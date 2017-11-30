Народ в Молдове в черта лысого готов верить, только не в себя - и недавно произошедший случай с женщиной, обманутой "гадалкой", - прямое тому подтверждение

Занимательный и одновременно крайне неприятный случай произошел недавно в Кишиневе. От жены ушел муж, она обратилась к гадалке, которая пообещала ей вернуть супруга.

За свои услуги "потомственная ясновидящая" затребовала в общей сложности 10 тысяч евро. "Развод" на деньги проходил планомерно. Сначала "гадалка", взялась работать за умеренную плату. Но по мере того, как сеансы стали повторяться, "ворожея" стала поднимать цену. Дошло до того, что она нашла свою клиентку, даже когда та уехала в Италию на заработки.

Мужчина, конечно же, не вернулся с бывшей супруге. Что и требовалось, как говорится, доказать.

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Да, случаи обращения к тем, кто, как некоторые верят, обладают паранормальными способностями, — нередки. Мы не рассматриваем здесь вопрос того, действительно ли те, кого называют экстрасенсами, способны влиять на людей, события и т.д. Это предмет отдельного разговора. Нас здесь интересует, почему человек вместо того, чтобы решить вопрос самостоятельно, прибегнул к тем услугам, в объективности которых большая часть общества сомневается? Что служит причиной поиска чуда там, где ситуацию можно решить — или не решить — вполне земными способами?

Психолог Елена Ковалева в беседе с корреспондентом Sputnik заметила, что в быту люди часто обращаются к, условно говоря, силам, которые считают… могущественными, по крайней мере, более влиятельными, чем все остальное, в том числе и собственный разум.

"В детстве многие из нас не поняли своих возможностей. Не осознаем мы их порой и по мере взросления. Причина тому — постоянное нахождение под чрезмерной опекой, жестким контролем со стороны взрослых. Подсознательно мы усваиваем установку о том, что возможности, доступные нам, находятся не внутри нас, а во внешней среде. Не понимая сути и природы своих внутренних сил, мы попадаем в зависимое положение от многих явлений и факторов в нашей жизни", — отметила Ковалева.

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По ее словам, когда у человека с такой жизненной установкой возникает ситуация, с которой он, как сам уверен, не справится, — нередки случаи обращения к тем, "кто может", а они нередко оказываются мошенниками.

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"Психологически человек переносит на этих людей то доверие, которое в детстве испытывал к родителям, другим старшим членам семьи, педагогам и т.д. Именно это доверие и позволяет даже самым большим скрягам раскошеливаться на сомнительного рода "услуги". А к психологам в нашем обществе доверие небольшое — многие, видимо, сомневаются в их профессионализме. Зато на "гадалок" иные способны и последнюю копейку отдать", — объяснила Ковалева.

Вот и срабатывает его величество парадокс. С одной стороны, граждане ставят под большой вопрос компетентность тех, кто выбрал своим призванием и профессией помощь людям в их внутренних проблемах. Допустим, что не все психологи работают на действительно высоком уровне. Но консультация со специалистом — это хоть какой-то шанс на продвижение к разрешению ситуации. Насколько результативным может быть поход к "гадалке", совершенно чужому подчас человеку, — показывает приведенный здесь случай. Свои же — друзья, хорошие соседи, родственники — хочется верить, не способны на жульничество. Хотя, всякое бывает…

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"Что же касается самой потерпевшей, то у нее, видимо, совершенно нет интереса к пониманию своего бывшего мужа как человека — что им движет, чем он живет. Почему они разошлись? Значит, были весьма серьезные основания, базирующиеся на личных отношениях. Кто-то оказался неправ, кто-то поставил личное выше обоюдного. В большинстве своем причины развода именно бытовые. Вот и получается, что люди, обращаясь за подобной "помощью", хотят влиять на жизнь — свою, других лиц, но не желают прислушиваться к окружающим, к их желаниям, чувствам, эмоциям. Они рассматривают окружающих как средство достижения собственных целей", — добавила Ковалева.

Поэтому, считает психолог, это вполне логичное и даже справедливое завершение подобной ситуации. Потерпевшая сама стала жертвой в то время, как окружающие ее люди прежде были жертвами ее намерений и… мировоззрения. Видимо, в таких случаях нужно не к ясновидящим бежать, а пересмотреть свой взгляд на жизнь.

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Может быть, не совсем уместным покажется сравнение этой ситуации с другой проблематикой, но с отношение граждан нашей страны к вопросу управления государством практически идентично общепринятому мнению о "гадалках". Все мы видим, что вот уже много лет проблемы в Молдове не заканчиваются, а только прибавляются в числе и объеме. Но каждый раз, когда нужно делать выбор в пользу того или иного политика, мы, по многу читая и смотря новости, кое-что понимая на бытовом уровне в физиогномике, всегда делаем один и тот же выбор. Хоть люди, за которых мы голосуем, перманентно разные, но выбор, увы, всегда один.

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