постсоветском социуме. Хотя каким-то образом его явление предвидел Эдуард Успенский, вылепливая образ старухи Шапокляк. Мама-панк – самый колоритный персонаж этого рождественского водевиля. Большую часть времени она кочует неизвестно где, путешествует автостопом, и где-то раз в год (а то и реже) появляется у дочки – да и то с целью стрельнуть немножко денег.

Не для детей

В общем, вот такой перед нами рождественский замес. Характеры настолько колоритные и ершистые, что просто вызывают на себя всевозможные конфликты – зрителю на радость и потеху. Конечно, по всем законам жанра собачащихся между собой героинь ждет нравственное перерождение. Но в такой поворот сюжетного винта не веришь до последнего.

И вот удивительное наблюдение, хотя, наверное, и не новое – заурядная общечеловеческая мораль куда рельефней смотрится, будучи отыграна "плохими" героями.

Это – наука, которую еще предстоит усвоить создателям отечественных кинокомедий. Ведь экранный юмор не делается стерильными героями, обитающими в образцовых интерьерах. У комедийного героя всегда есть изъян, червоточина. И желательно не выдуманный, а имеющий место в действительности.

Это понимали и Леонид Гайдай, и Эльдар Рязанов. Даже такие положительные герои, как Шурик или Женя Лукашин способны порой не на шутку взбесить. Но нынешнему поколению творцов комедий мудрость предков не всегда доступна.

Очень плохие мамочки 2
© Photo: Huayi Brothers Pictures
Очень плохие мамочки 2

А что касается "Очень плохих мамочек 2", то смотреть этот фильм можно смело. Особенно людям семейным. Мужья непременно идентифицируют в образе кого-то из героинь любимую тещу, жены позлорадствуют над свекровями. А потом неминуемо случится очищающий катарсис, и над полем конфликтов воссияет безоговорочное добро.

Но детей лучше оставить дома. Потому что кое-какие вещи из показанных в этом фильме, им знать рановато.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Очень плохие мамочки, колумнистика, рецензия, кино, Лев Рыжков, Культура и искусство
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