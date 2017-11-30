18:23 30 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Ясновидящие

Народ в Молдове в черта лысого готов верить, только не в себя

© Sputnik/ Алексей Куденко
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Николай Костыркин
134 0 0

Народ в Молдове в черта лысого готов верить, только не в себя - и недавно произошедший случай с женщиной, обманутой "гадалкой", - прямое тому подтверждение

Занимательный и одновременно крайне неприятный случай произошел недавно в Кишиневе. От жены ушел муж, она обратилась к гадалке, которая пообещала ей вернуть супруга.

Известный азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев
© Photo: ziraddin.ru
Экстрасенс предрекает новый мировой кризис

За свои услуги "потомственная ясновидящая" затребовала в общей сложности 10 тысяч евро. "Развод" на деньги проходил планомерно. Сначала "гадалка", взялась работать за умеренную плату. Но по мере того, как сеансы стали повторяться, "ворожея" стала поднимать цену. Дошло до того, что она нашла свою клиентку, даже когда та уехала в Италию на заработки.

Мужчина, конечно же, не вернулся с бывшей супруге. Что и требовалось, как говорится, доказать.

Экстрасенс: скорбь, венчание и депрессия ждут Киртоакэ >>>

Да, случаи обращения к тем, кто, как некоторые верят, обладают паранормальными способностями, — нередки. Мы не рассматриваем здесь вопрос того, действительно ли те, кого называют экстрасенсами, способны влиять на людей, события и т.д. Это предмет отдельного разговора. Нас здесь интересует, почему человек вместо того, чтобы решить вопрос самостоятельно, прибегнул к тем услугам, в объективности которых большая часть общества сомневается? Что служит причиной поиска чуда там, где ситуацию можно решить — или не решить — вполне земными способами?

Прогноз погоды от косолапых – как в Ярославле гадали с помощью медведей
© Ruptly.
Прогноз погоды от косолапых – как в Ярославле гадали с помощью медведей

Психолог Елена Ковалева в беседе с корреспондентом Sputnik заметила, что в быту люди часто обращаются к, условно говоря, силам, которые считают… могущественными, по крайней мере, более влиятельными, чем все остальное, в том числе и собственный разум.

"В детстве многие из нас не поняли своих возможностей. Не осознаем мы их порой и по мере взросления. Причина тому — постоянное нахождение под чрезмерной опекой, жестким контролем со стороны взрослых. Подсознательно мы усваиваем установку о том, что возможности, доступные нам, находятся не внутри нас, а во внешней среде. Не понимая сути и природы своих внутренних сил, мы попадаем в зависимое положение от многих явлений и факторов в нашей жизни", — отметила Ковалева.

Диагноз стране: чем заболели зрители первого российского экстрасенса >>>

По ее словам, когда у человека с такой жизненной установкой возникает ситуация, с которой он, как сам уверен, не справится, — нередки случаи обращения к тем, "кто может", а они нередко оказываются мошенниками.

Гадания
© Sputnik/ Алексей Куденко
Гадалка вытянула из жительницы Басарабяски почти две тысячи евро

"Психологически человек переносит на этих людей то доверие, которое в детстве испытывал к родителям, другим старшим членам семьи, педагогам и т.д. Именно это доверие и позволяет даже самым большим скрягам раскошеливаться на сомнительного рода "услуги". А к психологам в нашем обществе доверие небольшое — многие, видимо, сомневаются в их профессионализме. Зато на "гадалок" иные способны и последнюю копейку отдать", — объяснила Ковалева.

Вот и срабатывает его величество парадокс. С одной стороны, граждане ставят под большой вопрос компетентность тех, кто выбрал своим призванием и профессией помощь людям в их внутренних проблемах. Допустим, что не все психологи работают на действительно высоком уровне. Но консультация со специалистом — это хоть какой-то шанс на продвижение к разрешению ситуации. Насколько результативным может быть поход к "гадалке", совершенно чужому подчас человеку, — показывает приведенный здесь случай. Свои же — друзья, хорошие соседи, родственники — хочется верить, не способны на жульничество. Хотя, всякое бывает…

Михай Гимпу
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Гимпу предсказал, что останется без избирателей

Кто бы мог представить: в Москве арестовали экстрасенсов из Молдовы >>>

"Что же касается самой потерпевшей, то у нее, видимо, совершенно нет интереса к пониманию своего бывшего мужа как человека — что им движет, чем он живет. Почему они разошлись? Значит, были весьма серьезные основания, базирующиеся на личных отношениях. Кто-то оказался неправ, кто-то поставил личное выше обоюдного. В большинстве своем причины развода именно бытовые. Вот и получается, что люди, обращаясь за подобной "помощью", хотят влиять на жизнь — свою, других лиц, но не желают прислушиваться к окружающим, к их желаниям, чувствам, эмоциям. Они рассматривают окружающих как средство достижения собственных целей", — добавила Ковалева.

Поэтому, считает психолог, это вполне логичное и даже справедливое завершение подобной ситуации. Потерпевшая сама стала жертвой в то время, как окружающие ее люди прежде были жертвами ее намерений и… мировоззрения. Видимо, в таких случаях нужно не к ясновидящим бежать, а пересмотреть свой взгляд на жизнь.

Как экстрасенсы в Молдове помогают раскрытию убийств >>>

Может быть, не совсем уместным покажется сравнение этой ситуации с другой проблематикой, но с отношение граждан нашей страны к вопросу управления государством практически идентично общепринятому мнению о "гадалках". Все мы видим, что вот уже много лет проблемы в Молдове не заканчиваются, а только прибавляются в числе и объеме. Но каждый раз, когда нужно делать выбор в пользу того или иного политика, мы, по многу читая и смотря новости, кое-что понимая на бытовом уровне в физиогномике, всегда делаем один и тот же выбор. Хоть люди, за которых мы голосуем, перманентно разные, но выбор, увы, всегда один.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

По теме

Какие пророчества Нострадамуса для Молдовы сбылись в 2017 году
Пророчества митрополита Варлаама о Молдове начинают сбываться
Теги:
"гадалка", Елена Ковалева, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Газовая плита
    Заплатят все

    За отмену монополии на газ заплатят все латвийцы: уже весной потребители ощутят последствия открытия газового рынка - тарифы вырастут на 60-70%.

  • Антакальнисское кладбище в Вильнюсе, архивное фото
    Наказание памяти

    Литовские власти оштрафовали организацию "Забытые солдаты", и произошедшее – не худший вариант: памятник красноармейцам планировали снести.

  • Дача взятки бизнесмену
    Закачалось кресло

    Владельцы крупнейшего мясокомбината Балтии вынуждены подтвердить подозрения против руководителей предприятия, под ударом - министр экономики Эстонии.

  • Вице-премьер Михаил Русый
    Деревня будущего

    Белорусский вице-премьер Михаил Русый рассказал, как будут выглядеть "деревни будущего", создавать которые начнут в следующем году.

  • Бахтияр Асланбейли
    Грузинский коридор

    Вице-президент компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли рассказал о важной роли Грузии в транспортировке каспийского газа в Европу.

  • Философ-антрополог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
    "Охота" за туристом

    Как развивается туристическая отрасль в Израиле, Крыму и Краснодарском крае, и чем в этой области может похвастаться Абхазия – в материале Sputnik.

  • Корабли в Каспийском море, фото из архива
    "Статусное" море

    В Москве проходит внеочередное заседание Специальной рабочей группы пяти прикаспийских государств по разработке правового статуса Каспийского моря.

  • Коньяк
    Ну, за справедливость!

    В Армении установят пошлины на импорт коньяка – сейчас пошлиной облагается только производство этого алкогольного напитка.

  • Пульт дистанционного управления от телевизора
    Вне эфира

    Вещание телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" прекратится в Казахстане из-за увеличения стоимости ретрансляции.

  • Международные игры Санта-Клаусов проходят в Норвегии
    Я только учусь!

    Министерство культуры открыло в Цхинвале школу Дедов Морозов – профессии новогодних волшебников будут обучать специалисты ведомства.

  • Газовая плита
    Заплатят все

    За отмену монополии на газ заплатят все латвийцы: уже весной потребители ощутят последствия открытия газового рынка - тарифы вырастут на 60-70%.

  • Антакальнисское кладбище в Вильнюсе, архивное фото
    Наказание памяти

    Литовские власти оштрафовали организацию "Забытые солдаты", и произошедшее – не худший вариант: памятник красноармейцам планировали снести.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Privé Fashion Events
Красота и стиль: девять молдавских модельеров показали свои коллекции
Навка и Чернышев выступили на открытии катка на Красной Площади
Навка и Чернышев выступили на открытии катка на Красной Площади
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
АвтоВАЗ - эволюция автомобилей и модельный ряд

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться